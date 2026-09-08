Mukesh Ambani: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది ఉన్నారు. సామాన్య భక్తుల నుంచి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తల వరకు స్వామివారిపై తమ భక్తిని వివిధ రూపాల్లో చాటుకుంటుంటారు. తాజాగా ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబం తిరుమల శ్రీవారికి భారీ విరాళం అందించింది. ఈ విరాళం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
ముకేశ్ అంబానీతో పాటు ఆయన కుమారుడు కలిసి రూ.27 కోట్ల 50 లక్షల విలువైన విరాళాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి సమర్పించినట్లు సమాచారం. శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిపై తమకున్న భక్తిని చాటుకునేలా అంబానీ కుటుంబం ఈ భారీ విరాళాన్ని అందించింది.
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి సేవకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాలను కూడా టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది. అంబానీ కుటుంబం అందించిన ఈ విరాళాన్ని శ్రీవారి సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు టీటీడీ చేపట్టే వివిధ ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాలకు వినియోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు దేశంలోని ప్రముఖులు కూడా తరచూ వస్తుంటారు. స్వామివారిపై తమకున్న భక్తితో పలువురు ప్రముఖులు టీటీడీకి విరాళాలు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో అంబానీ కుటుంబం అందించిన రూ.27.50 కోట్ల భారీ విరాళం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబానికి తిరుమల శ్రీవారిపై ప్రత్యేక భక్తి ఉన్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో కూడా అంబానీ కుటుంబ సభ్యులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. తాజాగా భారీ మొత్తంలో విరాళం సమర్పించడంతో మరోసారి శ్రీవారి సేవలో తమ భక్తిని చాటుకున్నారు.
రూ.27.50 కోట్ల విరాళం గురించి తెలిసి శ్రీవారి భక్తులు కూడా ఆసక్తిగా స్పందిస్తున్నారు. ఇంత భారీ మొత్తాన్ని ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాలకు అందించడం విశేషంగా మారింది. టీటీడీ ద్వారా జరిగే సేవా కార్యక్రమాలకు ఈ విరాళం ఉపయోగపడనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.