Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఉత్తరాదిని వణికిస్తున్న వర్షాలు.. వరద గుప్పిట్లో హిమాలయా రాష్ట్రాలు..

ఉత్తరాదిని వణికిస్తున్న వర్షాలు.. వరద గుప్పిట్లో హిమాలయా రాష్ట్రాలు..

Monsoon Myhem: దేశ వ్యాప్తంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఆశించిన మేర వర్షపాతం నమోదు కావడం లేదు. అదే సమయంలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళతో పాటు ఉత్తరాదిని హిమాయలన్ బెల్ట్‌లోని జమ్మూ కశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ, హిమాచల్ ప్రదేశ్  రాష్ట్రాలను ఆకస్మిక  వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:08 PM IST
ఉత్తరాదిని వణికిస్తున్న వర్షాలు.. వరద గుప్పిట్లో హిమాలయా రాష్ట్రాలు..
Image Credit: North Floods (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు.. పునర్వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం..
central cabinet Expansion10 min ago
2
Minor car driving row33 min ago
3
AP GO Ms No 53 Pension43 min ago
4
Elnino Effect1 hr ago
5
India Indonesia Relations1 hr ago