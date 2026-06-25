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Muharram Bank Holiday: ముహర్రం ఎప్పుడు..బ్యాంకులకు సెలవు ఏ రోజంటే?

Muharram Bank Holiday Today Or Tomorrow: ముహర్రం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఈరోజా లేదా రేపా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. ఆర్బీఐ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం జూన్ 26న చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. అయితే చంద్రుడి దర్శనాన్ని బట్టి కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేదీ మారే అవకాశం ఉండటంతో, స్థానిక బ్యాంకుల ప్రకటనలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 25, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:34 PM IST
Muharram Bank Holiday: ముహర్రం ఎప్పుడు..బ్యాంకులకు సెలవు ఏ రోజంటే?
Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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