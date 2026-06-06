/Bengaluru: మరీ ఇంత నీచమా..?.. ప్రియుడితో కామ వాంఛకు అడ్డొస్తుందని ఐదేళ్ల కూతుర్ని.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న ఘటన..

Mother brutally killed her five years daughter bengaluru: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది భార్యభర్తలు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని పచ్చని కాపురంలో చేతులారా మంటల పాలు చేసుకుంటున్నారు. ఒకరితో మరోకరుఎలా కలిసుండాలి.. ఎలా తమ లైఫ్ ను ఆనందంగా లీడ్ చేయాలనేది పక్కన పెట్టారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు అంశంపై గొడవలు పడి ఒకర్ని మరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్య తమ భర్తను చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్త తమ భార్యల్ని చంపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో వీరి కామవాంఛలకు అడ్డొస్తే కన్న బిడ్డలను సైతం చంపేస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన బెంగళూరులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 2007లో ప్రవీన్, ప్రియాంకలు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటైయ్యారు. కొంత కాలం వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. ఇంతలో వీరికి మధ్య మోహన్ అనే వ్యక్త వచ్చాడు. ప్రియాంక కాలేజీ ఫ్రెండ్ అతను తరచుగా ఇంటికి వస్తు వెళ్లేవాడు. ఈ క్రమంలో వీరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఇది కాస్త భర్త ప్రవీణ్ కు తెలియడంతో పలు మార్లు భార్యను నిలదీశాడు. ఈ విషయంలో వీరి మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఇక చేసేది లేక ఇద్దరు డైవర్స్ కు రెడీ అయిపోయారు. పెద్ద కూతుర్ని ప్రవీన్,చిన్న కూతుర్ని ప్రియాంక పెంచుకుంటున్నారు.
ఇటీవల చిన్న కుమార్తె వెన్నెల(5)ను చనిపోయినందని ప్రియాంక మాజీ భర్తతో చెప్పింది. మార్చి 24వ తేదీన అనుమానాస్పద స్థితిలో వెన్నెల మృతి చెందింది. దీనిపై ఆమెను నిలదీయగా ఒకసారి బిర్యానీ తినడం వల్ల అని, మరోసారి కారులో ఏసీ ఆన్ చేసి పడుకుందని చెప్పడంతో భర్తకు అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే వైద్యులతో పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ను తెప్పించుకున్నాడు.
పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ను విదేశాల్లో ఉన్న తన స్నేహితుడికి ప్రవీణ్ పంపించించాడు. దీనిలో చిన్నారిని దారుణంగా హింసించారని,దాంతో ఊపిరి ఆడక చనిపోయిందని చెప్పాడు. దీంతో తండ్రి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయి తన భార్యపై, అతని ప్రియుడిపై ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ విషయం తెలిసి ప్రియాంక , ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ మోహన్ పారిపోయారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన మాత్రం సభ్యసమాజం తలదించుకునే మారిందని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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