/Mumbai Bomb Threat: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ ముంబైలో బాంబు బెదిరింపు..ఆగస్టు 15న వరుస పేలుళ్లకు భారీ ప్లాన్!

Mumbai Bomb Threat Today: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ముందు ముంబై మహానగరం తీవ్ర అప్రమత్తతలో (హై అలర్ట్) ఉంది. ముంబై మేయర్ రీతు తావ్డే అధికారిక ఈమెయిల్ ఐడీకి వరుసగా మూడోసారి బాంబు బెదిరింపు సందేశం రావడంతో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. నగరంలోని పాఠశాలలు, మెట్రో నెట్వర్క్, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్తో పాటు ప్రముఖ ప్రదేశాలపై దాడులు చేస్తామని ఈ మెయిల్ ద్వారా హెచ్చరించారు.
బెదిరింపు ఈమెయిల్లోని ముఖ్యాంశాలు..
ముంబై మేయర్కు వచ్చిన బెదిరింపుల ప్రకారం.. ఘట్కోపర్, అంధేరి, మరోల్ నాకా, గుండవాలి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (CSMT) వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో కార్ బాంబులు, ఐఈడీలతో దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలను పాఠశాలలకు పంపొద్దని.. ముంబై మెట్రోలో ప్రయాణం వద్దని అందులో పేర్కొంది.
అయితే బెదిరింపు మెయిల్లో ఖలిస్తాన్ అనుకూల నినాదాలు ఉండడం గమనార్హం. "ఖలిస్తాన్ జిందాబాద్" నినాదాలతో పాటు "సిక్కులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం లేదు" అనే వాదనలను ఆ ఈమెయిల్లో ప్రస్తావించారు.
అలాగే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు ఇస్తున్నారనే కారణంతో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్లను ప్రత్యేకంగా టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
బెదిరింపుల మెయిల్ ప్రకారం.. ఆగస్టు 15న మధ్యాహ్నం 12:11 గంటలకు ముంబైని స్థంభింపజేయడంతో పాటు మధ్యాహ్నం 3:11 గంటలకు మేయర్ కార్యాలయంపై దాడి చేయడం ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీయడమే తమ ఉద్దేశమని అందులో పేర్కొన్నారు.
రంగంలోకి సైబర్ పోలీసులు
మేయర్ కార్యాలయానికి ఇలాంటి బెదిరింపులు రావడం ఇది మూడోసారి. వరుస హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన ముంబై పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ఈమెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాని వెనుక ఎవరున్నారు? అనే కోణంలో సైబర్ పోలీసులు దర్యాప్తును తీవ్రతరం చేశారు. ఈమెయిల్ ఐపీ (IP) చిరునామా, మూలాన్ని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.
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