Nandkishore Goenka service and patriotism: ప్రముఖ ఎస్సెల్ గ్రూప్ అధినేత, పారిశ్రామికవేత్త డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నందకిషోర్ గోయెంకా ఇటీవల పరమపదించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన అంత్యక్రియలు హర్యానాలోని పవిత్రమైన హిస్సార్ క్షేత్రంలో అత్యంత గౌరవప్రదంగా నిర్వహించారు. నందకిషోర్ గోయెంకా 1930వ సంవత్సరం, సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన అదే హిస్సార్ పుణ్యక్షేత్రంలో జన్మించారు. ఆయన తన జీవితాన్ని భారతీయ విలువలు, నైతికత, నిరంతర కృషి అనే బలమైన పునాదులపై నిర్మించుకున్నారు.. తద్వారా ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) ఆయనను ఒక నిష్ణాతుడైన దేశభక్తుడిగా తీర్చిదిద్దింది. సమాజంలో లేదా దేశంలో పేరు, ప్రఖ్యాతలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందాలని ఆయన ఎప్పుడూ ఆశించలేదు.. బదులుగా దేశానికి తన వంతు సేవ చేయడమే తన ప్రాధాన్యతగా భావించారు.
నిఖార్సైన కర్మయోగి ..
ఆయన సమాజాన్ని, దేశాన్ని, మన సంస్కృతిని తన జీవితానికి కేంద్ర బిందువుగా చేసుకున్నారు. ఒక నిజమైన కర్మయోగిగా ఆయన జీవించిన తీరు మనందరికీ ఒక గొప్ప జీవన సూత్రంలా కనిపిస్తుంది. ఆయన అంకితభావం భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మీడియా రంగంలో మార్గదర్శకత్వ వహిస్తున్న ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి అయిన నందకిషోర్ గోయెంకా, సమాజానికి ఒక దిశానిర్దేశకుడు. విశ్వాసనీయమైన నిర్వహకుడిగా నిలిచారు. ఆయన తన జీవితాన్ని సామాజిక సేవకే అంకితం చేయడమే కాకుండా, అగర్వాల్ సమాజానికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన విధానాన్ని అందించారు.
ధర్మ పరిరక్షణ సేవలు..
ధర్మాన్ని పరిరక్షించడమే పరమావధిగా ఆయన నిరంతరం శ్రమించారు. నందకిషోర్ గోయెంకా గారు విశ్వహిందూ పరిషత్ (VHP) ఉపాధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా, గోరక్ష కేంద్ర సభ్యుడిగా ఆయన చేసిన అశేష సేవలు ఆయన పేరును మరింత సమున్నతం చేశాయి. సేవా సద్గుణం, సాంఘిక సామరస్యం, ధర్మ చైతన్యం పట్ల ఆయన ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేక దృష్టి సారించేవారు. ఆయన దృష్టిలో గో సంరక్షణ అనేది కేవలం ఒక ఉద్యమం మాత్రమే కాదు, అది భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశం. భారతీయ జీవనానికి పునాదిగా భావించే గోమాతను రక్షించడమే తన బాధ్యతగా భావించి, గో సంరక్షణ ప్రచారాల్లో ఆయన ఎంతో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు.
నైతిక విలువలు..
నైతికత ఆయన జీవితంలో అంతర్భాగం. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) అనేది కేవలం ఒక సంస్థ మాత్రమే కాదు, అది ఒక జీవన విధానం అని ఆయన బలంగా నమ్మేవారు. అందుకే ఆయన ఆ సంస్థకు పూర్తి అంకితభావంతో సేవలందించారు. ఒక స్వయంసేవకుడిగా "దేశమే ప్రథమం" అనే మంత్రాన్ని ఆయన కేవలం మాటల్లోనే కాదు, తన ఆచరణలో కూడా నిరూపించుకున్నారు. క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, వినయం, ఆత్మనిగ్రహం ఆయన వ్యక్తిత్వంలో సహజంగానే కలిసిపోయాయి.
ప్రస్తుతం నందకిషోర్ గోయెంకా భౌతికంగా మన మధ్య లేనప్పటికీ, ఆయన వదిలివెళ్లిన సద్గుణాలు, చేసిన సేవలు, ఆయన వ్యక్తిత్వం శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. నిస్వార్థంగా దేశ సేవ చేసిన ఆయన, మహారాజా అగర్సేన్ నిజమైన వారసుడిగా పేరు పొందారు. వైశ్య సమాజపు ఆత్మగౌరవాన్ని చాటుతూ, అగ్రోహా ధామ్ ప్రాంతాన్ని ఒక పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన పాత్ర ఉంది.
మహారాజ అగర్సేన్ నిజమైన వారసుడు..
మహాభారత కాలపు వీరుడు, సమానత్వం, ప్రజా శ్రేయస్సు భారతీయ సంప్రదాయానికి ప్రతీక అయిన మహారాజ అగర్సేన్ సిద్ధాంతాలను ఆయన నమ్మారు. ముఖ్యంగా "ఒక ఇటుకకు ఒకటిన్నర రూపాయల" నిధి సహాయం అనే అగర్వాల్ సమాజపు గొప్ప సూత్రాన్ని ఆయన ప్రతిబింబించారు. అగ్రోహా ధామ్ అనేది కేవలం ఒక ఆలయం మాత్రమే కాకుండా, వైశ్య సమాజపు సంస్కృతికి చైతన్యాన్ని, సామాజిక ఐక్యత, జాతీయ పునర్జీవనాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక పవిత్ర స్థలంగా ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. నేడు అది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది భక్తుల ఆశాకిరణంగా నిలుస్తోంది.
వైశ్య సమాజపు సామాజిక ఐక్యత..
ఎటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆశించకుండానే సేవయే మార్గమని నమ్మి ఆయన ముందుకు సాగారు. ఆయన చేసిన పనుల కోసం ఎప్పుడూ ప్రచారం కోరుకోలేదు. సమాజ అభివృద్ధి అంటే కేవలం ఆర్థిక పురోగతి మాత్రమే కాదు, విద్యా సేవా భావం కూడా అంతే అవసరమని ఆయన నమ్మారు. దేశంలో ఒక ప్రముఖ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ, ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా, ఎంతో వినయంతో, అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ సామాన్యంగా జీవించారు.
పిల్లలను తీర్చిదిద్దిన గొప్ప గురువు..
కుటుంబ విలువలు, పెంపకం విషయంలో ఆయన ఒక గొప్ప గురువులా నిలిచారు. తన పిల్లలకు విజయ మార్గాన్ని చూపించడమే కాకుండా, సమాజం పట్ల వారికున్న కర్తవ్యాన్ని కూడా నేర్పించారు. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ్, శ్రీ జవహర్, శ్రీ అశోక్ గోయెంకా వంటి తన వారసులలో పట్టుదల, ధైర్యం, గాఢమైన భారతీయ సంస్కృతి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయంటే దానికి కారణం నందకిషోర్ గారు వారిలో నూరిపోసిన విలువలే.
చరిత్ర సృష్టించిన మహనీయుడు..
96 ఏళ్ల సుదీర్ఘ జీవితం తర్వాత నందకిషోర్ గోయెంకా తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన అంత్యక్రియలకు కేవలం కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సేవకులు, సాధువులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, సామాన్య పౌరులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసి నివాళులు అర్పించారు. మొత్తానికి, దేశానికి, సమాజానికి సేవ చేయడానికి ఎలాంటి అధికారిక పదవులు అవసరం లేదని, నిస్వార్థ సేవ భావం, అచంచలమైన సంకల్పం ఉంటే చాలని ఆయన నిరూపించారు. నందకిషోర్ గోయెంకా ఒకే సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటరీగా, విశ్వహిందూ పరిషత్ కార్యకర్తగా, గొప్ప గో భక్తుడిగా కీలక పాత్ర పోషించి చరిత్ర సృష్టించారు.
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