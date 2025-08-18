Odisha Gold Reserves: భారతదేశం మరోసారి భారీ బంగారు నిక్షేపాన్ని కనుగొంది. ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఇటీవల భారీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర భూగర్భ శాఖ మంత్రి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. సుందర్గఢ్, నబరంగ్పూర్, కియోంఝర్, దేవగఢ్ జిల్లాల్లో ఈ బంగారు గనుల కోసం పెద్ద ఎత్తున అన్వేషణ జరుగుతోంది. ఒడిశా మైనింగ్ కార్పొరేషన్, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి ఈ పరిశోధనలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒడిశాలో బంగారు గనులు లభించడంపై రాష్ట్ర ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎన్ని టన్నుల బంగారు నిల్వలు కనుగొన్నారు..
ప్రభుత్వ అధికారిక గణాంకాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు. అయితే ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం బంగారు నిక్షేపాలు 10 నుండి 20 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. భారతదేశం యొక్క పెద్ద బంగారు దిగుమతులతో పోలిస్తే ఇది చిన్నదే అయినప్పటికీ, దేశీయ బంగారు ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.
ప్రభుత్వ సన్నాహాలు..
ఒడిశా ప్రభుత్వం, ఒడిశా మైనింగ్ కార్పొరేషన్ (OMC) మరియు GSI ఈ ఆవిష్కరణను వాణిజ్యీకరించడానికి వేగంగా పనిచేస్తున్నాయి. దేవ్ఘర్ జిల్లాలోని మొదటి బంగారు మైనింగ్ బ్లాక్ వేలానికి సిద్ధమవుతోంది. నిక్షేపం యొక్క నాణ్యత మరియు దాని మైనింగ్ సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి G3 నుండి G2 స్థాయిల వరకు వివరణాత్మక డ్రిల్లింగ్ మరియు నమూనా సేకరణ జరుగుతోంది.
ఆర్థిక ప్రభావం..
ఈ బంగారు నిక్షేపాన్ని వాణిజ్యపరంగా తవ్వితే, స్థానిక ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధి మరియు సేవల విస్తరణకు వీలు కల్పిస్తుంది. భారతదేశం బంగారం దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. ఒడిశాను ఇనుప ఖనిజం మరియు బాక్సైట్లకు మాత్రమే కాకుండా బంగారు కేంద్రంగా గుర్తించవచ్చు. ఒడిశాలో ఇప్పటికే భారతదేశంలోని క్రోమైట్లో 96%, బాక్సైట్లో 52% మరియు ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు 33% ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బంగారు ఆవిష్కరణ ఈ జాబితాకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తుంది.
తదుపరి చర్యలేంటి..
* దర్యాప్తు మరియు ప్రయోగశాల విశ్లేషణ యొక్క తుది నివేదిక.
* సాంకేతిక కమిటీల ద్వారా వాణిజ్య సాధ్యాసాధ్యాల మూల్యాంకనం.
* పారదర్శక వేలం మరియు పెట్టుబడి ఆకర్షణ.
* పర్యావరణ మరియు సామాజిక ప్రభావ అధ్యయనం.
మొత్తం మీద ఒడిశాలో ఈ బంగారు నిక్షేపాల ఆవిష్కరణ భారతదేశ మైనింగ్ వ్యూహంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడమే కాకుండా స్థానిక ప్రజలకు ఆర్థికంగా ఒక వరమని చెప్పొచ్చు.
Also Read: Paytm Users : పేటీఎం యూజర్లకు కీలక హెచ్చరిక.. ఆగస్టు 31 లోపు ఈ పని చేయకుంటే భారీగా నష్టపోవడం ఖాయం..!
Also Read: Micro Cheating: చిన్నచిన్న అబద్ధాలు.. చివరికి డివోర్స్.. భార్యభర్తల మధ్య దూరానికి కారణమవుతున్న మైక్రోచీటింగ్పై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook