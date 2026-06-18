/Mumbai woman: చనిపోయినా 10 మందిలో బతుకుతోంది.. కూతురు చెప్పిన అమ్మ కథ వైరల్!

Mumbai woman:మరణం ప్రతి కుటుంబానికి తీరని విషాదాన్ని మిగులుస్తుంది. అయితే కొందరు తమ మరణం తర్వాత కూడా ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతారు. ముంబైకి చెందిన విశాఖా పరేఖ్ కథ అలాంటిదే. ఆమె అవయవ దానం ద్వారా 10 మంది జీవితాల్లో కొత్త ఆశలను నింపి నిజమైన మానవత్వానికి నిదర్శనంగా నిలిచారు.
2025 ఆగస్టు 10న విశాఖా పరేఖ్ కన్నుమూశారు. ఆమె మరణం కుటుంబ సభ్యులకు తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. అయితే ఆ కష్ట సమయంలో కూడా ఆమె కుటుంబం ధైర్యంగా ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంది. విశాఖా అవయవాలను దానం చేసి అనేక మందికి ప్రాణదాతలుగా మారారు.
విశాఖా కుమార్తె రిద్ధి పరేఖ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆమె తల్లికి ఎలాంటి తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు లేవు. కేవలం కాలికి చిన్న గాయం కావడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు కాలి రక్తనాళాల్లో సమస్య ఉందని గుర్తించారు. చికిత్స జరుగుతుండగా అకస్మాత్తుగా మెదడులో రక్తస్రావం జరిగి ఆమె బ్రెయిన్ డెడ్గా ప్రకటించబడ్డారు.
ఈ వార్తతో కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. అయితే రిద్ధి రెండు సంవత్సరాల క్రితమే అవయవ దాతగా నమోదు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో తన కుమార్తె నిర్ణయంపై విశాఖా ఎంతో గర్వపడేవారు. అదే విషయం గుర్తుకు వచ్చి తల్లి అవయవాలను దానం చేయాలని రిద్ధి నిర్ణయించుకున్నారు.
సంబంధిత సంస్థలు, వైద్యుల సహకారంతో విశాఖాను మరో ఆసుపత్రికి తరలించి అవయవ సేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. ఆమె మూత్రపిండాలు, కాలేయం, కంటి కార్నియాలు, ఎముకలు దానం చేయబడ్డాయి. వీటి ద్వారా మొత్తం 10 మంది కొత్త జీవితాన్ని పొందారు.
రిద్ధి మాట్లాడుతూ, “మా తల్లి ఇప్పటికీ ఇతరుల రూపంలో జీవిస్తోంది. ఆమె నిర్ణయం వల్ల ఎంతోమంది జీవితాలు మారాయి. ఈ విషయంపై మాకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదు. ప్రతిరోజూ గర్వంగా అనిపిస్తుంది” అని చెప్పారు.
అవయవ దానం గురించి సమాజంలో ఇంకా అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. మతపరమైన కారణాలు లేదా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది వెనుకడుగు వేస్తుంటారు. కానీ అవయవ దానం అనేది ఒకరి ప్రాణాలను కాపాడే గొప్ప సేవ. మరణానంతరం కూడా ఇతరులకు జీవితం ఇవ్వగల అరుదైన అవకాశం.
విశాఖా పరేఖ్ కథ అవయవ దానం ఎంత గొప్పదో మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. ఒక వ్యక్తి చేసిన నిర్ణయం అనేక కుటుంబాల్లో సంతోషాన్ని తీసుకురాగలదని ఈ సంఘటన నిరూపించింది. ఆమె చేసిన ఈ మానవతా సేవ ఎన్నో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
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