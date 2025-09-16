English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagarjuna On PM modi Video: ఆ సలహా నా జీవితాన్ని మార్చేసింది.!. మోదీకి బర్త్‌డే విషెస్ చెబుతూ నాగార్జున స్పెషల్ వీడియో..

Nagarjuna birthday wishes to pm modi: నాగార్జున ప్రధాన మంత్రితో తొలిసారి కలిసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన అమూల్యమైన సలహా గురించి చెబుతూ ఒక వీడియో రీలీజ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రధాని మోదీకి అడ్వాన్స్ గా జన్మదినం నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా విషేస్ కూడా చెప్పారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:01 PM IST
  • మోదీ సేవలు కొడియాడిన నాగార్జున..
  • ప్రత్యేకంగా బర్త్ డే విషేస్ చెబుతు వీడియో..

Nagarjuna Recollects special advice from modi: దేశ ప్రధాని  నరేంద్ర మోదీ రేపు (సెప్టెంబర్ 17)న తన 75వ జన్మదిన వేడుకల్ని జరుపుకోబోతున్నారు. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలతో పాటు, ఆస్పత్రులలో పళ్ల పంపిణి, అన్నదానాలు, బ్లడ్ డొనేషన్ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో  ప్రముఖ నటుడు కింగ్ నాగార్జున ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు.

 రేపు (సెప్టెంబరు 17) ప్రధాని మోదీ 75వ జన్మదినం నేపథ్యంలో.. 2014లో ఆయనతో జరిగిన తొలి సమావేశంలోని మధుర జ్ఞాపకాలను నాగార్జున సామాజిక మాధ్యమ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఆ భేటీలో మోదీ తనకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే ఒక అమూల్యమైన సలహా ఇచ్చారని ఒక వీడియో విడుదల చేశారు.

 2014లో గాంధీనగర్‌లో తొలిసారి మోదీని కలిశానని వెల్లడించారు. ఆ సమావేశంలో మోదీ తనతో మాట్లాడుతూ, "నా స్నేహితుల పిల్లలు మిమ్మల్ని ఫోటో అడిగినప్పుడు, మీరు ఎంతో ఆప్యాయంగా దగ్గరకు పిలిచి ఫోటో దిగారని వాళ్లు నాతో చెప్పారు. మీ చుట్టూ భద్రత ఉన్నా మీరు అలా చేయడం వాళ్లకు బాగా నచ్చిందని అన్నారని నాగార్జున గుర్తు చేసుకున్నారు.

 మోదీ మాట్లాడుతూ.. మనలో ఉన్న వినయాన్ని, సహానుభూతిని, మంచి తనాన్ని ఎప్పటికి వదులుకొవద్దన్నారు. ఇవేమనిషిని సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయిలో నిలబెడతాయన్నారు. ఎంత ఉన్నతికి వెళ్లిన ఒదిగి ఉండాలని మోదీ సలహ ఇచ్చిన విషయాన్ని నాగార్జున మరోసారి తన అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

ఇప్పటికి ఈ విషయాలు తమ మనస్సులో మెదులుతూనే ఉన్నాయన్నారు. అదే విధంగా.. తన తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు శతజయంతి సందర్భంగా ప్రధాని 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమంలో ఆయనను స్మరించుకోవడం తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని నాగార్జున తెలిపారు. దేశం కోసం మోదీ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, ఎన్నో కోరికలను త్యాగం చేశారని నాగార్జున ఆయన సేవల్నికొనియాడారు.

ఈ క్రమంలో.. ప్రధాని మోదీకి ముందస్తు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, మోదీజీ, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. భారతదేశానికి మీరు మళ్లీ కావాలి, దేశానికి మీ అవసరం ఉందని చెబుతూ మోదీతో దిగిన ఫోటోతొ పాటు నాగార్జున ప్రత్యేకంగా తన వీడియోను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. మోదీ అభిమానులతో పాటు, నాగార్జున అభిమానులు సైతం మోదీజీకి ప్రత్యేకంగా బర్త్ డే విషెస్ చెబుతున్నారు.

 

