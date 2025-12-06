Modi Gifts To Putin During India Visit: భారత పర్యటనను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు నిన్న రాత్రి 11 గంటల సమయంలో తిరిగి ఆయన వెళ్లిపోయారు. ఈ రెండు రోజుల భారత పర్యటనలో అనేక కీలక ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకున్నారు. ప్రధానంగా రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఆయనకు ప్రత్యేక విందు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అయితే రెండు రోజుల పర్యటన కు వచ్చిన వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ప్రధాన మోదీ అద్భుతమైన కానుకలు ఇచ్చారు.
మొదటగా ఆయనకు భగవద్గీత ప్రతిని రష్యా లిపీలో బహుకరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గిఫ్ట్ ను చూసి పుతిన్ ఎంతో సంబుర పడిపోయారు. ఆ తర్వాత మరో 5 అద్భుతమైన కానుకలను కూడా మొదీ పుతిన్కు అందించారు. ప్రధానంగా ఇందులో చెప్పుకోదగ్గది కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు, అసోంకు చెందిన ఫేమస్ బ్లాక్ టీ, మహారాష్ట్ర హస్త కళాకారులతో తయారుచేసిన వెండి గుర్రాలు, మార్బుల్ చెస్ బోర్,డ్ ముర్షిదాబాద్ కు చెందిన వెండి టీ కప్పుల సెట్ వంటివి బహుమతులుగా అందజేశారు.
ఇవన్నీ మన భారతీయ సంస్కృతి, స్ఫూర్తికి, వారసత్వానికి ప్రతిబింబించే అద్భుతమైన ఆరు బహుమతులు. భారత చదరంగం ఇది రంగురంగుల విలువైన రాళ్లతో పొదిగి తయారు చేసింది. ఈ చెస్ బోర్డు ఆగ్రాలో తయారు చేశారు. ఇక మన దేశంలో కుంకుమపువ్వును ఎర్రబంగారం అని కూడా పిలుస్తారు. దీనికి జీఐ ట్యాగ్ కూడా లభించింది. కాశ్మీర్ కుంకుమ పువ్వును బహుకరించారు. ఇవి కేవలం కానుకలు మాత్రమే కాదు.. మన సంప్రదాయాలు రష్యాతో నిజమైన స్నేహాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ బహుమతులు కళాకారులతో తయారు చేసినవి. అంటే న్యూఢిల్లీ మాస్కో కలిపి సన్నిహిత సంబంధాలను కూడా ఇది మరింత బలవపేతం చేస్తుంది.
చైనా ఏమన్నదంటే..?
ఇక భారత పర్యటనకు వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడుపై చైనా మీడియా కూడా స్పందించింది. ఇరుదేశాలు ఒంటరిగా లేవు అని ప్రపంచానికి సందేశం అని గ్లోబల్ టైమ్స్ చెప్పింది. భారత్ రష్యాలు తమ సామర్థ్యాలను సొంతంగా మరింతగా బలోపేతం చేసుకున్నట్లు అర్థమవుతుంది. ఇక రెండు దేశాల సమన్వయం, సహకారమే ఇందుకు నిదర్శనం యూఎస్ , వెస్ట్ ఆంక్షలు ఫలించవు అని ఫారిన్ అఫైర్స్ వర్సిటీ ప్రొఫెసర్ లీ హైడాంగ్ చెప్పారు.
అయితే నిన్న చైనా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ అయినా విబోలో మాత్రం పుతిన్ భారత పర్యటనకు సంబంధించి వైరల్ వార్తలు హల్చల్ చేశాయి. SU-57,R- 37, S-500 క్షిపణీ వంటి ఐదు ప్రాణాంతక ఆయుధాలను రష్యా భారత్ కి ఇవ్వబోతున్నట్లు హల్చల్ చేశాయి. రక్షణ ఒప్పందాలకు సంబంధించి భారత, రష్యా ఎలాంటి ప్రకటన అధికారికంగా చేయలేదు . ద్వైపాక్షిక సమావేశానికి సంబంధించిన రక్షణ గురించి ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఇక భారత రష్యా అనేక ఒప్పందాలు చేసుకునే ప్రధానంగా విద్య, షిప్పింగ్, ఆరోగ్యం, శ్రామిక శక్తి, ఓడరేవులు, వలస వంటి రంగాల్లో సహకారం అందించుకోవడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. మొత్తంగా ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో ఏడు ఒప్పందాలు ప్రకటించారు. రెండు దేశాలు అనేక ముఖ్యమైన ఆర్థిక రక్షణ ఒప్పందాలు పై సంతకాలు చేశాయి.
