/Mumbai Rains: ముంబై నగరంలో భారీ వర్షాల బీభత్సం.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.!.. ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు ఆఫ్ డే.. కీలక ఆదేశాలు..

Mumbai Heavy rains update: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై నగరం భారీ వర్షాలకు చిగురు టాకులా వణికిపోతుంది. గత నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు సామాన్య జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. ఎక్కడికక్కడ రోడ్డు, రైళ్లు మార్గంలో వరద నీళ్లు వచ్చి చేరాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్లపై నీళ్లు నిండిపోయి, కాలనీలు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వర్షాలతో పాటు బలమైన గాలులతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలకు పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు తమ ప్రాణాల్ని కోల్పోయారు. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ మరోసారి ముంబై, థానె, రాయగఢ్, పాల్ ఘర్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది
ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్..
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముంబై వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ ఇవ్వాలని అధికారులు కోరారు. అంతే కాకుండా పరిస్థితులు మరల మాములు పరిస్థితులకు వచ్చే వరకు ఇంటి నుంచి వర్క్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఇవ్వాలని కోరారు. ఇక ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు సగం రోజు వరకు పనిచేస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలు ఇంటి నుంచి బైటకు రావొద్దని మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ అధికారులు (SDMA) సూచించారు.
భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలుగుతున్న నేపథ్యంలో ఐఎండి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో, ముంబైలోని ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కు అనుమతించాలని మహారాష్ట్ర ఎస్డీఎంఏ సూచించింది. అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) నగరానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో, ముంబైలోని ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు సాధ్యమైన చోటల్లా ఉద్యోగులను ఇంటి నుంచే పనిచేయడానికి అనుమతించాలని మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (SDMA) సోమవారం సూచించింది.
ముంబై వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నీరు నిలవడం, కొండచరియలు విరిగిపడటం, ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో సాధారణ జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రానున్న రోజుల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, గంటకు 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఆ తర్వాత, మిగిలిన రోజుకు హెచ్చరికను ఆరెంజ్ అలర్ట్గా తగ్గించినప్పటికీ, భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయని సూచించింది. ఇక కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల పూణే-ముంబై ఎక్స్ప్రెస్వేపై హైవేను పూర్తిగా మూసి వేశారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు దుర్మరణం చెందారు.
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