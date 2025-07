Murder Attempt Case On Shami Estranged Wife: హసీన జహాన్ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆమె గుర్తించిన వార్తలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇన్‌స్టా వేదికగా ఆమె యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. అంతేకాదు ఇటీవల మహమ్మద్ షమీ, హసీన్ జహాన్‌ విడాకుల కేసు వార్త కూడా వైరల్‌ అయింది. ఆమెకు షమీ రూ.4 లక్షల నెలవారీ భరణం అందించాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ మాజీ క్రికెటర్ భార్యపై మర్డర్ అటెంప్ట్ కేసు నమోదు అయింది. హసీన్ జహాన్ పొరుగింటి మహిళపై దాడికి పాల్పడ్డారంటూ భీర్‌భూమ్‌ జిల్లాలోని సూరి పిఎస్ లో ఈ హత్యాయత్నం కేసు నమోదు అయింది. కాగా ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఓ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించి హసీన్ జహాన్ తన పొరుగుంటి మహిళతో ఘర్షణకు దిగినట్లు ఈ వీడియోలో ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టడంతో భిన్న స్పందనలు కూడా వస్తున్నాయి.

హసీన్ జహాన్ షమీలు విడాకులు వార్తలు ఎప్పుడూ వైరల్‌ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకి భరణం గా నాలుగు లక్షల అందించాలని కోల్‌కతా హైకోర్టు ఇటీవల తీర్పునిచ్చింది. ప్రధానంగా షమీ హసీన్ జహాన్ రూ.1.5 లక్షలు, తన మైనర్ కూతురు ఖర్చుల కోసం రూ.2.5 లక్షలు చెల్లించాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

అయితే 2018 లోనే హసీన్ జహాన్ తనకు నెలకు రూ.10 లక్షల భరణం కావాలని కోర్టులో ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు షమీకి తన భార్యకు నెలకు రూ.50 వేలు, కూతురికి రూ.80000 చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అయితే ఈ కోర్టు తీర్పును జహాన్ కలకత్తా కోర్టులో సవాలు వేసింది. షమీ వార్షిక ఆదాయం రూ.7.19 కోట్లు అంటే ప్రతినెల రూ.60 లక్షల ఆదాయం పొందుతారు. తన నెలవారి ఖర్చు ఆరు లక్షల కంటే ఎక్కువే అని కోర్టును ఆశ్రయించగా నాలుగు లక్షల భరణం చెల్లించాల్సిందిగా ఆదేశించింది.

హసీన్‌ జహాన్‌, షమీల విడాకుల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది. 2022 జులై 23వ తేదీన తలాక్‌ ఉల్‌ హసన్ క్రింద హసీన్ కు విడాకుల నోటిస్ పంపాడు షమీ. అది ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్లో ఉంది. అయితే, ఈ టీమ్ ఇండియా స్టార్ బౌలర్ భార్య హసీన్ జహాన్ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒక పోస్ట్ పెడుతూ ఉంటుంది. అది అందరికీ ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మొత్తం షమీపై ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటుంది.

An attempt to murder FIR under BNS sections 126(2), 115(2), 117(2), 109, 351(3) and 3(5) has lodged against Hasin Jahan, the estranged wife of Mohammed Shami and Arshi Jahan, her daughter from her first marriage by her neighbour Dalia Khatun in Suri town of Birbhum district in… pic.twitter.com/2dnqXUKMdK

