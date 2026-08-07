/నరేంద్ర మోడీ వెనకడుగు వెనక అసలు స్ట్రాటజీ అదేనా..!!

What is Modi Strategy: కేంద్రంలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కారు ఉన్నతాయశంతో తలపెట్టిన కేంద్ర చట్టాలు, అమలు చేయాలనుకున్న పథకాలు రూపుదిద్దుకోడానికి ముందే ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకించాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు తిరుగేలేదనుకున్న తరుణంలో కొత్త చట్టాల అమలుకు నోచుకోలేకుండా పోయాయి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా లోక్ సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలనుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలను ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకున్నాయి.
అడుగడున ప్రతిపక్షం అడ్డు..
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను… అమలు చేయాలనుకున్న విధానాలను ప్రతిపక్షాలు అడుగడుగునా అడ్డుకుంటున్నాయి. ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు… ఎక్కడ తగ్గాలో… నని కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. రైతుల విశాలమైన ప్రయోజనాల కోసం తెచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో రైతు సంఘాలు అడ్డుకున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో నిరవధిక ఆందోళనలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. రైతు ఆందోళనలతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తడంతో ప్రధాని నరేంద్రమోడీ పంతానికి పోకుండా స్వయంగా క్షమాపణలు కోరారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాదికి ఎలాంటి నష్టం లేదు..
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలనుకున్న ప్రయత్నాలు పార్లమెంటులో బెడిసికొట్టాయి. తాజాగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనలతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం దేశీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. నీట్ ప్రశ్నా పత్రంలీక్ వ్యవహారంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అసలు ప్రమేయం లేకున్నా… రాజీనామా చేయడంతో రాజకీయ పక్షాలు నెగ్గాయని, కేంద్రప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గిందనే చర్చ సాగుతోంది.
ప్రతిపక్షాల ఈగోను శాటిస్పై చేసిన మోడీ..
తప్పు చేయకపోయినా ప్రతిపక్షాల ఇగోను హర్ట్ చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు వెనుక్కి తగ్గారనే సంకేతాలు ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అవును ప్రధాని మోడీ వెనక్కుతగ్గేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారనే సంకేతాలు ఇచ్చారనే సందేశం వెల్లింది. దేశ విశాల ప్రయోజనాలకోసం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలు అమలు గాకుండా ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకున్నాయి. మహిళలకు చట్టసభల్లో 33శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలనుకున్న నిర్ణయాన్ని చట్టంగా రూపొందించాలనుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పార్లమెంటులో చుక్కెదురైంది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా లోక్ సభ స్థానాలను పెంచాలనుకున్న నిర్ణయాన్ని చట్టంగా రూపొందించాలనుకున్న ఆలోచనను పార్లమెంటులో అడ్డుకున్నారు. ఇందులో దక్షిణాదికి ఎక్కడా అన్యాయం జరగకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం సీట్లు పెరిగేలా చట్టం తీసుకొచ్చినా.. కానీ కాంగ్రెస్ దీనిపై చేసిన దుష్రచారాన్ని తిప్పి కొట్టడంలో మోడీ సర్కార్ వైఫల్యం చెందిదని జాతీయ వాదులు చెప్పుకుంటున్న మాట. తాజాగా నీట్ ప్రశ్నా పత్రం లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రమేయం లేకపోయినా.. విద్యార్థుల ఆందోళనలతో విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసి వెనక్కి తగ్గారు.
శాంతి భద్రతాల సమస్య కావడంతో వెనక్కి తగ్గిన మోడీ సర్కారు..
పంతాలు… పట్టింపులతో సమయం వృధా కావడంతో ఆందోళనలు, రాస్తారోకోలతో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలుగుతోందని భావించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆందోళన కారులను ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి పరిచేందుకు తప్పులేకున్నా వెనుక్కి తగ్గారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ప్రతినిధులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాజకీయ వర్గాల్లో మాత్రం కీలక చర్చకు దారితీసింది. వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని, ఆయన పనితీరును, వ్యక్తిత్వాన్ని మెచ్చుకున్నారు. మచ్చలేని రాజకీయ నాయకుడి సంచలన నిర్ణయాన్ని అభినందించారు. ఆందోళనలతో విద్యార్థుల ముసుగులో విద్రోహ శక్తులు అరాచకాలు సృష్టించకుండా, ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరగనీకుండా ప్రభుత్వ పెద్దలు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఉత్తరాదిలో కొంత మంది కాక్రోచ్ పార్టీలో పడి కొన్ని ట్విట్స్ చేశారు. కానీ దక్షిణాది హీరోలు ఏది కరెక్టో.. ఏది కాదో విజ్ఞతతో వ్యవహరించారనే కామెంట్స్ చేశారు చాలా మంది జాతీయవాదులు. మరికొంత మంది మన హీరోలకు విద్యార్ధి ఉద్యమాలు పట్టవు.. సమాజం గురించి ఆలోచించరనే కామెంట్స్ చేశారు సోషల్ మీడియా వేదికగా.. కానీ అదే హీరోలు వరదలు, ఇతర విపత్తులు సంభవించినట్టు విరాళాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
రైతు ప్రయోజనాలకోసం తెచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు అమలు చేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయత్నించారు. రైతు సంఘాల ఆందోళనలతో ఆ వ్యవసాయ చట్టాలను అమలు చేయకుండా వెనక్కి తీసుకున్నారు. అప్పుడు ప్రజాందోళనతో కేంద్ర ప్రభుత్వ వెనుక్కి తగ్గింది. పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల రైతులు సరిహద్దుల్లో ఏడాదికి పైగా రోడ్డెక్కి చలిని లెక్కచేయకుండా ఉద్యమం చేయడం ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెరుగుతోందని ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు అంచనా వేశారు. ఇదంతా విదేశీ ఫండింగ్తో జరుగుతున్న విషయం కేంద్రానికీ తెలిసినా.. శాంతి భద్రతల సమస్యతో వెనక్కి తగ్గింది. దీంతో మూడు వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు వెనుక రైతు తీవ్ర నిరసనలు, రాబోయే ఎన్నికల ప్రభావం, చట్టాలపై వ్యతిరేకత ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి. 2021 నవంబర్ 19న గురునానక్ జయంతి రోజున ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అపుడు వ్యవసాయ చట్టాలు.. ఇపుడు బొద్దింకల ఉద్యమం..
వ్యవసాయ చట్టాల రద్దుచేసిన ఐదేళ్ల తర్వాత మరో ప్రజాందోళనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనుక అడుగు వేసింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని విద్యార్థుల ఆందోళనలతో దిగివచ్చిందనే ప్రచారం సాగుతోంది. తలపండిన ఉద్ధండులు.. ప్రభుత్వ శాఖల్లో కీలక స్థానాల్లో పనిచేసిన అధికారుల మేధోమదనంతో రూపుదిద్దుకున్న చట్టాలు అమలుకు నోచుకోకుండా పోయాయి. ప్రజల కోసం… దేశ ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలకు తిరుగులేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భావించినప్పటికీ ప్రజాందోళనతో సమాజంలో వ్యతిరేకత పెరగకూడదని వెనుక్కితగ్గినట్లు సమాచారం.
దేశంలో జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా లోక్ సభ స్థానాలను పెంచాలని, పెంచిన స్థానాల్లో 33శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు భావించారు. ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లులను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు. వాస్తవానికి దేశానికి ఉపయోగపడే బిల్లులు పార్లమెంటులో మెజారిటీ సభ్యుల ఆమోదం పొందలేకపోయాయి. ఆ బిల్లులను తాజాగా జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందాలని చూస్తున్నారు. ప్రస్తుత లోక్సభ సంఖ్యా బలాన్ని పరిశీలిస్తే, మొత్తం 543 స్థానాలకు గానూ ఎన్డీఏ కూటమికి స్పష్టమైన మెజార్టీ సుమారు 292 స్థానాలు ఉంది. అయితే, రాజ్యాంగ సవరణలకు అవసరమైన 2/3 వంతుల మెజార్టీ అంటే 362 మార్కును అందుకోవడం గతంలో సవాల్గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన ఎంపీల మద్దతు లేదా విలీనం ద్వారా ఎన్డీఏ బలం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీనికి తోడు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ , బీజూ జనతా దళ్ , శిరోమణి అకాలీదళ్ వంటి తటస్థ పార్టీలు, తాజాగా ఎన్సీపీ కూడా ఎన్డీయే షరుతలతో కూడిన మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టింది. అవసరమైన వేళల్లో ఇండీ కూటమిలోని కొన్ని కీలక ప్రాంతీయ శక్తులు కూడా మద్దతు పలికే వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామాలతో లోక్సభలో 362 మార్కును దాటడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కష్టసాధ్యం కాదనేది స్పష్టమవుతోంది. అయితే ప్రస్తుత సమావేశాల్లో కాకుండా.. వచ్చే శీతాకాల సమావేశాల్లో కీలక బిల్లులను ఆమోదింప చేసుకోవాలనే ఆలోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది.
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