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ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్.. వీహెచ్‌పీ ఉపాధ్యక్షుడు.. నందకిషోర్ గోయెంకా స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!

కొందరి జీవితాలు కేవలం వ్యక్తిగత ప్రయాణాలుగా మిగిలిపోకుండా, సమాజ సేవ అనే ఉన్నత లక్ష్యంతో భవిష్యత్ తరాలకు గొప్ప స్ఫూర్తిగా, మార్గదర్శకంగా మారుతాయి. అటువంటి మహనీయులలో శ్రీ నందకిషోర్ గోయెంకా ఒకరు. ఆయన జీవితం నిరంతరం కర్తవ్య పాలన , నిస్వార్థమైన సేవాభావంతో నిండి ఉంది. ఆయన అనుసరించిన విలువలు సమాజానికి ఎల్లప్పుడూ ఒక దిక్సూచిలా నిలిచాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST
ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్.. వీహెచ్‌పీ ఉపాధ్యక్షుడు.. నందకిషోర్ గోయెంకా స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!
Image Credit: Nandkishore Goenka service and patriotism

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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