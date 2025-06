Manali Zipline Tragedy Video: జిప్ లైనింగ్ చేస్తుండగా షాకింగ్ ఘటన.. ఏకంగా ౩౦ అడుగులో ఎత్తులో నుంచి.. షాకింగ్ వీడియో..

Nagpur girl critically injured zipline accident video: సాధారణంగా చాలా మంది వరుసగా సెలవులు, వీకెండ్స్ వచ్చాయంటే తమ వాళ్లతో , ఫ్రెండ్స్‌ తో కలిసి సరదగా కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్తుంటారు. పిక్నిక్ లు, జలపాతాలు, ఎత్తైన కొండలు మొదలైన ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొన్ని సార్లు ఈ సరదా ప్రయాణాల్లో అనుకొని ఘటనలు కూడా చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో విహారయాత్రలు కాస్త .. విషాదంగా కూడా మారిన ఘటనలు కొకొల్లలు.

తాజాగా.. నాగ్ పూర్ కు చెందిన ఒక కుటుంబం హిమచల్ ప్రదేశ్ లోని మానాలీకి వెళ్లారు. అక్కడ పదేళ్ల బాలిక త్రిశ.. సోలాంగ్ వ్యాలీ వద్ద జిప్ లైనింగ్ ఎక్కేందుకు ఆసక్తి చూపించింది. దీంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు జిప్ ఆపరేటర్లతో మాట్లాడి..ఆమెను జిప్ లైనింగ్ ఎక్కించారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ఒక చోట నుంచి మరోక చోటుకు రోప్ వేలాంటి వంతెన మీద గాల్లో వెళ్తుంది.

🚨safety cable breaks and a girl doing #Zipline falls from 30 feet and gets seriously injured in #Manali.

Adventure sports in India has always a been Unregulated & Unsafe ‼️

P.S : I don’t understand the whole point of risking own life doing these adventure sports like… pic.twitter.com/QlLZnxCU4O

