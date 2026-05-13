/Prateek Yadav Dies: ములాయం కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. అపర్ణా యాదవ్ భర్త 38 ఏళ్లకే కన్నుమూత..!

Mulayam Singh Yadavs younger son Prateek Yadav Passes Away: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్ మరణ వార్త ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఆయన యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ సోదరుడు కూడా. ఆయన హఠాన్మరణం చెందారు. అయితే ములాయం సింగ్ యాదవ్ రెండో భార్య సాధన గుప్తా కుమారుడు. ఈరోజు ఉదయం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు సమాచారం. ఇటీవలే భార్య అపర్ణ యాదవతో కూడా మనస్పర్థలు వచ్చాయని విడాకులు కూడా తీసుకోబోతున్నట్లు ఇంస్టాగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ ఒకటి సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇంతలోనే ప్రతీక్ యాదవ్ (38) హఠాత్తుగా మరణించాలనే వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈరోజు ఉదయం లక్నోలోని సివిల్ ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. రాత్రి ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకోవచ్చారు. మరణానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
నేషనల్ వార్త పత్రిక నివేదిక ప్రకారం ప్రతీక్ యాదవ్ ఈరోజు ఉదయం సివిల్ హాస్పిటల్ లో 5:30 గంటల సమయంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించిన అంటూ వెంటనే కాల్ రావడంతో డాక్టర్ ఇతర సిబ్బంది వెంటనే ఆయన వద్దకు చేరుకున్నట్లు గుప్తా సివిల్ హాస్పిటల్ డైరెక్ట్ తెలిపారు. తాము వచ్చే వరకు ఆయన పరిస్థితి విషమించిందని చెప్పారు. తాము శ్రమించినా ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఆయన ఉదయం 5:55 గంటలకు మృతి చెందినట్లు డాక్టర్ గుప్తా వెల్లడించారు. అయితే పోస్టుమార్టం తర్వాతే ఆయన మృతికి కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది అని వెల్లడించారు.
ప్రతీక్ యాదవ్ ఎవరు?
ప్రతీక్ యాదవ్ దివంగత ములాయం సింగ్ యాదవ్ రెండో భార్య సాధన గుప్తా కుమారుడు. పొలిటికల్ గా అంత యాక్టివ్గా ఉండకున్నా సామాజిక వేత్త కూడా. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మంచి పేరున వ్యక్తి యూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లీడ్స్ లో ఆయన విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించిన వ్యాపారాల్లో ఆయన ఉన్నారు. సొంతంగా లక్నోలో జిమ్ కూడా ఉంది దాని పేరు 'ఫిట్నెస్ ప్లానెట్'. అంతేకాదు ప్రతీక్ యాదవ్ జంతు సంక్షేమంలో యాక్టివ్ గా ఉంటాడు. జీవ్ ఆశ్రయ్ అనే సంస్థను కూడా నడిపారు. దీని వల్ల దీని ద్వారా వీధి కుక్కల రక్షణ, చికిత్స, ఆహారం సంరక్షణ కోసం కూడా ఆయన పని చేశారు.
ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం కూడా ప్రతీక్ యాదవ్ ఫిట్నెస్ బ్రాండ్, బాడీ బిల్డింగ్, పవర్ లిఫ్టింగ్ లో మంచి గుర్తింపు సాధించారు. పలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా ఆయన ఫిట్నెస్ కంటెంట్ రూపొందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన 'ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది మంత్' టైటిల్ ని కూడా గెలుచుకున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఆయన తండ్రి ములాయం సింగ్ యాదవ్ 2022లో కన్ను మూసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మరోసారి ములాయం కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అతి చిన్న వయసులోనే ఆయన చిన్న కుమారుడు మరణించడం కలకలం రేపుతోంది. దీంతో అఖిలేష్ సహ యావత్ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగింది. ప్రస్తుతం వీరి కుటుంబం ప్రతీక్ యాదవ్ అంత్యక్రియలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి