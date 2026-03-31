  Nalanda Stampede: ఘోర విషాదం.. శీతలాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట, 8 మహిళలు దుర్మరణం!

Nalanda Stampede: ఘోర విషాదం.. శీతలాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట, 8 మహిళలు దుర్మరణం!

Nalanda Stampede 8 Women Dead: శీతల దేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగడంతో 8 మంది భక్తులు మృతి చెందారు. ఈ ఘోర విషాదం ఈరోజు తెల్లవారుజాము చోటు చేసుకుంది. బీహార్ నలంద జిల్లాలోని శీతలదేవి ఆలయంలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. దీంతో ఆకస్మికంగా తొక్కిసలాట జరగడంతో పలువురు మృతి చెందగా.. ఇందులో మరికొంతమంది తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 31, 2026, 12:50 PM IST

Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!
5
Air Cooler Offer
Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!
Mahindra Scorpio: మహీంద్రా స్కార్పియో కొనడానికి మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలకు EMI ఎంత కట్టాలి..?
5
Mahindra Scorpio
Mahindra Scorpio: మహీంద్రా స్కార్పియో కొనడానికి మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలకు EMI ఎంత కట్టాలి..?
Sun Transit 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!
6
Sun Transit
Sun Transit 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!
Gold Mine: నారా లోకేశ్‌ &#039;బంగారు&#039; ప్రకటన.. కేజీఎఫ్‌ను మించిన బంగారు గని ఏపీలో!
6
gold mine
Gold Mine: నారా లోకేశ్‌ 'బంగారు' ప్రకటన.. కేజీఎఫ్‌ను మించిన బంగారు గని ఏపీలో!
Nalanda Stampede 8 Women Dead: ఆధ్యాత్మిక.. రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాలలో తొక్కిసలాట ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటాయి. తాజాగా బీహార్ లోని నలంద జిల్లాలో మరో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. శీతలా దేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరగడంతో 8 మంది భక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇందులో పలువురికి తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. ఈరోజు ఉదయం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలి రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఇక సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి మెరుగైన చికిత్సకు తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

