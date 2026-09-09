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బ్రిక్స్ సమావేశాల కంటే ముందు ఢిల్లీలో మోడీ, పుతిన్‌ల ప్రత్యేక భేటి..

Modi Putin Meeting: భారత్, బ్రెజిల్, చైనా, ఈజిప్టు, ఇథియోపియా, ఇండియా, ఇండోనేసియా, ఇరాన్, రష్యా, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలతో కూడిన బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది సదస్సుకు భారత్‌ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ నెల 12, 13న ఢిల్లీలోని భారత్‌ మండపంలో జరిగే సమావేశానికి కూటమి దేశాల అధినేతలు హాజరు కాబోతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:54 AM IST
బ్రిక్స్ సమావేశాల కంటే ముందు ఢిల్లీలో మోడీ, పుతిన్‌ల ప్రత్యేక భేటి..
Image Credit: Modi Putin Meeting (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బ్రిక్స్ సమావేశాల కంటే ముందు ఢిల్లీలో మోడీ, ఫుతిన్‌ల ప్రత్యేక భేటి..
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