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నరేంద్ర మోడీ వెనకడుగు వెనక అసలు స్ట్రాటజీ అదేనా..!!

Narenmdra Modi Back Step: దేశ రాజకీయాల్లో  తిరుగులేని శక్తిగా ఎన్డీయే కూటమి అవతరించింది. ప్రజాహితం కోసం… సమాజ శ్రేయస్సుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న కొన్ని  నిర్ణయాలు, అనుసరించే విధానాలు అమల్లో మంచిఫలితాలు సాధిస్తాయని భావించారు. ఉన్నతాయశంతో తలపెట్టిన కేంద్ర చట్టాలు, అమలు చేయాలనుకున్న పథకాలు రూపుదిద్దుకోడానికి ముందే ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకించాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు తిరుగేలేదనుకున్న తరుణంలో కొత్త చట్టాల అమలుకు నోచుకోలేకుండా పోయాయి.  మొత్తంగా నీట్ లీకేజ్ తో పాటు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో  రాజీనామా కేంద్రం వెనక్కి తగ్గిందా.. అసలు   కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్కడా చఎందుకు చుక్కెదురవుతుంది..? దేశ విశాల ప్రయోజనాలకోసం రూపుదిద్దుకున్న చట్టాలను ఎవరు అడ్డుకున్నారు? డీ లిమిటేషన్ కు వచ్చిన కష్టాలేంటి? మహిళా రిజర్వేషన్లతో ఎవరికి ఇబ్బందిగా మారింది?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 12:57 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:05 PM IST
నరేంద్ర మోడీ వెనకడుగు వెనక అసలు స్ట్రాటజీ అదేనా..!!
Image Credit: Narendra Modi (Instagram File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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