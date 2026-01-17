MLA Phool Singh Baraiya video: ఆ మహిళల్ని అత్యాచారం చేస్తే పుణ్యం.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

MP Congress MLA Phool Singh Baraiyas controversy comments on woman rape: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన మహిళలపై దారుణాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు వేధింపులకు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆడది కన్పిస్తే చాలు... కొంత మంది పశువుల కన్నా కూడా హీనంగామారిపోతున్నారు. ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికి కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఇదిలా ఉండగా మహిళల భద్రతపై మధ్య ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఫూల్ సింగ్ బరయ్య చేసిన కామెంట్స్ దేశంలో పెనుదుమారంగా మారాయి.
The silence of the Congress high command on Phool Singh Baraiya’s latest remarks is deafening. When leaders justify heinous crimes with such logic, it proves that "Ladki Hoon, Lad Sakti Hoon" is nothing more than an empty electoral slogan. #महिला_विरोधी_कांग्रेस pic.twitter.com/t5399KXsbB
— Sanjay (@PritamP71959767) January 17, 2026
మధ్య ప్రదేశ్ లోని భాండెర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఫూల్ సింగ్ బరయ్య ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. ఆయన మహిళల అత్యాచారాలపై చాలా జుగుప్సాకరంగా మాట్లాడారు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు మిన్నంటాయి. ఎమ్మెల్యే ఫూల్ సింగ్ బరయ్య మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో ఎక్కువ అత్యాచారాలు షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC), షెడ్యూల్డ్ తెగ (ST),ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు (OBC) వర్గాలలో జరుగుతున్నాయని అన్నారు. అంతే కాకుండాకొన్ని గ్రంథాల్లో వీరిని అత్యాచారం చేస్తే తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినంత పుణ్యం వస్తుందని అన్నారు. మరోవైపు వీరు అంతగా అందంగా లేకున్న కూడా పుణ్యం కోసం మాత్రమే వీరిపై కొంత మంది అత్యాచారాలుచేస్తున్నారన్నారు.
అంతటితో ఆగకుండా.. ఒక వ్యక్తి ప్రయాణంలో చాలా అందమైన స్త్రీని చూసినప్పుడు వారి మనస్సు పరధ్యానంలో పడి, అత్యాచారానికి దారితీయవచ్చని అన్నారు. కానీ షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల (OBC) వర్గాలను గురించి మాట్లాడుతూ వీరిలో అంతగా అందంగా ఉన్నవారు ఉండరని, కానీ కొంతమంది నేరస్థులు వీరిని అత్యాచారంచేస్తే పుణ్యం వస్తుందని నమ్ముతారని చాలా నీచంగా మాట్లాడాడు.
ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఫూల్ సింగ్ బరయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశంలో దుమారంగా మారాయి. దీనిపై కాంగ్రెస్ మధ్య ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కు దిగింది. ఇది ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని పార్టీకి సంబంధంలేదని స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా మహిళలపై దాడులు, అఘాయిత్యాలను మాత్రం కాంగ్రెస్ సమర్థించదని తెల్చి చెప్పింది. మరోవైపు దీనిపై బీజేపీ రియాక్ట్ అయ్యింది.కాంగ్రెస్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సిగ్గుచేటని వెంటనే ఆ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తునిరసనలకు దిగింది.
