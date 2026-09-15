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మొబైల్ EMI కట్టలేదని యువకుడిని కిడ్నాప్.. రక్తం తీసి అమ్మేసిన ముఠా..

Lucknow Mobile EMI Dispute: ఓ యువకుడు స్మార్ట్‌ఫోన్‌     EMI కట్టలేదని ఏజెంట్ల ఏకంగా ఆతన్ని బలవంగా తీసుకెళ్లి.. రక్తాన్ని తీసి విక్రయించిన ఘటన లక్నోలో జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ షాకింగ్ ఘటన సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా ట్రెంట్‌ అవ్వడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 15, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:36 PM IST
మొబైల్ EMI కట్టలేదని యువకుడిని కిడ్నాప్.. రక్తం తీసి అమ్మేసిన ముఠా..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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