Vande Bharat Derail: వందేభారత్ రైలుకు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం..పట్టాలు తప్పిన రన్నింగ్ ట్రైన్..అంతలోనే

Vande Bharat Derail Pune: భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన వందేభారత్ రైళ్లలో తొలి ప్రమాదం జరిగింది. ముంబై-సోలాపూర్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్రయాణిస్తుండగా.. మహారాష్ట్రలోని పూణే రైల్వే స్టేషన్లోకి వచ్చే సమయంలో పట్టాలు తప్పిందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరికీ గాయాలు కాలేదని సమాచారం.
సెంట్రల్ రైల్వే చీఫ్ పీఆర్ఓ డాక్టర్ స్వప్నిల్ నీలా ప్రకారం.. ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ (సీఎస్ఎంటీ) నుండి సోలాపూర్కు వెళ్తున్న వందే భారత్ రైలులోని నాలుగో కోచ్కు చెందిన ఒక ట్రాలీ, సోమవారం రాత్రి సుమారు 7:30 గంటలకు పూణే స్టేషన్లోని ప్లాట్ఫామ్లోకి ప్రవేశిస్తుండగా డైమండ్ క్రాసింగ్ వద్ద పట్టాలు తప్పింది. డైమండ్ క్రాసింగ్ అనేది ఒక రైల్వే ట్రాక్ లేఅవుట్, దీనిలో రెండు ట్రాక్లు ఒక కోణంలో ఖండించుకొని వజ్రాకారాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, ఇది రైళ్లు లైన్లు మార్చకుండానే దాటుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
పుణెలోని రైల్వే స్టేషన్ యార్డ్ రీమోడలింగ్ పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు. "ప్రయాణికులను మరో రైలులోకి తరలించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. డైమండ్ క్రాసింగ్ను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో మారుస్తున్నాం. భారతీయ రైల్వే వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇలాంటి ప్రామాణికం కాని డైమండ్ క్రాసింగ్లను కూడా మారుస్తున్నాం" అని చీఫ్ పీఆర్ఓ తెలిపారు.
పట్టాలు తప్పిన కోచ్ నుంచి ప్రయాణికులు రైలు నుంచి దిగి, తమ సామాను తీసుకుని సమీపంలోని ప్లాట్ఫామ్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘటన తర్వాత పుణే మార్గంలో వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. అయితే వందేభారత్ రైలు పట్టాలు తప్పిన సంఘటన ఇదే తొలిసారి అని ఓ అధికారి వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు వందే భారత్ రైళ్లకు అత్యంత సురక్షితమైన రైళ్లుగా పేరొందాయి. అయితే ఇందులో ప్రమాదాలను నివారించే కవచ్ సిస్టమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం విశేషం.
