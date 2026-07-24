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Modi Instagram Usage: మంత్రులకు క్లాస్‌ పీకిన నరేంద్ర మోదీ.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వాడాలని సూచన

Narendra Modi Takes Class To Union Ministers About Instagram Usage: యువత ఆందోళనలతో దేశం అట్టుడుకుతుంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వినియోగంపై కేంద్ర మంత్రులకు సూచనలు చేశారు. జెన్‌జీ తరం ఎక్కువ వినియోగించే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వాడాలని సూచించడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. దీనిపై వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:49 PM IST
Modi Instagram Usage: మంత్రులకు క్లాస్‌ పీకిన నరేంద్ర మోదీ.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వాడాలని సూచన
Image Credit: Narendra Modi (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Modi Instagram Usage: మంత్రులకు క్లాస్‌ పీకిన నరేంద్ర మోదీ.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వాడాలని సూచన
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