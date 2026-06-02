/NARCL loan settlement controversy: ప్రభుత్వ చర్యలతో ప్రజలకు రూ. 1600 కోట్ల కుచ్చు టోపీ.. రూ.2172 కోట్ల రుణాన్ని రూ. 579 కోట్లకు సెటిల్ చేయడంపై పెద్ద రచ్చ..

Loan Settlement: బ్యాంకుల దగ్గర వేల కోట్లు రుణం తీసుకోవడం.. ఆపై కంపెనీలు నష్టాల్లో ఉందంటూ చెప్పి లోన్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడం ఇపుడు పెద్ద దందాగా మారింది. కట్టాల్సి బాకీ కంటే పావు శాతం కట్టి రుణ విముక్తులవుతున్నారు. అదే ఏ రైతో.. ఇంటి కోసం లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తో ఇలాంటి ఓ పని చేస్తే మాత్రం వారు ఆ ఋణం కట్టేవారు ఒదలిపెట్టదు బ్యాంకు. తాజాగా బ్యాంకుల నుండి లోన్ తీసుకుని, తిరిగి చెల్లించకుండా ఎగవేసే సంస్థల జాబితాలో Agson Global Pvt. Ltd. Agson Global సంస్థ చేరింది. పలు బ్యాంకుల కన్సార్టియం (consortium) నుండి వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన రుణాలను పొందింది. ఆ తర్వాత Agson Global ఈ రుణాలను తిరిగి చెల్లించడంలో పూర్తి వైఫల్యం చెందింది. దాంతో ఆ అప్పు చివరికి 'నిరర్థక ఆస్తి' (NPA)గా మారిపోయింది. అంటే, అది తిరిగి రానటువంటి 'మొండి బకాయి'గా (bad debt) మారింది.
టైమ్కు చేసిన అప్పు తిరిగి చెల్లించలేకపోవడం వల్ల, ఆ ఖాతాను NPA కింద చేర్చారు. ఈ విషయాన్ని దివాలా పరిష్కార న్యాయస్థానానికి, ముఖ్యంగా 'జాతీయ కంపెనీల చట్ట ట్రిబ్యునల్' (NCLT)కు కు ఈ కేసును నివేదించారు. ఈ నిర్ణయంపై Agson Global సంస్థ అప్పీలు చేసుకుంది. అయితే, అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ అయిన NCLAT, ఈ రుణ ఎగవేత వ్యవహారాన్ని ఒక తీవ్రమైన అంశంగా పరిగణించింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసు అప్పీలేట్ ట్రిబ్యూనల్ నుంచి సుప్రీం కోర్టుకు చేరింది. దేశంలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం కూడా NCLAT ఇచ్చిన ఆదేశాలలో జోక్యం చేసుకోవడానికి గానీ, వాటిని సవరించడానికి గానీ ససేమిరా అంది. ((Nat))న్యాయస్థానాలు, అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ ప్రక్రియలు పూర్తయిన తర్వాత... ఈ బ్యాంక్ రుణాలు తదనంతరం ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఆస్తుల పునర్నిర్మాణ సంస్థకు (National Asset Reconstruction Company) అంటే 'నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్'(NARCL)కు బదిలీ చేయబడ్డాయి.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, NARCL అనేది 'స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్' (మొండి బకాయిలు) వసూలుకు ఒక వేదికగా పనిచేస్తుంది. బ్యాంకుల వద్ద పేరుకుపోయిన భారీ నిరర్థక ఆస్తులకు (NPAలు) సంబంధించినవి ఇది పరిష్కరిస్తుంది. ZEE MEDIA వద్ద ఉన్న పత్రాల ప్రకారం, ₹2,172 కోట్ల మొత్తాన్ని వసూలు చేసే బాధ్యతను NARCLకు అప్పగించారు. 'రుణదాతల కమిటీ' (Committee of Creditors)లో NARCLకు 100 శాతం ఓటింగ్ హక్కులు ఉన్నాయి. ఆర్థిక రుణదాతల (financial creditors)పై దీనికి పూర్తి నియంత్రణ ఈ సంస్థకే ఉంది.
అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ—NARCL—రుణాన్ని ఎగవేసిన 'Agson Global' సంస్థ కట్టాల్సిన రూ. 2172 కోట్లకు గాను.. కేవలం ₹579 కోట్లకు మాత్రమే ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఈ రుణం నుంచి విముక్తి చేయడం వివాదాస్పదం అవుతుంది. Agson Global సంస్థ ₹2,172 కోట్ల రుణం తీసుకుంది... కానీ కేవలం ₹579 కోట్లు చెల్లించి.. రుణం నుండి బయటపడింది. ఈ ప్రక్రియలో, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ ప్రజా ధనానికి ₹1,600 కోట్లకు బొక్క పెట్టిందనే విమర్శులొచ్చాయి.
NARCL సంస్థ నిర్దేశిత నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందా, తద్వారా ప్రజా ధనానికి నష్టం కలిగించిందా అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు తలెత్తుతున్నాయి... ముఖ్యంగా ఈ కింది కారణం వల్ల:
రుణ పరిష్కారం కోసం NARCL సంస్థ ఎటువంటి 'ధర నిర్ధారణ' (price discovery) ప్రక్రియను చేపట్టడంలో పూర్తిగా విఫలమైనట్టు కొంత మంది ఆర్ధిక నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
((NARCL మరియు Agson Global: మొండి బకాయిలు))
₹2,172 కోట్ల రుణం
₹579 కోట్లకు పరిష్కారం
ఒకవేళ NARCL సంస్థ 'ధర నిర్ధారణ'కు సంబంధించిన ప్రక్రియను చేపట్టి ఉంటే—అంటే, బాకీ రుణాన్ని తీర్చడం కోసం బిడ్లను ఆహ్వానించి ఉండేవారు. ఒక బిడ్డుకు ఆహ్వానించి ఉంటే.. రూ. 579 కోట్లకు బదులుగా, ఏదైనా బిడ్డర్ ₹1,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, ₹1,500 కోట్లు కూడా ఆఫర్ చేసే అవకాశం ఉండేది. అయితే, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఈ సంస్థ ఎవరికీ బిడ్ దాఖలు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించకపోవడం వివాదానికి కారణమైంది.
NARCL ప్రవర్తించిన తీరు.. దివాలా తీసిన ఆ సంస్థకు మధ్య ఏదైనా సంబంధం (nexus) ఉందా? అనే అనుమానాలకు తావిచ్చినట్టైంది.
సంబంధిత పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే క్రమంలో, సోనిపట్లోని ఒక కీలక ప్రాంతంలో 'Agson Global' సంస్థకు సుమారు 30 ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు, అలాగే ఆ సంస్థకు దాదాపు ₹300 కోట్ల విలువైన బీమా పరిహారం (insurance claim) కూడా రావాల్సి ఉన్నట్లు 'Zee Media' గుర్తించింది. ఈ ఆస్తులు బిడ్ విలువను గణనీయంగా పెంచి ఉండేవి. తద్వారా ₹579 కోట్ల అంకెను మించిన భారీ మొత్తంలో బిడ్లు దాఖలయ్యే అవకాశం ఉండేది. అయితే, రుణ పరిష్కార ప్రక్రియను ఖరారు చేసే సమయంలో, NARCL కనీసం ఈ సమాచారాన్ని సరిచూసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదనే విమర్శలొచ్చాయి.
ఇప్పటివరకు, రుణ పరిష్కారాల సమయంలో ప్రైవేటు ఆస్తుల పునర్నిర్మాణ సంస్థలు (ARCs) అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాయనే ఆరోపణలే ప్రధానంగా వినిపించేవి. సరిగ్గా ఇదే కారణంతో సుమారు మూడేళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని NARCL సంస్థను స్థాపించారు. అయితే, ఈసారి మాత్రం, ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఆస్తుల పునర్నిర్మాణ సంస్థే స్వయంగా అనుమానాల వలయంలో చిక్కుకోని వివాదాలకు కేంద్ర బిందువు అయింది. NARCL రుణ పరిష్కారాలకు సంబంధించి మరో కీలక విషయాన్ని మేము అతి త్వరలోనే వెల్లడించబోతున్నాము.
