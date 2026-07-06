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Mumbai Rain Alert: ముంబై వరదల లాక్‌డౌన్..ప్రజలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిక..16 రైళ్లు, విమానాలు రద్దు!

Mumbai Rain Alert News: ముంబై నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు పొంగి ప్రవహిచడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. ఈ క్రమంలో వరదల ధాటికి పదుల కొద్ది రైళ్లను రద్దు చేశారు. అలాగే కొండచరియలు విరిగిపడడం వల్ల ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్ వే కూడా మూతపడింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:26 PM IST
Mumbai Rain Alert: ముంబై వరదల లాక్‌డౌన్..ప్రజలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిక..16 రైళ్లు, విమానాలు రద్దు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mumbai Rain Alert: ముంబై వరదల లాక్‌డౌన్..ప్రజలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిక..16 రైళ్లు, విమానాలు రద్దు!
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