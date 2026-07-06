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Mumbai Rains: ముంబై నగరంలో భారీ వర్షాల బీభత్సం.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.!.. ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు ఆఫ్ డే.. కీలక ఆదేశాలు..

Heavy rains in Mumbai:  ముంబై నగరాన్ని గత కొన్నిరోజులుగా భారీ వర్షాలతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావద్దని అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:50 PM IST
Mumbai Rains: ముంబై నగరంలో భారీ వర్షాల బీభత్సం.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.!.. ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు ఆఫ్ డే.. కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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