Narendra Modi: ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి దక్కిన విజయం: నరేంద్ర మోదీ

PM Modi Winning Speech: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయం సాధించడంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఎన్నికలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని ప్రకటించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి దక్కిన విజయంగా తెలిపారు. పశ్చిమబెంగాల్లో ప్రజాశక్తి గెలిచింది. బీజేపీని గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. బెంగాల్ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరుస్తామని హామీ ఇస్తున్నా' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
'ప్రజాస్వామ్యానికి భారతదేశం తల్లి వంటిదని ఈ ఎన్నికలు నిరూపించాయి. ఐదు రాష్ట్రాల ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని గెలిపించారు. గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్ వరకు కమలం వికసించింది' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. 'బీజేపీ కార్యకర్తల సుదీర్ఘ కల, శ్రమ ఫలించింది. దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. నితిన్ నబీన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అయ్యాక జరిగిన తొలి ఎన్నిక ఇది. బెంగాల్లోనూ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ప్రవేశించింది. బెంగాల్ ఓటర్లు కొత్త రికార్డు సృష్టించారు' అని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. హింస రాజకీయాల నుంచి బెంగాల్ ప్రజలు విముక్తి కోరుకున్నారని చెప్పారు. హింస రాజకీయాలకు బెంగాల్ ప్రజలు స్వస్తి చెప్పారని పరోక్షంగా టీఎంసీ పాలనపై విమర్శలు చేశారు.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో దేశంలో బీజేపీతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని ప్రజలు గుర్తించారని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. ఈ రోజు భారతదేశానికి, బీజేపీకి ఎంతో చారిత్రాత్మకమైన రోజు అని ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రజలకు నిజమైన భరోసా కల్పించాల్సిన రోజు అని తెలిపారు. బీజేపీ విజయంలో అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ కీలక పాత్ర పోషించారని ప్రశంసలు కురిపించారు. బీజేపీ కార్యకర్తలు చేసిన కృషి, పోరాటాలు లేకుండా పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ సాధించిన రికార్డు విజయం సాధ్యమయ్యేది కాదని పార్టీ శ్రేణుల సేవలను ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు.
'అస్సాం విజయం అభివృద్ధికి, ప్రజల జీవితాలలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావడానికి ఎన్డీయే కూటమి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాలకు ప్రజల అచంచలమైన మద్దతుకు నిదర్శనం' అని అస్సాం ఫలితాలపై ప్రధాన మోదీ తెలిపారు. అన్ని రకాల ప్రతికూలతలను అధిగమించి అస్సాంలో అభివృద్ధి అజెండా గురించి ప్రజలకు వివరించారని.. దాని ఫలితంగానే మరోసారి విజయం అని చెప్పారు.
చొరబాటుదారులపై కఠిన వైఖరి వ్యవహరిస్తామని ప్రధాని మోదీ హెచ్చరించారు. బెంగాల్లో చొరబాటుదారులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. దేశ భద్రతపై ఎలాంటి రాజీ ఉండదని తేల్చిచెప్పారు. బెంగాల్లోకి వచ్చే చొరబాటుదారులను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిక చేశారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణమే లక్ష్యమని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు.
