/ఉత్తరాదిని వణికిస్తున్న వర్షాలు.. వరద గుప్పిట్లో హిమాలయా రాష్ట్రాలు..

North India Flash Floods: ఋతుపవనాలు కారణంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో బీభత్సమైన వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముక్యంగా జమ్మూ కశ్మీర్లోని అనంతనాగ్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. మరోవైపు ఉత్తరాఖండ్లో వర్షాల కారణంగా 69 రహదారులు మూసుకుపోయాయి. దీంతో ఛార్ధామ్ యాత్రకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అటు హిమాచల్, పశ్చిమ బెంగాల్లకు ఐఎమ్డి వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఉత్తర, తూర్పు భారతదేశంలోని ఋతుపవన ప్రభావం వల్ల భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఫలితంగా జమ్మూ & కశ్మీర్లో ఆకస్మిక వరదలు, ఉత్తరాఖండ్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో తుఫానులు సంభవించాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా ఆయా రాష్ట్రాల్లోని రవాణా స్తంభించింది. పలు ప్రాంతాల్లో నిర్మిస్తోన్న మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్ట్లపై ఈ ఎఫెక్ట్ పడింది. మరోవైపు ప్రభుత్వం ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం వంటి పనులను చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఉత్తరాఖండ్ దిగ్భంధనం..
ఇటీవలి ఋతుపవన కాలంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కొండచరియలు విరిగిపడటం మూలానా ప్రజా రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. నిర్మాణపరమైన నష్టం, నదులలో నీటిమట్టం వేగంగా పెరగడం వంటి సంఘటనల కారణంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలు అత్యవసర సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి.
ప్రజా పనుల శాఖ (PWD) అందించిన నివేదికల ప్రకారం.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తించిన 205 కీలక రవాణా మార్గాలలో, 178 మార్గాలను పై ఉన్న శిథిలాలను ఎన్డీఆర్ఎఫ్తో పాటు స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించారు. మరో 27 జాతీయ రహదారులు పూర్తిగా మూసుకుపోయి ఉన్నాయి. డెహ్రాడూన్లో, నిర్మాణంలో ఉన్న రక్షణ గోడ అకస్మాత్తుగా కూలిపోవడంతో ఒక మహిళ తీవ్రంగా గాయపడింది. మరోవైపు, ఉత్తరకాశీ జిల్లాలో వాహనం లోయలోకి దూసుకెళ్లడంతో కొండ అంచు నుండి కిందపడిపోయిన ఐదుగురు తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
వాతావరణ గణాంకాల ప్రకారం, నిన్న మధ్యాహ్నం చంపావత్లోని దేవిధురలో గంట వ్యవధిలో 7.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.ఆ తర్వాత రుద్ర ప్రయాగ్లోని ఉఖిమఠ్లో 6 మిల్లీమీటర్ల వర్షం నమోదైంది. పగటిపూట అత్యధిక వర్షపాతం ముస్సోరీలో నమోదైంది. ఇక్కడ మొత్తం 75 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది.
దక్షిణ కాశ్మీర్లో ఆకస్మిక వరదలు పర్యాటక కేంద్రాలను ముంచెత్తాయి..
నిన్న రాత్రి కురిసిన భారీ మేఘ విస్ఫోటనం కారణంగా అవూరా వాగులోకి బురద, రాళ్లతో కూడిన ఉధృతమైన ప్రవాహం వచ్చి చేరడంతో, దక్షిణ కాశ్మీర్లోని అనంతనాగ్ జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలతో పాటు కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి.
ముఖ్యంగా ఈ వరద అవూరా-పహల్గామ్ మార్గంలోని నివాస ప్రాంతాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, పండ్ల తోటలలోని నిర్మాణాలకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించాయి. నదీ తీరంలోని ఆరు హోటళ్లు నీట మునగడంతో, అర్ధరాత్రి పర్యాటకులను ఖాళీ చేయించాల్సి వచ్చింది. వారిని పై అంతస్తులకు తరలించడం లేదా ఆ ప్రాంతం నుండి పూర్తిగా తరలించడం వంటివి చేశారు. అవూరా, పహల్గామ్లను కలిపే ప్రధాన రహదారి వరదల కారణంగా పాక్షికంగా కొట్టుకుపోవడంతో, ఆ గ్రామం బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
హిమాచల్ ప్రదేశ్,, పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఉప-హిమాలయ ప్రాంతాలకు 'ఎల్లో వార్నింగ్'..
రాబోయే 24 గంటల్లో చంబా, కాంగ్రా, కులు, మండి జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు భారీ వర్ష సూచనతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వాతావరణ శాఖ హిమాచల్ ప్రదేశ్తో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్కు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేసింది.
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