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Bengaluru: మరీ ఇంత నీచమా..?.. ప్రియుడితో కామ వాంఛకు అడ్డొస్తుందని ఐదేళ్ల కూతుర్ని.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న ఘటన..

Mother kills her five years daughter in Bengaluru:  విడాకులు తీసుకుని ప్రవీణ్, ప్రియాంక జంట వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. అప్పటికే వీరికి ఇద్దరు కూతుళ్లు. పెద్ద కూతుర్ని ప్రవీణ్, చిన్న కూతురుని ప్రియాంక పెంచుకుంటున్నారు. ఇటీవల చిన్న కూతురు మరణించిందని ప్రియాంక చెప్పడంపై భర్త తీవ్ర అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:19 PM IST
Bengaluru: మరీ ఇంత నీచమా..?.. ప్రియుడితో కామ వాంఛకు అడ్డొస్తుందని ఐదేళ్ల కూతుర్ని.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న ఘటన..
Image Credit: bengalurunews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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