/వినాయకుడి విగ్రహాన్ని చెప్పులు లేకుండా మోసిన ముస్లిం యువతి..

Muslim Couple Carries Lord Ganesha Idol: దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా.. భక్తిశ్రద్ధలతో కోలాహలంగా సాగుతూ వస్తున్నాయి. వీధి వీధిన విఘ్నేశ్వరుడి ప్రతిష్ఠాపనలు.. పూజలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ఈ పండగ సమయంలో కుల మతాల సరిహద్దులను చెరిపేస్తూ.. మనుషుల మధ్య ఉండాల్సింది విద్వేషాలు కాదు.. పరస్పర గౌరవంతో పాటు సోదర భావం మాత్రమేనని చాటి చెప్పే ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండిగా మారింది.. అసలు ఆ అద్భుతమైన దృశ్యం ఏంటి? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఓ ముస్లిం దంపతులు ఆ వినాయకుడి విగ్రహాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధతో మోసుకెళ్తున్న దృశ్యం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని ఎంతగానో హత్తుకుంటుంది.. సాధారణంగా హిందూ సాంప్రదాయంలో పూజా విగ్రహాలను తాకేటప్పుడు లేదా మోసేటప్పుడు చెప్పులు విడిచి ఎంతో పవిత్రంగా తీసుకెళ్తూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అదే సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ.. ఆ ముస్లిం మహిళ, ఆమె భర్త కాళ్లకు చెప్పులు కూడా లేకుండా.. నేలపై నడుస్తూ వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఎంతో గౌరవంగా మోసుకెళ్ళడం ఈ వీడియోలో మనం చూడొచ్చు. తమ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు వేరైనప్పటికీ.. పక్క మత సాంస్కృతిని.. దైవాన్ని వారు గౌరవించిన తీరు అందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.
అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.. ఈ వీడియోలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తూ ఆ జంటపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా ఆ మహిళ వినాయక విగ్రహం పై చూపిన గౌరవం అందరిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.. భారతీయ సాంస్కృతికి అసలైన నిర్వచనం ఇదే.. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే మాటల్లో కాదు.. ఇలా చేతల్లో చూపించాలి అంటూ వేలాదిమంది కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు..
మత విద్వేషాలతో పాటు విభజన రాజకీయాల కంటే మానవత్వం.. ప్రేమ ఎంతో గొప్ప వని ఈ ఘటన నిరూపించింది. పండగల పరమార్ధం మనుషులను కలపడమేనని చాటిన ఈ దంపతులు చేసిన పని సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చింది. ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచింది. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది.. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. చాలామంది కామెంట్లలో జై బోలో గణేష్ మహరాజ్కీ జై అంటున్నారు.. ఈ వీడియోకు ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.
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