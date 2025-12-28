Uttar Pradesh: ఆడది కాదూ.. కామ పిశాచీ..ఐదుగురు పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Mother of five children women elopes with lover in up: ఇటీవల సమాజంలో మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా ప్రశ్నర్థకంగా మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా వివాహ వ్యవస్థ గురించి ప్రతిరోజు షాకింగ్ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా.. అసలు పెళ్లిచేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకర్నిమరోకరు ఏ విధంగా చంపాలి, ఎలా వదిలించుకొవాలని స్కెచ్ లు వేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుని హత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం పెళ్లై పదేళ్లు గడిచిన, ఇద్దరు, ముగ్గురు పిల్లలున్న కూడా సిగ్గులేకుండా పక్క చూపులు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో తాజాగా.. చోటు చేసుకున్న ఘటన సమాజంలో దాంపత్య బంధానికి సవాల్ విసిరేదిగా మారింది.
Heartbreaking: In UP's Mainpuri, a mother of five reportedly eloped with a neighborhood youth, leaving her traumatized children crying desperately for her return. Family & neighbors in shock seeing the kids' distress.
pic.twitter.com/x2powBqIDe
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 28, 2025
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మెయిన్పురీ నగరం కాషీరామ్ కాలనీకి చెందిన సంగీత అనే మహిళకు పదేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. భర్త ట్రక్ డ్రైవర్గా చేస్తుంటాడు. ఇతను రోజుల తరబడి ఇతర ప్రదేశాల్లోకి లారీ మీద పనికి వెళ్తుంటాడు. అయితే.. వీరి కాపురం కొన్నేళ్లు బాగానే సాగింది. ఐదుగురు పిల్లలు.
ఇటీవల సంగీతకు కాన్పూర్కు చెందిన ఓ యువకుడితో పరిచయమైంది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. తరచుగా ఫోన్ లలో మాట్లాడుకునేవారు. భర్తలేనప్పుడు తరచుగా ఇద్దరు రొమాన్స్ చేసుకునేవారు. ఇక ప్రియుడితో ఉండాలని నిశ్చయించుకుని సదరు మహిళ తన పేగు బంధాన్ని కూడా వదిలేసుకుని ప్రియుడితో ఇంట్లో ఉన్న బంగారం,డబ్బులతో పారిపోయింది. దీంతో పిల్లలు ఇంటి చుట్టుపక్కల వారికి అమ్మ ఏదని అడగగా వారు ఎంత వెతికిన దొరకలేదు.
దీంతో ఆమె భర్తకు సమాచారం ఇచ్చారు. భర్త వచ్చేసరికి పిల్లలంతా అనాథలుగా ఇంట్లోనే ఆకలితో ఉన్నారు. తనకు న్యాయం చేయాలని సదరు వ్యక్తి పోలీసుల్ని ఆశ్రయించాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఛీ.. ఛీ.. అసలు ఆమె ఆడతనానికి మాయని మచ్చ అంటూ మండిపడుతున్నారు.
