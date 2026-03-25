Modi - Jupally: ప్రముఖ టీవీ సమ్మిట్ లో ప్రధాని మోడీ.. హోస్ట్ గా మై హోమ్ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ జూపల్లి రాము రావు..

Narendra Modi special guest: దేవ రాజధాని న్యూ ఢిల్లీ వేదికగా మార్చి 23, 24 తేదీల్లో ఘనంగా నిర్వహించిన ప్రముఖ  టీవీ నెట్‌వర్క్ ప్రతిష్టాత్మక నిర్వహించిన  ‘What India Thinks Today (WITT) 2026 ఓ ఈవెంట్ లో దేశ ప్రధాన మంత్రి పాల్గొని ప్రసంగించారు.ఈ సమ్మిట్ లో ‘మై హోమ్’ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ జూపల్లి రాము రావు ప్రసంగం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్దులను చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 12:00 AM IST

Surya Gochar 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. మార్చి 31 నుంచి ఈ 3 రాశులు ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే బద్దలు కొడతారు..!
5
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. మార్చి 31 నుంచి ఈ 3 రాశులు ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే బద్దలు కొడతారు..!
Dhurandhar 2 Telugu Collections: తెలుగులో ఇరగదీస్తోన్న‘దురంధర్ 2’ కలెక్షన్స్.. మొత్తంగా ఎన్ని కోట్లంటే..
5
Dhurandhar 2
Dhurandhar 2 Telugu Collections: తెలుగులో ఇరగదీస్తోన్న‘దురంధర్ 2’ కలెక్షన్స్.. మొత్తంగా ఎన్ని కోట్లంటే..
Huawei నుంచి భారీ బ్యాటరీ Enjoy 90 Pro Max విడుదల! సరికొత్త ఫీచర్స్‌తో సంచలనం..
6
Huawei
Huawei నుంచి భారీ బ్యాటరీ Enjoy 90 Pro Max విడుదల! సరికొత్త ఫీచర్స్‌తో సంచలనం..
Railway Alert: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చ్ 26, 27 అవన్నీ బంద్..!
5
railway reservation alert India
Railway Alert: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చ్ 26, 27 అవన్నీ బంద్..!
My Home Vice Chairman Jupally Ramu Rao: ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్స్ గ్రూపు అధినేత .. మై హోమ్ గ్రూపు ఆధ్వర్యంలో దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లిలో జరిగిన ‘వాట్ ఇండియా థింక్స్ టుడే’ లో ప్రపంచ నేత.. మన దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సమ్మిట్ లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీలు ప్రస్తావన ఉన్నాయి. అంతేకాదు మన దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, క్రీడలు వంటి పలు అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. 

ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన స్పీచ్ లో భారత్‌ గ్లోబల్ స్థాయిలో పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని ప్రస్తావించారు. గత కొన్నేళ్లలో ప్రపంచ దృష్టిలో భారత్ స్థానం మారిందన్నారు.  టెక్నాలజీ వినియోగదారుడి నుంచి ఉత్పత్తిదారుగా ఎదిగిందని కొనియాడారు. అంతర్జాతీయ ఘర్షణలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై ప్రముఖ టీవీ నెట్‌వర్క్ కవరేజ్‌ను అభినందించారు. అలాగే, పాలసీ, వ్యాపారం, టెక్నాలజీ రంగాల ప్రముఖులతో భారత్ గ్లోబల్ ప్రయాణం, ఎదుగుదలపై ఈ సమ్మిట్ చర్చలకు వేదికగా నిలించిందన్నారు. 

ఈ సందర్భంగా మై హోమ్ గ్రూపు వైస్ చైర్మన్ రాము రావు జూపల్లి మాట్లాడుతూ.. భారత మానవ వనరుల శక్తి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచం “పాలీ క్రైసిస్” వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుందన్నారు. భారత్ మాత్రం స్థిరంగా ఎదుగుతోందని చెప్పుకొచ్చారు. దేశ యువతపై ప్రపంచానికి పెరుగుతున్న నమ్మకం, ప్రజాస్వామ్యం, జనాభా శక్తి, వైవిధ్యం వంటి అంశాలు భారత బలాలని చెప్పారు. 

ప్రస్తుతం భారత్ సుమారు 7 శాతం వృద్ధిరేటుతో ముందుకు సాగుతూ ప్రపంచంలో మూడో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించే దిశగా దూసుకెళ్తోందన్నారు. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, యువతకు అందుతున్న అవకాశాలు దేశాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయని చెప్పారు.

దేశానికి ముఖ్యంగా యువ జనాభా, ఇంగ్లీష్ పై పట్టు.. STEM రంగాల్లో ప్రతిభ..డిజిటల్ సామార్ధ్యంతో పాటు డేటా వినియోగం.. అంతర్జాతీయ అంశాలపై బలమైన అవగాహన ఏర్పరుచుకోవాలి. సాంకేతికతను అడాప్ట్ చేసుకోవడం.. సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొగలిగే సామర్ధ్యమే మన బలం అన్నారు. ఈ అంశాలతో  భారత్‌ను గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్‌గా నిలబెడుతున్నాయని జూపల్లి రాము రావు స్పష్టం చేశారు.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

