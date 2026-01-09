Most Gold Producing Mine: దేశంలో అక్కడ ఎంత తవ్వినా బంగారమే..'బంగారు భూమి'లో రాళ్లు ధగధగ మెరిసిపోతాయి!

Largest Gold Producing State: బంగారం.. ఈ పేరు వినగానే మెరిసే పసుపు రంగు లోహం, సంపద లేదా సామాజిక హోదా గుర్తుకు వస్తాయి. వేల సంవత్సరాలుగా మానవ నాగరికతలో భాగమైన బంగారం, నేడు కేవలం ఆభరణంగానే కాకుండా అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా మారిపోయింది. అయితే, బంగారం అనగానే మనకు దుబాయ్ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ, ప్రపంచంలో అపారమైన బంగారు నిక్షేపాలు ఉండి 'బంగారు భూమి'గా పిలవబడే ప్రాంతాలు వేరే ఉన్నాయి.
'బంగారు భూమి' అని వేటిని పిలుస్తారు?
చరిత్రలోనే కాకుండా ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో కొన్ని దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న అపారమైన బంగారు నిక్షేపాలకు గానూ 'బంగారు భూమి' అనే పేరును సొంతం చేసుకున్నాయి.
ఘనా: పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఈ దేశాన్ని అరబ్ వ్యాపారులు 'బంగారు భూమి' అని పిలిచేవారు. ఇప్పటికీ ఆఫ్రికా ఖండంలో అత్యధికంగా బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో ఘనా అగ్రస్థానంలో ఉంది.
సాడో ద్వీపం: జపాన్ లోని ఈ ద్వీపాన్ని ఎడో కాలంలో బంగారు భూమిగా పిలిచేవారు. ఆ కాలంలో జపాన్ మొత్తం ఉత్పత్తి చేసే బంగారంలో సగం ఇక్కడి నుండే వచ్చేది.
శ్రీవిజయ: ప్రాచీన కాలంలో ఇండోనేషియాలోని శ్రీవిజయ నగరాన్ని 'బంగారు ద్వీపం'గా పరిగణించేవారు. ఇది అప్పట్లో వాణిజ్యానికి, సంపదకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది.
భారతదేశంలో బంగారం ప్రాముఖ్యత
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు వినియోగదారులలో ఒకటి. మన దేశంలో బంగారం కేవలం లోహం కాదు, అది ఒక సెంటిమెంట్. వివాహాలు, పండుగలు, శుభకార్యాల్లో బంగారం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. బంగారాన్ని మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా, అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భారతీయులు భావిస్తారు. సామాన్యుల నుండి సంపన్నుల వరకు కష్టకాలంలో ఆదుకునే ఆపద్బాంధవుడిగా బంగారాన్ని నమ్ముతారు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు ప్రధానంగా బంగారం రేటు పెరిగేందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన సుంకాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ సొమ్మును సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. కరెన్సీ విలువ తగ్గుతున్నప్పుడు బంగారం తన విలువను స్థిరంగా ఉంచుకోగలదు.
బంగారం అనేది కేవలం ఒక ఖరీదైన లోహం మాత్రమే కాదు. అది ఒక దేశ ఆర్థిక బలానికి చిహ్నం. ఘనా వంటి దేశాల్లో సహజ వనరుల రూపంలో ఉంటే, భారత్ వంటి దేశాల్లో అది ప్రజల పొదుపు, సంప్రదాయాల రూపంలో నిక్షిప్తమై ఉంది.
