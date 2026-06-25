/Muharram Bank Holiday: ముహర్రం ఎప్పుడు..బ్యాంకులకు సెలవు ఏ రోజంటే?

Muharram Bank Holiday: ముహర్రం సందర్భంగా బ్యాంకు సెలవులపై ప్రజల్లో కొంత సందిగ్ధత నెలకొంది. చాలా మంది బ్యాంకులు జూన్ 25న మూసివేస్తారా లేదా జూన్ 26న సెలవు ఉంటుందా అని తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నారు. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో ముహర్రం సందర్భంగా జూన్ 26, 2026 శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఈ తేదీ చంద్రుడి దర్శనంపై ఆధారపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ చంద్రుని ఆధారంగా నడుస్తుంది. అందువల్ల ముహర్రం తేదీ కూడా చంద్రుడు కనిపించే సమయాన్ని బట్టి మారవచ్చు. ఒకవేళ చంద్రుడు ముందుగానే కనిపిస్తే కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు తేదీ మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేదా సంబంధిత బ్యాంకులు విడుదల చేసే ప్రకటనలను తప్పకుండా పరిశీలించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
జూన్ 26న ముహర్రం సెలవు అమలైతే వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే జూన్ 27 నాలుగో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జూన్ 28 ఆదివారం కావడంతో వారాంతపు సెలవు ఉంటుంది. దీంతో మూడు రోజుల పాటు బ్యాంకు సేవలు ప్రత్యక్షంగా అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
అత్యవసరంగా నగదు ఉపసంహరణ, చెక్కుల జమ, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లేదా ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలు అవసరమైన వారు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. అయితే ఏటీఎంలు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి డిజిటల్ సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులోనే ఉంటాయి. కాబట్టి చిన్నచిన్న లావాదేవీల కోసం వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.
ముహర్రం ఇస్లాం మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన నెలల్లో ఒకటి. ఈ నెలలోని పదో రోజును ఆశూరాగా జరుపుకుంటారు. కర్బలా యుద్ధంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ మనవడు హజ్రత్ ఇమామ్ హుస్సేన్, ఆయన అనుచరులు వీరమరణం పొందిన రోజును స్మరించుకుంటూ ముహర్రం నిర్వహిస్తారు. వారి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలు ఈ రోజును భక్తి శ్రద్ధలతో పాటిస్తారు.
అందువల్ల బ్యాంకు కస్టమర్లు తమ ప్రాంతంలో సెలవు తేదీపై స్థానిక బ్యాంకు శాఖ లేదా అధికారిక ప్రకటనలను ఒకసారి పరిశీలించి, అవసరమైన పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.
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