Moving OYO Scandal Video in MP: ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన 108 అంబులెన్స్లో లవర్స్ లైంగిక కార్యాకలాపాలు చేస్తున్నారు. ఒకే అంబులెన్స్లో ఒక అమ్మాయి, ఇద్దరు అబ్బాయిలు అనైతిక కార్యకలాపాలు పాల్పడడంపై ప్రజలు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజారోగ్యానికి బాసటగా నిలిచిన 108 అంబులెన్స్లో హోటల్గా మార్చుకొని రొమాన్స్ చేస్తూ పట్టుబడ్డారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఛతర్పూర్ జిల్లాలో ఓ విచిత్ర ఘటన జరిగింది. ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి కాపాడాల్సిన అంబులెన్స్, యువతీ యువకులకు లైంగిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారింది. ఆ రాష్ట్రంలోని ఓ 108 అంబులెన్స్ లవర్స్కు 'కదులుతున్న ఓయో' లాగా మారింది. అంబులెన్స్లో అనైతిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడడం పట్ల ఇప్పుడు ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. అంబులెన్స్ లోపల అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు జరగడం స్థానికులు గమనించారు. ఆ వెంటనే అంబులెన్స్ను వెంబడించ సాగారు. సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరం ఆ అంబులెన్స్ను వెంబడించిన తర్వాత చివరికి అంబులెన్స్ను ఆపారు. ఈ సమయంలో, వాహనం లోపల ఒక యువతి, ఇద్దరు యువకులు కనిపించారు.
అంబులెన్స్ను ఆపినప్పుడు అందులో రోగి గానీ, అత్యవసర పరిస్థితికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు గానీ లేవు. పైగా, ఆ అంబులెన్స్ను లవర్స్కు ఓయో హోటల్ స్పాట్గా వాడుతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై స్థానికులు ప్రశ్నించగా.. లోపల ఉన్నవారు తాము 'కుటుంబ సభ్యులం' అని చెప్పి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ, ముఖం కప్పుకుని కూర్చున్న ఆ యువతి దృశ్యాలు, ప్రజల ఆగ్రహాన్ని చూపిస్తున్న వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
एंबुलेंस बनी चलता फिरता OYO. राहगीरों ने एंबुलेंस की विंडो से देखी गलत हरकत है, जिसके बाद लोगों ने किया पीछा. तकरीबन 5 किलोमीटर बाद एक लड़की और दो लड़कों को पकड़ा गया.
📍 छतरपुर (मध्य प्रदेश) pic.twitter.com/C2Ipwl8US3
— ocean jain (@ocjain4) April 23, 2026
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వ అంబులెన్స్ సేవను దుర్వినియోగం చేయడంపై ప్రజాగ్రహం పెల్లుబికింది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రారంభించి, అధికారిక నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చర్య ఇప్పుడు మొత్తం వైద్య సేవా వ్యవస్థ విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.
