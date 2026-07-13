/Nand Kishore Goenka: సాంప్రదాయ విలువలకు నిలువెత్తు రూపం.. సేవే పరమావధిగా జీవితం.. నంద్ కిషోర్ లైఫ్‌ హిస్టరీ ఇదే..!

Nand Kishore Goenka Passed Away: దేశ ప్రఖ్యాత పారిశ్రామికవేత్త, ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, సంఘ సేవకుడు నంద్ కిషోర్ గోయెంకా (96) మరణించారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ముంబై మెరైన్ డ్రైవ్లోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు.
దేశంలోని అగ్రశ్రేణి వ్యాపార సామ్రాజ్యాలలో ఒకటైన ఎస్సెల్ గ్రూప్తో అనుబంధం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన తన జీవితాంతం వ్యాపారానికి దూరంగా ఉంటూ నిరాడంబరత, పరోపకారం, సామాజిక సేవకే అంకితమయ్యారు. ఆయన మరణం వైశ్య సమాజంలో, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) వర్గాలలో, సామాజిక సంస్థలలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
అంత్యక్రియల వివరాలు
ప్రస్తుతం ముంబై నివాసంలో ఉంచిన ఆయన పార్థివ దేహాన్ని, మంగళవారం (జూలై 14) ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రత్యేక చార్టర్డ్ విమానంలో హర్యానాలోని ఆయన పూర్వీకుల పట్టణమైన హిసార్కు తరలిస్తారు. హిసార్ చేరుకున్నాక, ప్రజల సందర్శనార్థం పార్థివ దేహాన్ని 'గోయెంకా హౌస్' (166, కృష్ణ మంది, హిసార్)లో ఉంచుతారు.
జూలై 15, బుధవారం ఉదయం 11:00 గంటలకు హిసార్లో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు. అగ్రోహా ధామ్లోని గోయెంకా ఉద్యానంలో ఉన్న పంచతత్వలో ఆయన భౌతికకాయాన్ని ఖననం చేస్తారు. గతంలో ఆయన భార్య అంత్యక్రియలు కూడా ఇదే ప్రదేశంలో జరిగాయి.
సమాజ సేవకే అంకితమైన జీవితం
1930 సెప్టెంబర్ 28న హిసార్లో జన్మించిన నంద్ కిషోర్ గోయెంకా, సాంప్రదాయ విలువలకు నిలువెత్తు రూపంగా జీవించారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS)లో నిబద్ధత కలిగిన వాలంటీర్గా చేరి, జాతీయ ప్రయోజనాల కోసం, సాంస్కృతిక విలువల పరిరక్షణ కోసం ఎన్నో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
కీలక రంగాలు - చేసిన సేవలు..
అగ్రోహా ధామ్ స్థాపన: మహారాజా అగర్సేన్ చారిత్రక రాజధాని అయిన అగ్రోహా ధామ్ ప్రధాన వ్యవస్థాపకులలో ఆయన ఒకరు. ఆయన దూరదృష్టి వల్లే ఈ ప్రదేశానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది.
గోసేవ: గోరక్షణ, సంక్షేమాన్ని తన జీవితంలో అంతర్భాగంగా భావించిన ఆయన.. శ్రీ దేవి భవన్ మందిర్ గోశాల ట్రస్ట్, శ్రీ వైష్ణవ్ అగర్సేన్ గోశాలలకు అధ్యక్షుడిగా, పోషకుడిగా సేవలందించారు.
విద్యా రంగం, మహిళా సాధికారత: ఫతే చంద్ మహిళా కళాశాల అధ్యక్షుడిగా, జి.ఎన్.జి. గోయెంకా పాఠశాల పోషకుడిగా ఉంటూ ముఖ్యంగా బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించడానికి, నాణ్యమైన విద్యా సౌకర్యాలు అందించడానికి ఎంతో కృషి చేశారు.
వైశ్య సమాజ ఐక్యత: వైశ్య సమాజాన్ని సంఘటితం చేసి, వారిలో ఐక్యత, సహాయ నిరతిని పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
అన్ని వర్గాల ప్రజలతో ఆత్మీయ సంబంధాలను కలిగి ఉండి, సేవనే పరమావధిగా బతికిన నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మరణం సామాజిక, మత, విద్యా రంగాలకు తీరని లోటు. ఆయన ఆదర్శవంతమైన జీవితం భవిష్యత్ తరాలకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది.
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