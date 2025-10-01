Road Accident: పండగ వేళ అంతులేని విషాదం.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి ఆరుగురు దుర్మరణం..!!

Road Accident: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ముజఫర్నగర్ జిల్లాలో పండుగ వేళ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. పానిపట్-ఖాతిమా హైవేపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పోలీసులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం... హర్యానా రాష్ట్రం కర్నాల్ జిల్లా ఫరీద్పూర్ గ్రామానికి చెందిన కుటుంబం తమ పెద్ద మనిషి మరణంతో ఆయన చితాభస్మాన్ని హరిద్వార్లో గంగానదిలో నిమజ్జనం చేయడానికి బయలుదేరింది. ఈ క్రమంలో టిటావి ప్రాంతంలోని బాగ్రా బైపాస్ వద్ద ఆగి ఉన్న ఒక ట్రక్కును వారి కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమై, అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
ఈ ప్రమాదంలో మరో వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలతో బయటపడగా, అతన్ని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్యం విషమంగానే ఉన్నప్పటికీ, వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, కారు వేగంగా వస్తుండటంతో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయి ఆగి ఉన్న ట్రక్కు వెనుకభాగాన్ని ఢీకొట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఖచ్చితమైన కారణాల కోసం దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ దుర్ఘటన పండుగ వాతావరణాన్ని విషాదంలో ముంచేసింది.
Also Read: Gold : అబ్బో.. ఇంట్లో బంగారాన్ని బానే పోగేసుకున్నారుగా.. భారతీయుల ఇంట్లో ఎంత గోల్డ్ ఉందో తెలిస్తే..!!
కుటుంబ పెద్ద మరణంతో దుఃఖంలో ఉన్న ఆ కుటుంబం, ఆఖరి కార్యక్రమాల కోసం వెళ్తుండగా జరిగిన ఈ ప్రమాదం మరింత బాధాకరంగా మారింది. గ్రామంలో ఒక్కసారిగా విషాద వాతావరణం నెలకొంది. బంధువులు, స్నేహితులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రి, వారి గ్రామంలో చేరి మృతుల కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా వాహనదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. హైవేల్లో ముఖ్యంగా భారీ వాహనాల వద్ద వాహనాలను నడిపేటప్పుడు వేగం తగ్గించాలని, అలసట లేకుండా ప్రయాణం కొనసాగించాలని హెచ్చరించారు.
Also Read: Gold Coins: ఆ సముద్రం బంగారాన్ని వెదజల్లుతుంది.. టన్నులకొద్దీ బంగారం ఎలా బయటకు వస్తుందో మీరే చూడండి..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook