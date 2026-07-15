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నేడు స్వగ్రామంలో నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు.. తుది శ్వాస వరకు విలువలతో కూడిన జీవనం..

Nanda Kishore Goenka Last Rights: ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త  ఎస్సెల్ గ్రూపు  చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర పితామహులు  శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా  ఈ సోమవారం  ముంబైలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు.  ఆయన వయసు 96 సంవత్సరాలు. నిన్న అభిమానుల సందర్శనార్ధం ఉంచారు. ఈ రోజు స్వంత రాష్ట్రంలో ఆయన అంత్యక్రియలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:23 AM IST
నేడు స్వగ్రామంలో నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు.. తుది శ్వాస వరకు విలువలతో కూడిన జీవనం..
Image Credit: Nanda Kishore Goenka Last Rights(File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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