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MP School Controversy: అమ్మాయిలతో మూత్రం తాగించిన 5వ తరగతి విద్యార్థి..ప్రిన్సిపల్‌కి చెబితే చాక్లెట్స్ తినమన్నాడు!

MP School Urine Controversy: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాంలోని గుణా జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. 5వ తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి తన సహచర విద్యార్థినిలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. సదరు విద్యార్థి వాటర్ బాటిల్‌లో మూత్రం కలిపి తమతో తాగించినట్లు ఇద్దరు విద్యార్థినులు ఫిర్యాదు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:03 AM IST
MP School Controversy: అమ్మాయిలతో మూత్రం తాగించిన 5వ తరగతి విద్యార్థి..ప్రిన్సిపల్‌కి చెబితే చాక్లెట్స్ తినమన్నాడు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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MP School Controversy: అమ్మాయిలతో మూత్రం తాగించిన 5వ తరగతి విద్యార్థి..ప్రిన్సిపల్‌కి చెబితే చాక్లెట్స్ తినమన్నాడు!
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