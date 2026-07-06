Mumbai Rain Alert News: ముంబైపై వరుణ దేవుడు పగపట్టినట్లు అయ్యింది. నగరవ్యాప్తంగా గత కొన్నిరోజులుగా కురిస వర్షాలు ఇప్పుడు వరదలుగా మారి పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ కుండపోత వర్షాల వల్ల ముంబై మహానగరంతో పాటు మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో జనజీవనం స్తంభించింపోయింది. రోడ్లు జలమయమవడంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు వరద నీరు రైల్వే ట్రాక్లను ముంచెత్తాయి. ఇప్పటికే సాధారణ రైళ్లు రద్దు కాగా.. ఇప్పుడు లోకల్ రైళ్ల సర్వీసులకు పూర్తి అంతరాయం ఏర్పడింది. అలాగే ముంబై-పుణె మార్గంలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోవడం సహా వాతావరణ శాఖ భారీ వర్షాల నడుమ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించింది. అటు రైళ్లు, రోడ్డు మార్గాల్లో రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడడం సహా ఇటు విమాన సర్వీసులు కూడా రద్దు చేయడంతో పాటు కొన్ని విమానాలను దారి మళ్లించారు.
ముంబై వెళ్లే డజన్ల కొద్దీ రైళ్లు రద్దు
మహారాష్ట్రలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా ముంబై-పుణె రైలు మార్గం మూతపడింది. కర్జత్-లోనావాలా భోర్ ఘాట్ సెక్షన్లోని రెండు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఈ మార్గాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. అంతేకాకుండా, ముంబైకి రానుపోను వెళ్లే 20కి పైగా రైళ్లను రద్దు చేశారు. ముంబైకి జీవనాధారంగా భావించే లోకల్ రైళ్లు నిలిచిపోయాయి.
ముంబై వెళ్లే ఏ రైళ్లు రద్దుయ్యాయి?
ముంబైలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ పలు రైళ్ల రాకపోకలను నిలిపేసింది. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. ముంబై వెళ్లే పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు అనేక రైళ్లు దారి మళ్లించగా.. మరికొన్నింటిని పాక్షికంగా రద్దు చేశారు.
వర్షం కారణంగా ముంబై - పుణె మార్గంలో రద్దు చేసిన రైళ్లు జాబితా..
1. సి.ఎస్.ఎం.టి – పూణే (ఇంద్రాయణి ఎక్స్ప్రెస్) (22105)
2. పూణే జంక్షన్ – సోలాపూర్ (ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్) (12169)
3. సోలాపూర్ – పూణే జంక్షన్ (ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్) (12170)
4. పూణే – సి.ఎస్.ఎం.టి (ఇంద్రాయణి ఎక్స్ప్రెస్) (22106)
5. పూణే – సి.ఎస్.ఎం.టి (ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్) (12127)
6. సి.ఎస్.ఎం.టి – పూణే (ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్) (12128)
7. పూణే – సి.ఎస్.ఎం.టి (దక్కన్ ఎక్స్ప్రెస్) (11007)
8. సి.ఎస్.ఎం.టి – పూణే (దక్కన్ ఎక్స్ప్రెస్) (11008)
9. పూణే – సి.ఎస్.ఎం.టి (దక్కన్ క్వీన్) (12124)
10. సి.ఎస్.ఎం.టి – పూణే (దక్కన్ క్వీన్) (12123)
11. పూణే – సి.ఎస్.ఎం.టి (ప్రగతి ఎక్స్ప్రెస్) (12126)
12. సి.ఎస్.ఎం.టి – పూణే (ప్రగతి ఎక్స్ప్రెస్) (12125)
13. పూణే – సిఎస్ఎమ్టి (సింహగడ్ ఎక్స్ప్రెస్) (11010)
14. సిఎస్ఎమ్టి – పూణే (సింహగడ్ ఎక్స్ప్రెస్) (11009)
15. సిఎస్ఎమ్టి – ధూలే ఎక్స్ప్రెస్ (11015)
16. ధూలే – సిఎస్ఎమ్టి ఎక్స్ప్రెస్ (11012)
మరోవైపు భారీ వర్షాల తాకిడికి ముంబై - పుణే ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిపై తీవ్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సుమారు రూ.6,695 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ రహదారి భారీ వర్షాల కారణంగా మూతపడింది. ఆ మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడడంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. 13.3 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రహదారిని 2026 మే 1న ప్రారంభించగా.. తొలిసారి వచ్చిన వర్షానికే అందులో లోపాలు బయటపడ్డాయి.
అలాగే భారీ వర్షాల కారణంగా రైళ్లు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు మాత్రమే కాకుండా నేషనల్ హైవే కూడా మూతపడింది. ముంబై - పుణే మధ్య కనెక్టివిటీగా ఉన్న జాతీయ రహదారిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రయాణం చేయవద్దని అధికారులు సూచించారు. పాత రహదారిని కూడా మూసివేయడంతో, భారీ వర్షాల సమయంలో ముంబై చేరుకోవడం సవాలుగా మారింది.
ముంబైలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, రెడ్ అలర్ట్ నేపథ్యంలో విమానాశ్రయం రన్వే పై భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. డజన్ల కొద్దీ విమానాలు గంటల తరబడి ఆలస్యమవుతున్నాయి. తక్కువ దృశ్యమానత కారణంగా, అనేక విమానాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. నాలుగు విమానాలను రద్దు చేయగా, 13 విమానాలను దారి మళ్లించారు. ఢిల్లీ-ముంబై, ముంబై-ఇండోర్, ఇండోర్-ముంబై, ముంబై-ఢిల్లీ మార్గాల్లో 13కి పైగా విమానాలను రద్దు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook