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Mumbai woman: చనిపోయినా 10 మందిలో బతుకుతోంది.. కూతురు చెప్పిన అమ్మ కథ వైరల్!

Mumbai woman:ముంబైకి చెందిన విశాఖా పరేఖ్ ఆకస్మిక మరణం ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. అయితే ఆ కష్ట సమయంలో ఆమె కుమార్తె రిద్ధి పరేఖ్ తీసుకున్న అవయవ దానం నిర్ణయం 10 మందికి కొత్త జీవితాన్ని అందించింది. మూత్రపిండాలు, కాలేయం, కంటి కార్నియాలు, ఎముకలను దానం చేయడం ద్వారా విశాఖా మరణానంతరం కూడా ఇతరుల రూపంలో జీవిస్తున్నారు. ఈ హృదయాన్ని కదిలించే ఘటన అవయవ దానం గొప్పతనాన్ని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:39 PM IST
Mumbai woman: చనిపోయినా 10 మందిలో బతుకుతోంది.. కూతురు చెప్పిన అమ్మ కథ వైరల్!
Image Credit: VishakhaParekh(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Mumbai woman: చనిపోయినా 10 మందిలో బతుకుతోంది.. కూతురు చెప్పిన అమ్మ కథ వైరల్!
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