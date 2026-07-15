/బంధువులు, అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య ముగిసిన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా అంత్యక్రియలు..

Sri Nand Kishore Goenka Last Rights Completed: డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రిగారైన శ్రీ నంద కిషోర్ గోయోంకా అంత్యక్రియలు హర్యానాలోని హిస్సార్ అగ్రోహా ధామ్లోని గోయెంకా ఉద్యానంలో ఆయన భౌతిక కాయానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. గతంలో ఆయన భార్య అంత్యక్రియలు కూడా ఇదే ప్రదేశంలో జరిగాయి. ఆయన మృతిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సహా కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సంతాపం ప్రకటించారు. ఇక నంద కిషోర్ అంత్యక్రియలు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు,ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు, కేంద్ర మంత్రులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు సహా పలువురు హాజరై శ్రీ నంద కిషోర్ గారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు
నంద్ కిషోర్ గోయోంకా ప్రస్థానం..
శ్రీ నంద కిషోర్ గోయోంకా విషయానికొస్తే.. 1930 సెప్టెంబర్ 28న హిసార్లో జన్మించిన ఆయన పుట్టగానే పువ్వు పరిమళిస్తున్నట్టు.. సాంప్రదాయ విలువలకు నిలువెత్తు రూపంగా తుది వరకు జీవించారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్లో నిబద్ధత కలిగిన వాలంటీర్గా చేరి, జాతీయ ప్రయోజనాల కోసం, సాంస్కృతిక విలువల పరిరక్షణ కోసం ఎన్నో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. మహారాజా అగ్ర సేన్ చారిత్రక రాజధాని అయిన అగ్రోహా ధామ్ ప్రధాన వ్యవస్థాపకులలో ఆయన ఒకరు. ఆయన దూరదృష్టి వల్లే ఈ ప్రదేశానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. గోరక్షణ, సంక్షేమాన్ని తన జీవితంలో అంతర్భాగంగా భావించారు. శ్రీ దేవి భవన్ మందిర్ గోశాల ట్రస్ట్, శ్రీ వైష్ణవ్ అగ్ర సేన్ గోశాలలకు అధ్యక్షుడిగా, పోషకుడిగా సేవలందించారు.
సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు ముంబై మెరైన్ డ్రైవ్లోని తన స్వగృహంలో తుది శ్వాస విడిచారు నంద్ కిషోర్ గోయెంకా. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి వ్యాపార సామ్రాజ్యాలలో ఒకటైన ఎస్సెల్ గ్రూప్తో అనుబంధం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన తన జీవితాంతం వ్యాపారానికి దూరంగా ఉంటూ నిరాడంబరత, పరోపకారం, సామాజిక సేవకే అంకితమయ్యారు. ఆయన మరణం వైశ్య సమాజంతో పాటు హిందూ సమాజంతో పాటు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ వర్గాలలో, సామాజిక సంస్థలలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.