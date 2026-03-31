Nalanda Stampede: ఘోర విషాదం.. శీతలాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట, 8 మహిళలు దుర్మరణం!

Nalanda Stampede 8 Women Dead: ఆధ్యాత్మిక.. రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాలలో తొక్కిసలాట ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటాయి. తాజాగా బీహార్ లోని నలంద జిల్లాలో మరో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. శీతలా దేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరగడంతో 8 మంది భక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇందులో పలువురికి తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. ఈరోజు ఉదయం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలి రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఇక సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి మెరుగైన చికిత్సకు తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.