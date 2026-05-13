/Cabinet Meeting: నేడు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం.. దేశ ఆర్థిక భద్రతపై కీలక చర్చ

Central Cabinet Meeting: కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం నేడు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరగనుంది. ఈ మీటింగ్ పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, పెరుగుతున్న గ్లోబల్ ఆయిల్ రేట్స్, భారత్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వులపై ప్రభావం పరిస్థితుల మధ్య జరుగనుంది. ప్రధాని మోదీ ఇటీవల చేసిన ఇంధన సంరక్షణ, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, బంగారం కొనుగోళ్ల వాయిదా వంటి వాటిపై అధికారికంగా చర్చించి.. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రజలను వంట నూనెలు, పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ వాడకం తగ్గించుకోవాలనీ.. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, మెట్రో, కార్ పూలింగ్ వాడాలనీ, విద్యుత్ వాహనాలు, రైల్వే ద్వారా సరుకు రవాణా ప్రోత్సహించాలని పిలుపునిచ్చారు. కరోనా కాలంలో వాడిన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, వర్చువల్ మీటింగ్స్, ఆన్లైన్ క్లాసులను మళ్లీ అమలు చేయాలని సూచించారు. అనవసర విదేశీ ప్రయాణాలు తగ్గించుకోవాలనీ.. ఒక సంవత్సరం బంగారం కొనుగోళ్లు వాయిదా వేయాలనీ, స్వదేశీ ఉత్పత్తులు వాడాలన్నారు మోదీ. ఇవి దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వం, విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకోవడం కోసం అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
అయితే ఈరోజు జరగనున్న సమావేశంలో ఇంధన సంరక్షణ చర్యలు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అడ్వైజరీలు, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్, సప్లై చైన్ సంరక్షణపై చర్చ జరగవచ్చు. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన ఇన్ఫార్మల్ ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇప్పటికే మారిటైమ్ సెక్యూరిటీ, ఎనర్జీ సప్లైలపై సమీక్ష చేసింది. కేబినెట్ ఈ చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లి, సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్లకు ఆదేశాలు జారీ చేయవచ్చు. ఇంధన ధరల పెరుగుదల, ధరల సర్దుబాటు, హైబ్రిడ్ వర్క్ పాలసీలపై కూడా నిర్ణయాలు రావచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇండియా తన ఆయిల్ అవసరాలలో 85-90% దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇరాన్, అమెరికా సంక్షోభం కారణంగా ప్రపంచ చమురు ధరలు పెరిగి, దేశ దిగుమతి బిల్లు, రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ప్రధాని సూచనల ద్వారా ప్రజలు ఇంధన వాడకం తగ్గిస్తే, బిలియన్ల డాలర్లు సేవ్ అవుతాయని అంచనా. రైల్వే, మెట్రో, EVs ప్రోత్సాహం ద్వారా వాయు కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది.
