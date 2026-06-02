NARCL loan settlement controversy: ప్రభుత్వ చర్యలతో ప్రజలకు రూ. 1600 కోట్ల కుచ్చు టోపీ.. రూ.2172 కోట్ల రుణాన్ని రూ. 579 కోట్లకు సెటిల్ చేయడంపై పెద్ద రచ్చ..

NARCL loan settlement controversy:   మన దేశంలో ఏదైనా సంస్థ పెడతామని చెప్పి  బడా కార్పోరేట్ కంపెనీలు బ్యాంకుల నుంచి వేల కోట్ల రుణం తీసుకోవడం.. ఆ తర్వాత తమ కంపెనీ నష్టాల పాలైందని చెప్పి NPA (Non Performing Assets) కింద సెటిల్ చేసుకోవడం ఈ మధ్య  కాలంలో ఎక్కువైంది. తాజాగా దివాళ తీసిన ఓ ప్రైవేటు కంపెనీ కోసం  ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ చేసిన ఓ పని వల్ల ప్రజలకు ఏకంగా రూ. 1600 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 02, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 03:13 PM IST
Image Credit: NARCL (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

