  • Tvk Vijay Rally Video: టీవీకే విజయ్ పార్టీ ర్యాలీలో మరో ప్రమాదం.. బైక్ నుంచి పడి పోయిన అభిమాని.. వీడియో..

Tvk vijay thalapathy convoy tragedy: టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ లో మరోసారి పెను ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శివగంగాలో కాన్వాయ్ వెళ్తుండగా అభిమాని బైక్ నుంచి కింద పడిపోయాడు. డివైడర్ కు బలంగా ఢీకొన్నాడు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:54 PM IST
  • ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న అభిమానులు..
  • టీవీకే ర్యాలీలో మరో ప్రమాదం..

Trending Photos

Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
6
Blueberries Benefits
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
Vivo V70 Elite: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.55 వేల Vivo V70 Elite ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.16 వేలకే!
6
Vivo V70 Elite
Vivo V70 Elite: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.55 వేల Vivo V70 Elite ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.16 వేలకే!
Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?
5
Gold prices
Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులంపై ఎంత తగ్గిందంటే?
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
6
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
Motorcycle rider meets with accident during tvk Vijay road show in sivaganga: ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది తమిళనాడు రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన శైలీలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇక టీవీకే విజయ్ దళపతి పార్టీపై అందరు రకరకాల చర్చలు  చేసుకుంటున్నారు. తమిళనాడులో కింగ్ మేకర్ గా టీవీకే పార్టీ మారబోతుందని అంటున్నారు. మరోవైపు టీవీకే పార్టీ సభలు, సమావేశాలు ఎక్కడ నిర్వహించిన అభిమానులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.  దీంతో కొన్నిచోట్ల తోపులాటలు, అనుకొని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా..  టీవీకే విజయ్ కరైకూడి శివగంగా లో సమావేశంలో అటెండ్ కావడానికి తన కాన్వాయ్ లో వెళ్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో  ఒక అభిమాని టూవీలర్ అదుపు తప్పి ప్రమాదంకు గురైంది. రోడ్డు మీద పడ్డ టూవీలర్ డివైడర్ ను బలంగా  ఢీకొట్టింది.  అభిమాని తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.  దీంతో వెనుక నుంచి వస్తున్న వారు అలర్ట్ అయి కార్యకర్తకు సపర్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని ఆస్పత్రి తరలించారు. ఈ ఘటన టీవీకే కాన్వాయ్ ను వీడియో తీస్తుండగా అందులో రికార్డు అయ్యింది.

దీనిపై టీవీకే చీఫ్ విజయ్ దళపతి మాత్రం జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు. మరోవైపు  ఇటీవల టీవీకే విజయ్.. తూత్తూకుడి నెల్లై హైవే మీద వాగైకులం సమీపంలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్తుండగా ఇదే విధంగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో సైతం టూవీలర్ వాహనాలు ఒకదానికి మరోకటి  బలంగా ఢీకొనడంతో కార్యకర్తలు కింద పడిపోయారు.

Read more: Tvk Vijay Speech: నన్ను డీఫ్రెమ్ చేసేందుకే వారి పన్నాగాలు.!.. త్రిషతో రూమర్స్, సంగీత డైవర్స్ వివాదాలపై టీవీకే విజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

ఇక ఎన్నికల ప్రచారంలో టీవీకే విజయ్ దూసుకునిపోతున్నారు. ఎన్నికలకు సరిగ్గా నెలరోజుల ముందు తన డైవర్స్ వివాదం తెరమీదకు తీసుకొనివచ్చారని అన్నారు. తనతో సన్నిహితంగా ఉంటున్న వారితో లేని పోనీ విధంగా రూమర్స్ క్రియేట్ చేసి వివాదాలు రాజేశారని అన్నారు. ఏదీ చేసిన ప్రజలకు తన మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని,వారి అభిమానంను  మాత్రం తన నుంచి దూరం చేయలేరని టీవీకే విజయ్ అపోసిషన్ పార్టీలపై మండిపడ్డారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

