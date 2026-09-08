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Mukesh Ambani: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో అంబానీ కుటుంబం.. రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళం

Mukesh Ambani: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబం మరోసారి తమ భక్తిని చాటుకుంది. ముకేశ్ అంబానీతో పాటు ఆయన కుమారుడు కలిసి టీటీడీకి ఏకంగా రూ.27 కోట్ల 50 లక్షల విలువైన భారీ విరాళాన్ని సమర్పించారు. శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిపై తమకున్న భక్తితో అంబానీ కుటుంబం అందించిన ఈ విరాళం ప్రస్తుతం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:11 PM IST
Mukesh Ambani: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో అంబానీ కుటుంబం.. రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళం
Image Credit: Mukesh Ambani Family(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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