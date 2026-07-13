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Nand Kishore Goenka: సాంప్రదాయ విలువలకు నిలువెత్తు రూపం.. సేవే పరమావధిగా జీవితం.. నంద్ కిషోర్ లైఫ్‌ హిస్టరీ ఇదే..!

Nand Kishore Goenka Passed Away: ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, సంఘసేవ కర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా (96) సోమవారం మృతి చెందారు. ముంబై మెరైన్ డ్రైవ్‌లోని తన నివాసంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ఆయన పరమదించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:31 PM IST
Nand Kishore Goenka: సాంప్రదాయ విలువలకు నిలువెత్తు రూపం.. సేవే పరమావధిగా జీవితం.. నంద్ కిషోర్ లైఫ్‌ హిస్టరీ ఇదే..!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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