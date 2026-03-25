Modi - Jupally: ప్రముఖ టీవీ సమ్మిట్ లో ప్రధాని మోడీ.. హోస్ట్ గా మై హోమ్ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ జూపల్లి రాము రావు..

My Home Vice Chairman Jupally Ramu Rao: ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్స్ గ్రూపు అధినేత .. మై హోమ్ గ్రూపు ఆధ్వర్యంలో దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లిలో జరిగిన ‘వాట్ ఇండియా థింక్స్ టుడే’ లో ప్రపంచ నేత.. మన దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సమ్మిట్ లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీలు ప్రస్తావన ఉన్నాయి. అంతేకాదు మన దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, క్రీడలు వంటి పలు అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన స్పీచ్ లో భారత్ గ్లోబల్ స్థాయిలో పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని ప్రస్తావించారు. గత కొన్నేళ్లలో ప్రపంచ దృష్టిలో భారత్ స్థానం మారిందన్నారు. టెక్నాలజీ వినియోగదారుడి నుంచి ఉత్పత్తిదారుగా ఎదిగిందని కొనియాడారు. అంతర్జాతీయ ఘర్షణలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై ప్రముఖ టీవీ నెట్వర్క్ కవరేజ్ను అభినందించారు. అలాగే, పాలసీ, వ్యాపారం, టెక్నాలజీ రంగాల ప్రముఖులతో భారత్ గ్లోబల్ ప్రయాణం, ఎదుగుదలపై ఈ సమ్మిట్ చర్చలకు వేదికగా నిలించిందన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మై హోమ్ గ్రూపు వైస్ చైర్మన్ రాము రావు జూపల్లి మాట్లాడుతూ.. భారత మానవ వనరుల శక్తి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచం “పాలీ క్రైసిస్” వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుందన్నారు. భారత్ మాత్రం స్థిరంగా ఎదుగుతోందని చెప్పుకొచ్చారు. దేశ యువతపై ప్రపంచానికి పెరుగుతున్న నమ్మకం, ప్రజాస్వామ్యం, జనాభా శక్తి, వైవిధ్యం వంటి అంశాలు భారత బలాలని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం భారత్ సుమారు 7 శాతం వృద్ధిరేటుతో ముందుకు సాగుతూ ప్రపంచంలో మూడో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించే దిశగా దూసుకెళ్తోందన్నారు. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, యువతకు అందుతున్న అవకాశాలు దేశాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయని చెప్పారు.
దేశానికి ముఖ్యంగా యువ జనాభా, ఇంగ్లీష్ పై పట్టు.. STEM రంగాల్లో ప్రతిభ..డిజిటల్ సామార్ధ్యంతో పాటు డేటా వినియోగం.. అంతర్జాతీయ అంశాలపై బలమైన అవగాహన ఏర్పరుచుకోవాలి. సాంకేతికతను అడాప్ట్ చేసుకోవడం.. సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొగలిగే సామర్ధ్యమే మన బలం అన్నారు. ఈ అంశాలతో భారత్ను గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్గా నిలబెడుతున్నాయని జూపల్లి రాము రావు స్పష్టం చేశారు.
