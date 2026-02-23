English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chennai: కూతురికి నిద్ర మాత్రలిచ్చి ప్రియుడితో అత్యాచారం.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Mother allows to lover rape her daughter in chennai: చెన్నైలోని సాలిగ్రామం ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఒక కన్న తల్లి ఇలాంటి పనులు చేస్తే సమాజం ఇంకా ఎటుపొతుందని నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:46 PM IST
  • ప్రియుడితో కూతురిపై అఘాయిత్యం చేయించిన కసాయి తల్లి..
  • నెట్టింట దుమారం..

Mother allows lover to rape her own daughter in Chennai: ఇటీవల సమాజంలో  మహిళల  భద్రత ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది. పోలీసులు ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా మహిళలపై వేధింపుల ఘటనలు మాత్రం తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో ఉన్న లేదా బైటకు వెళ్లిన కూడా  మహిళలు, అమ్మాయిల భద్రత గాల్లో దీపంలా మారింది. కొన్ని చోట్ల రక్తం పంచుకున్న వాళ్లు తండ్రి లేదా సోదరులు కూడా తమ ఇంట్లోని వారిపైన అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతూ.. పశువులు కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తుంటే సమాజం ఎటుపోతుందని ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది.  సమాజంలో తల్లి కి ఉన్న విలువు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.తమ పిల్లల కోసం ఎలాంటి త్యాగాల కైన, తమ బిడ్డల జోలికి వస్తే ఎంతకైన తెగించేందుకు వెనుకాడదు. అయితే.. అలాంటి తల్లి తన బిడ్డను ప్రియుడి మోజులో పడి నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ అత్యాచారం చేయించింది. చెన్నైలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

చెన్నైలోని సాలిగ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనపై దేశ వ్యాప్తంగా చర్యలు జరుగుతున్నాయి. తన వివాహేతర  సంబంధంకు అడ్డువస్తుందని నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ ప్రియుడితో తన కూతుర్ని పలు మార్లు అత్యాచారం చేయించింది కసాయితల్లి. ఈ అమానుష ఘటనపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

స్థానికంగా వాచ్‌మెన్‌ భార్య అయిన మహిళ, తన ప్రియుడు దక్షిణామూర్తి (50)తో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడింది. భర్త విధుల్లో బైటకు వెళ్లగానే ప్రియుడితో యవ్వారం నడిపించేది. దీన్ని కూతురు గమనించి పలు మార్లు నిలదీసింది. దీంతో కూతురుకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ ప్రియుడితో పలు మార్లు అత్యాచారం చేయించింది. ఇటీవల యువతి మత్తులో నుంచి మేల్కొని అతనిపై గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

వెంటనే తల్లి నుంచి తప్పించుకుని తిరువణ్ణామలైలోని బంధువుల ఇంటికి చేరుకున్న బాధితురాలు తమ బంధువులకు జరిగిన విషయం చెప్పి ఆస్పత్రికి వెళ్లగా అప్పటికే ఆమె   గర్భవతి అని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

Read more: Haryana: మరో అమానవీయం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రియుడు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

అయితే.. తన  ప్రియుడితో కలసి ఇటీవల మహిళ పారిపోయేందుకు కూడా ప్లాన్ లు వేసినట్లు విషయం బైటపడింది. కూతురు వల్ల పలు మార్లు వీరి ప్లాన్ లు ఫెయిల్ కావడంతో కోపంతో  తల్లి ఈ విధంగా అత్యాచారంచేయించినట్లు దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో తల్లిని , ఆమె ప్రియుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు భగ్గుమంటున్నారు.

 

Chennaidaughter raped in Chennaimothers lover rapes daughtercrime newsextra marital affair

