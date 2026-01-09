English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Most Gold Producing Mine: దేశంలో అక్కడ ఎంత తవ్వినా బంగారమే..బంగారు భూమిలో రాళ్లు ధగధగ మెరిసిపోతాయి!

Most Gold Producing Mine: దేశంలో అక్కడ ఎంత తవ్వినా బంగారమే..'బంగారు భూమి'లో రాళ్లు ధగధగ మెరిసిపోతాయి!

Largest Gold Producing State: బంగారం.. ఈ పేరు వినగానే మెరిసే పసుపు రంగు లోహం, సంపద లేదా సామాజిక హోదా గుర్తుకు వస్తాయి. వేల సంవత్సరాలుగా మానవ నాగరికతలో భాగమైన బంగారం, నేడు కేవలం ఆభరణంగానే కాకుండా అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా మారిపోయింది. అయితే, బంగారం అనగానే మనకు దుబాయ్ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ, ప్రపంచంలో అపారమైన బంగారు నిక్షేపాలు ఉండి 'బంగారు భూమి'గా పిలవబడే ప్రాంతాలు వేరే ఉన్నాయి.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

D Mart Offers: పండుగకు బెంగ అక్కర్లేదు.. డీమార్ట్‌లో సంక్రాంతి ఆఫర్లు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు
6
D Mart
D Mart Offers: పండుగకు బెంగ అక్కర్లేదు.. డీమార్ట్‌లో సంక్రాంతి ఆఫర్లు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు
Motorola G35 మొబైల్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌లో 1,499కే.. అబ్బబ్బ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
6
Motorola G35 5G
Motorola G35 మొబైల్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌లో 1,499కే.. అబ్బబ్బ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
Sankranti Muggulu 2026: ఈ సంక్రాంతికి ఎప్పటిలా రొటీన్‌గా కాకుండా ఇలా ఈజీగా 3D ముగ్గులు వేసేయండి..!
5
Sankranti Muggulu
Sankranti Muggulu 2026: ఈ సంక్రాంతికి ఎప్పటిలా రొటీన్‌గా కాకుండా ఇలా ఈజీగా 3D ముగ్గులు వేసేయండి..!
Dimple Hayathi: ఈ హీరోయిన్ దాసరి నారాయణరావు మనవరాలు.. ఈమె నానమ్మ కూడా తెలుగులో సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్..
5
Dimple Hayathi
Dimple Hayathi: ఈ హీరోయిన్ దాసరి నారాయణరావు మనవరాలు.. ఈమె నానమ్మ కూడా తెలుగులో సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్..
Most Gold Producing Mine: దేశంలో అక్కడ ఎంత తవ్వినా బంగారమే..'బంగారు భూమి'లో రాళ్లు ధగధగ మెరిసిపోతాయి!

Largest Gold Producing State: బంగారం.. ఈ పేరు వినగానే మెరిసే పసుపు రంగు లోహం, సంపద లేదా సామాజిక హోదా గుర్తుకు వస్తాయి. వేల సంవత్సరాలుగా మానవ నాగరికతలో భాగమైన బంగారం, నేడు కేవలం ఆభరణంగానే కాకుండా అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా మారిపోయింది. అయితే, బంగారం అనగానే మనకు దుబాయ్ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ, ప్రపంచంలో అపారమైన బంగారు నిక్షేపాలు ఉండి 'బంగారు భూమి'గా పిలవబడే ప్రాంతాలు వేరే ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

'బంగారు భూమి' అని వేటిని పిలుస్తారు?
చరిత్రలోనే కాకుండా ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో కొన్ని దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న అపారమైన బంగారు నిక్షేపాలకు గానూ 'బంగారు భూమి' అనే పేరును సొంతం చేసుకున్నాయి.

ఘనా: పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఈ దేశాన్ని అరబ్ వ్యాపారులు 'బంగారు భూమి' అని పిలిచేవారు. ఇప్పటికీ ఆఫ్రికా ఖండంలో అత్యధికంగా బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో ఘనా అగ్రస్థానంలో ఉంది.

సాడో ద్వీపం: జపాన్ లోని ఈ ద్వీపాన్ని ఎడో కాలంలో బంగారు భూమిగా పిలిచేవారు. ఆ కాలంలో జపాన్ మొత్తం ఉత్పత్తి చేసే బంగారంలో సగం ఇక్కడి నుండే వచ్చేది.

శ్రీవిజయ: ప్రాచీన కాలంలో ఇండోనేషియాలోని శ్రీవిజయ నగరాన్ని 'బంగారు ద్వీపం'గా పరిగణించేవారు. ఇది అప్పట్లో వాణిజ్యానికి, సంపదకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది.

భారతదేశంలో బంగారం ప్రాముఖ్యత
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు వినియోగదారులలో ఒకటి. మన దేశంలో బంగారం కేవలం లోహం కాదు, అది ఒక సెంటిమెంట్. వివాహాలు, పండుగలు, శుభకార్యాల్లో బంగారం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. బంగారాన్ని మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా, అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భారతీయులు భావిస్తారు. సామాన్యుల నుండి సంపన్నుల వరకు కష్టకాలంలో ఆదుకునే ఆపద్బాంధవుడిగా బంగారాన్ని నమ్ముతారు.

బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు ప్రధానంగా బంగారం రేటు పెరిగేందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన సుంకాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

స్టాక్ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ సొమ్మును సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. కరెన్సీ విలువ తగ్గుతున్నప్పుడు బంగారం తన విలువను స్థిరంగా ఉంచుకోగలదు.

బంగారం అనేది కేవలం ఒక ఖరీదైన లోహం మాత్రమే కాదు. అది ఒక దేశ ఆర్థిక బలానికి చిహ్నం. ఘనా వంటి దేశాల్లో సహజ వనరుల రూపంలో ఉంటే, భారత్ వంటి దేశాల్లో అది ప్రజల పొదుపు, సంప్రదాయాల రూపంలో నిక్షిప్తమై ఉంది.

Also Read: Pakistan PM Arrest Warrant: పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్ షరీఫ్‌కు అరెస్టు వారెంట్..ఆ దేశంలో అడుగుపెడితే కటకటాల్లోకి..వార్నింగ్!

Also Read: Crocodile Raja Saab: ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' సినిమా హాల్‌లోకి మొసళ్లు..థియేటర్లలోకి మొసళ్లు తీసుకొచ్చిన ఫ్యాన్స్! మరీ ఇంత క్రేజా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

which country has most goldMost Gold Producing Minewhich country have more goldLargest Gold-Producing Placeswhich country has the most gold

Trending News