Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /బంధువులు, అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య ముగిసిన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా అంత్యక్రియలు..

బంధువులు, అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య ముగిసిన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా అంత్యక్రియలు..

Sri Nand Kishore Goenka Last Rights : దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, సంఘ సేవకుడు ఆర్ఆర్ఎస్ కార్యకర్త  నంద్ కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు బంధు మిత్రులు, అభిమానుల అశ్రు నయనాల మధ్య ఘనంగా ముగిసాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:36 PM IST
బంధువులు, అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య ముగిసిన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయోంకా అంత్యక్రియలు..
Image Credit: Nand Kishore Goenka Last Rights (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చారిత్రక అగ్రోహా ధామ్‌లోనే నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు
Nand Kishore Goenka5 min ago
2
irctc new website launching today5 min ago
3
Nand Kishore Goenka last Rights7 min ago
4
America Attacks on Iran39 min ago
5
China floods47 min ago