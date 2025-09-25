English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahila Rojgar Yojana: మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.10,000..డైరెక్ట్ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి..ముఖ్యమంత్రి పండగ గిఫ్ట్!

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: మహిళలను ఆర్థికంగా సాధికారత సాధించడానికి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన చర్య తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన కింద, ప్రతి కుటుంబం నుండి అర్హత కలిగిన ఒక మహిళకు స్వయం ఉపాధికి మద్దతుగా రూ. 10,000 గ్రాంట్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ పథకం సెప్టెంబర్ 26న ప్రారంభించనున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:21 PM IST

Trending Photos

Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
5
Jabardasth Tanmayi
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
Mahila Rojgar Yojana: మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.10,000..డైరెక్ట్ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి..ముఖ్యమంత్రి పండగ గిఫ్ట్!

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: మహిళలను ఆర్థికంగా సాధికారత సాధించడానికి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన చర్య తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన కింద, ప్రతి కుటుంబం నుండి అర్హత కలిగిన ఒక మహిళకు స్వయం ఉపాధికి మద్దతుగా రూ. 10,000 గ్రాంట్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ పథకం సెప్టెంబర్ 26న ప్రారంభించనున్నారు. మొదటి విడత రూ. 10,000 మహిళలకు విడుదల చేయనున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ కార్యక్రమంలో ఆన్‌లైన్‌లో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బీహార్‌లోని 75 లక్షల మంది మహిళల బ్యాంకు ఖాతాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 10,000 నేరుగా బదిలీ చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలకు రూ. 7,500 కోట్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి 1,116,600 మంది మహిళలు ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
రూ. 10,000 మొత్తం మహిళలు స్వయం ఉపాధి ప్రారంభించడానికి, చిన్న వ్యాపారాలు స్థాపించడానికి లేదా ఉన్న వ్యాపారాలను విస్తరించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ పథకం కింద అందించే ఆర్థిక సహాయం మహిళలు వ్యవసాయం, పశుపోషణ, చేతిపనులు, కుట్టుపని, నేత ఇతర చిన్న సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 

స్వయం ఉపాధిని ప్రారంభించడం ద్వారా మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తారు. ఇది వారి కుటుంబాలకు కూడా సాధికారత కల్పిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం గ్రామీణ, పట్టణ మహిళలకు, ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల మహిళలకు సమానంగా ప్రయోజనం చేకూర్చడం ప్రధాన లక్ష్యం. తమ ఉద్యోగాలలో బాగా రాణిస్తున్న మహిళలకు రూ. 2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది.

కోటి ఏడు లక్షల మంది మహిళలు దరఖాస్తులు..
ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పొందడానికి, ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, దరఖాస్తు ప్రక్రియను సరళీకృతం చేశారు. తద్వారా గరిష్ట సంఖ్యలో మహిళలు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇప్పటివరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి మాత్రమే 17 మిలియన్ల మంది మహిళలు ప్రయోజనాలను పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అదనంగా 140,000 కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలు ఈ సమూహంలో చేరడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. స్థాపించబడిన నిబంధనల ప్రకారం.. స్వయం సహాయక బృందంతో సంబంధం ఉన్న మహిళలు మాత్రమే ప్రయోజనాలను పొందగలరు.

పట్టణ ప్రాంతాల నుండి 4 లక్షలకు పైగా మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉపాధి పథకం గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మహిళలకు కొత్త ఆశను కలిగించింది. గ్రామీణ మహిళలతో పాటు.. పట్టణ మహిళలు కూడా దీని ప్రయోజనాలను పొందడానికి గొప్ప ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న 466,000 మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అదనంగా జీవికా కింద పనిచేస్తున్న స్వయం సహాయక బృందాలలో (SHGలు) చేరడానికి 440,000 కంటే ఎక్కువ పట్టణ మహిళలు కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

ఈ పథకం ప్రయోజనాలను ఎవరు పొందవచ్చు?
ఈ పథకం భర్త, భార్య, వారి అవివాహిత పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. తల్లిదండ్రులు జీవించి లేని పెళ్లికాని వయోజన మహిళలు కూడా అర్హులు. దరఖాస్తుదారుడు 18 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుడు లేదా అతని/ఆమె భర్త ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు కాకూడదు. ఇంకా అతను/ఆమె లేదా అతని/ఆమె భర్త ప్రభుత్వ సేవలో (రెగ్యులర్ లేదా కాంట్రాక్ట్) ఉండకూడదు. జీవికా స్వయం సహాయక సంఘాలతో అనుబంధించబడిన అందరు మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులు.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
గ్రామీణ ప్రాంతాలు: స్వయం సహాయక సంఘాలతో సంబంధం ఉన్న మహిళలు తమ గ్రామ సంస్థకు దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. అన్ని గ్రూపు సభ్యుల నుండి ఏకీకృత ఫార్మాట్‌లో దరఖాస్తులను సేకరించడానికి గ్రామ సంస్థ స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాలతో సంబంధం లేని మహిళలు ముందుగా తమ గ్రామ సంస్థకు సూచించిన ఫార్మాట్‌లో దరఖాస్తును సమర్పించడం ద్వారా గ్రూపులో చేరాలి.

పట్టణ ప్రాంతాలు: జీవిక అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.brlps.in లో అందుబాటులో ఉన్న లింక్ ద్వారా పట్టణ ప్రాంతాల మహిళలు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు . స్వయం సహాయక సంఘాలతో ఇప్పటికే అనుబంధం ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాల మహిళలు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

Also REad: LIC Jeevan Umang: రోజుకు రూ.25 పెట్టుబడితో ఏడాదికి రూ.20 లక్షల సంపాదన..ఎలాగో తెలుసుకోండి!

Also Read: RRB Railway Jobs: రైల్వేశాఖలో 8,875 జాబ్‌లు..ఇంటర్ చదివితే చాలు..జీతం ఎంతంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Mahila Rojgar YojanaBihar electionMukhyamantri Mahila Rojgar Yojanapm Modipm modi in bihar

Trending News