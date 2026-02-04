English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mumbai Airport: ముంబై ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా విమానాలకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. అసలేం జరిగింది..

Mumbai Airport: గత కొన్ని రోజులుగా మన దేశంలో విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణికులను కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. గతేడాది గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో జరిగిన ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో పెను ప్రమాదం సంభవించింది. అందులో ఒక్కరు తప్ప అందరు కన్నుమూసారు. రీసెంట్ గా ముంబై నుంచి బారామతి వెళుతున్న ఓ ప్రైవేట్ జెట్ విమానం బారామతిలో క్రాష్ కావడంతో అజిత్ పవార్ దుర్మరణం పాలయ్యారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటన ముంబై ఎయిర్ పోర్ట్ లో తృటిలో తప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:50 AM IST

Mumbai Airport Plane Crash Incident: ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా విమానాల రెక్కలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ల్యాండింగ్ సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ నుండి ముంబైకి వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం రెక్కలు ముంబై నుండి కోయంబత్తూర్ వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం రెక్కలను ఢీకొన్నాయి. 

సంఘటన జరిగిన సమయంలో రెండు విమానాలలో ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీని కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. DGCA ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేసి రెండు విమానయాన సంస్థలను నివేదిక సమర్పించమని కోరింది.రెండు రెక్కలు స్వల్పంగా ఢీకొనడంతో విమానాల్లో ఉన్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. 

పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అందులో ట్రావెల్ చేస్తోన్న ప్రయాణికులు  ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఘటన జరిగినప్పుడు  రెండు విమానాలలో పాసింజర్స్  ఉన్నారు.  రెండు రెక్కలు స్వల్పంగా ఢీకొనడంతో విమానాల్లో ఉన్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అందరూ హమ్మయ్య అంటూ ఒక నిట్టూర్పు విడిచారు. మొత్తంగా వరుస విమాన ప్రమాద ఘటనలపై ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో దీపంలా మారాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

