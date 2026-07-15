/నేడు స్వగ్రామంలో నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు.. తుది శ్వాస వరకు విలువలతో కూడిన జీవనం..

Nanda Kishore Goenka Last Rights: ఆలోచనలు ఉన్నతంగా ఉండాలి… అనుకున్నది సాధించాలనే సంకల్పంతో సత్ఫలితాలు సాదించారు. వ్యాపార కుటుంబంలో పుట్టినా… సంపన్న కుటుంబం నేపథ్యమైనా.. వాణిజ్యపరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉన్నా.. సమాజసేవే లక్ష్యం… గోసేవకే జీవితం అంకితంచేసి ధన్యజీవి నందకిషోర్ గోయోంకా. ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో సమాజసేవలో తరించారు. విద్యతో మహిళలు చైతన్యవంతులు కావాలనే ఆకాంక్షతో విద్యాభివృద్ధిలోనూ భాగస్వామ్యమ్యారు. ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో జీ నెట్వర్క్ ఛైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నందకిశోర్ గోయెంకా అనారోగ్యంతో ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారు. తనువుచాలించారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనప్పటికీ.. ఆయనలో మానవీయత, సామాజిక సేవ తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలించింది.
ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండటం..
కష్టాల్లో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలనే తపన.. మహిళలను విజ్ఞానవంతులుగా తీర్చి దిద్దాలనే సంకల్పంతో నందకిశోర్ గోయెంకా సామాజిక సేవలో తరించారు. మూగజీవాల సంరక్షణలో ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలని పిల్లలను పెంచిన నందకిశోర్ గోయెంకా ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను ఆయన కుమారులు ఆచరణలోకి తెచ్చి తండ్రికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న నందకిశో గోయెంకా ముంబైలోని నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. 1930 సెప్టెంబర్ 28న జన్మించిన నంద్ కిషోర్ గోయెంకా క్రమశిక్షణతో పెరిగారు. విలువలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. సేవాభావంతో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో సుదీర్ఘకాలం క్రియాశీల స్వయంసేవక్గా దేశ సేవలో భాగస్వామ్యమయ్యారు. వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన గొయెంకా... వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటూ… సామాజిక సేవకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. సోమవారం తుది శ్వాస విడిచిన ఈయన అంత్యక్రియలు సొంత రాష్ట్రం హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లా, అగ్రోహాలోని గోయెంకా పార్కులో నేడు జరుగనున్నాయి.
ఇక నంద కిషోర్ జీవిత విశేషాలు..
సరళత, వినయం, స్నేహపూర్వక స్వభావం గొయెంకా వ్యక్తిత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచాయి. అన్ని వర్గాల ప్రజలతో ఆప్యాయంగా మెలిగేవారు. సేవా భావననే తన జీవితంలో అత్యున్నత కర్తవ్యంగా భావించేవారు. నంద కిశోర్ గొయెంకా మరణం కేవలం ఎస్సెల్ కుటుంబానికే కాకుండా సామాజిక, మతపరమైన, విద్యా , మేధోపరమైన రంగాలకు కూడా తీరని లోటు. సేవా భావం, సంప్రదాయ విలువలు, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం గొయెంకా తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. నందకిశోర్ గొయెంకా భౌతికంగా దూరమైనప్పటికీ సేవాభావంతో ఆయన గడిపిన జీవితం భావి తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది.
RSSతో విడదీయలేని అనుబంధం..
వైశ్య సామాజిక వర్గాన్ని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచాలనే తపనతో పనిచేశారు. వ్యాపారానికి దూరంగా, నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సాంఘిక సేవకు, గోసేవకు అంకితభావంతో ఉండేవారు. ఆయన వైశ్య సమాజాన్ని ఏకం చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశారు. గోయెంకా జీవితం క్షేత్రస్థాయి సేవ, నిశ్శబ్ద జాతీయవాదంపై సాఫీగా సాగింది. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో దశాబ్దాల పాటు అంకితభావంతో స్వయంసేవక్ గా పనిచేశారు. జాతీయ కర్తవ్యం పట్ల ఆయనకున్న ఈ నిబద్ధత, గోయెంకా కుటుంబ వ్యాపార సంస్థల్లోనూ పరోపకార గుణాన్ని తీర్చిదిద్దింది.
అగ్రోహా ధామ్ ముఖ్య వ్యవస్థాపకుల్లో గోయెంకా కీ రూల్..
మహారాజ అగ్రసేనుని చారిత్రక రాజధాని అగ్రోహా ధామ్ స్థాపన, అభివృద్ధిలో నందకిశోర్ గొయెంకా కీలక పాత్ర పోషించారు. అగ్రోహా ధామ్ ముఖ్య వ్యవస్థాపకులలో ఒకరుగా నిలిచారు. గొయెంకా దూరదృష్టితో అగ్రోహా ధామ్ జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ ఒక విశిష్ట గుర్తింపును పొందింది. దీని విస్తరణ, అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేశారు. ఉన్నతమైన రెండు ఆశయాలు గోయెంకాకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చాయి. సమాజ సేవలో, దశాబ్దాల పాటు సామాజిక సంక్షేమం , గ్రామీణాభివృద్ధికి కృషి చేశారు. నిరుపేదలకు విద్య, వైద్య సంరక్షణ అందించే స్థానిక సంస్థలకు ఆయన అండగా నిలిచారు. మూగజీవాలసేవలో తరించారు. స్వయంగా గోశాలను నిర్మించి, వాటి పోషణ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. గోవుల రక్షణను ప్రకృతికి, సమాజానికి మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యంగా భావించారు.
బాలికల విద్యకు ప్రోత్సాహాం..
హిసార్ సామాజిక, మతపరమైన, విద్యాపరమైన అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు. హిసార్లోని 'శ్రీ దేవీ భవన్ మందిర్ గోశాల ట్రస్ట్'కు నంద కిశోర్ గొయెంకా పోషకుడిగా, శ్రీ వైష్ణవ అగ్రసేన్ గోశాల'కు అధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. విద్యా రంగంలో, ఆయన ఫతేచంద్ మహిళా మహావిద్యాలయ చైర్మన్గా, హిసార్లోని పడవ చౌక్ వద్ద ఉన్న 'జి.ఎన్.జి. గోయెంకా స్కూల్'కు పోషకుడిగా వ్యవహరించారు. బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించడం, నాణ్యమైన విద్యను అందించడం కోసం గొయెంకా నిరంతరం కృషి చేశారు.
గోసేవలో జీవితం అంకితం..
గోసేవ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా ఎంచుకున్నారు. గోసంరక్షణ, గోసేవకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించారు, అలాగే వివిధ మతపరమైన,సామాజిక సంస్థల ద్వారా నిరంతరం తనవంతు సహకారాన్ని అందించారు. వైశ్య సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి, వారికి సాధికారత కల్పించడానికి గొయెంకా విశేష కృషి చేశారు. సమాజంలో ఐక్యత, సహకారం, సంఘటిత భావనను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
గోయెంకా మృతిపట్ల ప్రముఖుల సంతాపాలు..
ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యస్థాపకుల్లో అగ్రగణ్యులు నందకిశోర్ గోయెంకా విలువలతో జీవితాన్ని గడిపారని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ శ్రీ నందకిషోర్ గోయోంకా మరణంపై తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబానికి ఓ లేఖ విడుదల చేశారు. దీంతో పాటు ఆయన మృతిపై కేంద్ర మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్రమంత్రులు సంతాపాలు తెలిపారు. నేడు హిస్సార్లోని స్వగ్రామంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.
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