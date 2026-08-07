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Mumbai Bomb Threat: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ ముంబైలో బాంబు బెదిరింపు..ఆగస్టు 15న వరుస పేలుళ్లకు భారీ ప్లాన్!

Mumbai Bomb Threat Today: దేశంలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ ముంబై మహానగరంలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. ముంబై మేయర్ రీతు తావ్డే అధికారిక ఈమెయిల్‌కు వరుసగా మూడోసారి బాంబు బెదిరింపు సందేశం రావడంతో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. నగరంలోని ప్రముఖ ప్రదేశాలు, రద్దీ ప్రాంతాలను పేల్చివేస్తామని ఆ ఈమెయిల్‌లో హెచ్చరించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:58 PM IST
Mumbai Bomb Threat: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ ముంబైలో బాంబు బెదిరింపు..ఆగస్టు 15న వరుస పేలుళ్లకు భారీ ప్లాన్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mumbai Bomb Threat: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ ముంబైలో బాంబు బెదిరింపు..ఆగస్టు 15న వరుస పేలుళ్లకు భారీ ప్లాన్!
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