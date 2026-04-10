Tvk Vijay Rally Video: టీవీకే విజయ్ పార్టీ ర్యాలీలో మరో ప్రమాదం.. బైక్ నుంచి పడి పోయిన అభిమాని.. వీడియో..

Motorcycle rider meets with accident during tvk Vijay road show in sivaganga: ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది తమిళనాడు రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన శైలీలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇక టీవీకే విజయ్ దళపతి పార్టీపై అందరు రకరకాల చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. తమిళనాడులో కింగ్ మేకర్ గా టీవీకే పార్టీ మారబోతుందని అంటున్నారు. మరోవైపు టీవీకే పార్టీ సభలు, సమావేశాలు ఎక్కడ నిర్వహించిన అభిమానులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిచోట్ల తోపులాటలు, అనుకొని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. టీవీకే విజయ్ కరైకూడి శివగంగా లో సమావేశంలో అటెండ్ కావడానికి తన కాన్వాయ్ లో వెళ్తున్నారు.
ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్న అభిమానం
టీవీకే పార్టీ నాయకుడు విజయ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బైక్ ఆక్సిడెంట్
శివగంగ జిల్లా కారైకుడిలో విజయ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బైక్ పైనుండి పడ్డ అభిమాని pic.twitter.com/YgYRQp9PWw
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 10, 2026
ఈ క్రమంలో ఒక అభిమాని టూవీలర్ అదుపు తప్పి ప్రమాదంకు గురైంది. రోడ్డు మీద పడ్డ టూవీలర్ డివైడర్ ను బలంగా ఢీకొట్టింది. అభిమాని తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. దీంతో వెనుక నుంచి వస్తున్న వారు అలర్ట్ అయి కార్యకర్తకు సపర్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని ఆస్పత్రి తరలించారు. ఈ ఘటన టీవీకే కాన్వాయ్ ను వీడియో తీస్తుండగా అందులో రికార్డు అయ్యింది.
దీనిపై టీవీకే చీఫ్ విజయ్ దళపతి మాత్రం జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల టీవీకే విజయ్.. తూత్తూకుడి నెల్లై హైవే మీద వాగైకులం సమీపంలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్తుండగా ఇదే విధంగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో సైతం టూవీలర్ వాహనాలు ఒకదానికి మరోకటి బలంగా ఢీకొనడంతో కార్యకర్తలు కింద పడిపోయారు.
ఇక ఎన్నికల ప్రచారంలో టీవీకే విజయ్ దూసుకునిపోతున్నారు. ఎన్నికలకు సరిగ్గా నెలరోజుల ముందు తన డైవర్స్ వివాదం తెరమీదకు తీసుకొనివచ్చారని అన్నారు. తనతో సన్నిహితంగా ఉంటున్న వారితో లేని పోనీ విధంగా రూమర్స్ క్రియేట్ చేసి వివాదాలు రాజేశారని అన్నారు. ఏదీ చేసిన ప్రజలకు తన మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని,వారి అభిమానంను మాత్రం తన నుంచి దూరం చేయలేరని టీవీకే విజయ్ అపోసిషన్ పార్టీలపై మండిపడ్డారు.
