Narendra Modi Phone: ప్రధాని మోడీకి ఇష్టమైన ఫోన్? దేవుడు దిగొచ్చిన హ్యాక్ చేయడం కష్టం!

Narendra Modi Mobile Price: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గురించి ఏదైనా కొత్త సమాచారం తెలుసుకోవాలని సామాన్యులు ఆసక్తిగా ఉంటారు. నేడు (సెప్టెంబర్ 17) ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ ఏ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం. మీలో చాలా మందికి ఈ ప్రశ్నకు ఇప్పటికే సమాధానం ఉండవచ్చు. కానీ ప్రధాన మంత్రి కమ్యూనికేషన్ కోసం ఏ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారో చాలా మందికి తెలియదు.
ముఖ్యంగా కాల్స్ సమయంలో సీక్రెట్ సమాచారాన్ని పంచుకునే ప్రభుత్వ అధికారులకు సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఎయిర్టెల్ అధికారిక వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయబడిన బ్లాగ్ ప్రకారం.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ కోసం RAX ఫోన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
RAX ఫోన్ ప్రత్యేకత
అధునాతన సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్, ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్లతో వచ్చే ఈ ఫోన్ను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ (C-DoT) అభివృద్ధి చేసింది. ఈ అధునాతన ఫీచర్లు ఎన్క్రిప్షన్తో సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్లను అందించడానికి రూపొందించారు. దీని కారణంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో అత్యంత సురక్షితమైనది. దీని వలన హ్యాక్ చేయడం లేదా ట్రాక్ చేయడం అసాధ్యం. మిలిటరీ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లపై పనిచేసే ఈ ఫోన్లో మూడు పొరల ఎన్క్రిప్టెడ్ భద్రత ఉంది. వీటిని విచ్ఛిన్నం చేయడం దాదాపు అసాధ్యం.
ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడెంటిఫికేషన్: ఈ ఫోన్ పనిచేయడానికి ఫింగర్ ప్రింట్ అవసరం. ఇది అధికారం కలిగిన వినియోగదారులు మాత్రమే పరికరాన్ని ఉపయోగించగలరని నిర్ధారిస్తుంది.
లైవ్ ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్: ఈ ఫోన్ కాల్ సమయంలో కాలర్ కు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష చిత్రాన్ని చూపిస్తుంది. తద్వారా సమాచారం లీకయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
హ్యాండ్సెట్-స్థాయి ఎన్క్రిప్షన్: కమ్యూనికేషన్ హ్యాండ్సెట్ స్థాయిలో ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉంది. ఇది ట్యాప్ చేయడం, ట్రాక్ చేయడం లేదా హ్యాక్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని.
ప్రభుత్వ స్థాయి భద్రత: RAX ఫోన్లను NTRO-DEITY వంటి సంస్థలు పర్యవేక్షిస్తాయి.
భారతదేశంలో RAX ఫోన్ ధర ఎంత: భారతదేశంలో RAX ఫోన్ కు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన ధరను ప్రభుత్వ అధికారులు బహిరంగంగా వెల్లడించలేదు.
Also Read: Flipkart Sale: కేవలం రూ.6,000కే Samsung Galaxy..మునుపెన్నడూ లేని భారీ తగ్గింపు ఈ వెబ్సైట్లో..!
Also Read: OG Advance Booking: ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న పవన్కల్యాణ్ OG మానియా..ఆస్ట్రేలియాలో 2 నిమిషాల్లే టికెట్లు లేపేశారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook