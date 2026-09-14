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వినాయకుడి విగ్రహాన్ని చెప్పులు లేకుండా మోసిన ముస్లిం యువతి..

Muslim Couple Carries Lord Ganesha Idol: దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఓ ముస్లిం జంట వినాయకుడి విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. హిందూ సాంప్రదాయం పాటిస్తూ ముస్లిం యువతి చెప్పులు లేకుండా వినాయక విగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 14, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:31 AM IST
వినాయకుడి విగ్రహాన్ని చెప్పులు లేకుండా మోసిన ముస్లిం యువతి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వినాయకుడి విగ్రహాన్ని చెప్పులు లేకుండా మోసిన ముస్లిం యువతి..
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