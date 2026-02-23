Chennai: కూతురికి నిద్ర మాత్రలిచ్చి ప్రియుడితో అత్యాచారం.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Mother allows lover to rape her own daughter in Chennai: ఇటీవల సమాజంలో మహిళల భద్రత ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది. పోలీసులు ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా మహిళలపై వేధింపుల ఘటనలు మాత్రం తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో ఉన్న లేదా బైటకు వెళ్లిన కూడా మహిళలు, అమ్మాయిల భద్రత గాల్లో దీపంలా మారింది. కొన్ని చోట్ల రక్తం పంచుకున్న వాళ్లు తండ్రి లేదా సోదరులు కూడా తమ ఇంట్లోని వారిపైన అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతూ.. పశువులు కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తుంటే సమాజం ఎటుపోతుందని ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది. సమాజంలో తల్లి కి ఉన్న విలువు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.తమ పిల్లల కోసం ఎలాంటి త్యాగాల కైన, తమ బిడ్డల జోలికి వస్తే ఎంతకైన తెగించేందుకు వెనుకాడదు. అయితే.. అలాంటి తల్లి తన బిడ్డను ప్రియుడి మోజులో పడి నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ అత్యాచారం చేయించింది. చెన్నైలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
చెన్నైలోని సాలిగ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనపై దేశ వ్యాప్తంగా చర్యలు జరుగుతున్నాయి. తన వివాహేతర సంబంధంకు అడ్డువస్తుందని నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ ప్రియుడితో తన కూతుర్ని పలు మార్లు అత్యాచారం చేయించింది కసాయితల్లి. ఈ అమానుష ఘటనపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
స్థానికంగా వాచ్మెన్ భార్య అయిన మహిళ, తన ప్రియుడు దక్షిణామూర్తి (50)తో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడింది. భర్త విధుల్లో బైటకు వెళ్లగానే ప్రియుడితో యవ్వారం నడిపించేది. దీన్ని కూతురు గమనించి పలు మార్లు నిలదీసింది. దీంతో కూతురుకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి మరీ ప్రియుడితో పలు మార్లు అత్యాచారం చేయించింది. ఇటీవల యువతి మత్తులో నుంచి మేల్కొని అతనిపై గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
వెంటనే తల్లి నుంచి తప్పించుకుని తిరువణ్ణామలైలోని బంధువుల ఇంటికి చేరుకున్న బాధితురాలు తమ బంధువులకు జరిగిన విషయం చెప్పి ఆస్పత్రికి వెళ్లగా అప్పటికే ఆమె గర్భవతి అని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
Read more: Haryana: మరో అమానవీయం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్లపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రియుడు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
అయితే.. తన ప్రియుడితో కలసి ఇటీవల మహిళ పారిపోయేందుకు కూడా ప్లాన్ లు వేసినట్లు విషయం బైటపడింది. కూతురు వల్ల పలు మార్లు వీరి ప్లాన్ లు ఫెయిల్ కావడంతో కోపంతో తల్లి ఈ విధంగా అత్యాచారంచేయించినట్లు దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో తల్లిని , ఆమె ప్రియుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు భగ్గుమంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.