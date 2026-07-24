NEET Students Protest: నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్రస్థాయిలో ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. యువత ఆందోళనలతో దేశం అట్టుడుకుతుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోంది. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా, ఆత్మహత్య చేసుకున్న కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం, ప్రధానమంత్రి క్షమాపణలు చెప్పాలని దేశ యువత కోరుతోంది. తీవ్ర ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మంత్రులకు క్లాస్ తీసుకున్నారు. అది కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగంపై తీసుకోవడం గమనార్హం. మంత్రులందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండాలని సూచన చేయడం తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది.
వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలు, దేశ యువత ఉద్యమాలు చేపట్టడంతో శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రిమండలి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వింత సలహాలు ఇచ్చారు. మంత్రులందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండాలని సూచించారు. యువత ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారని.. మంత్రులు కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉంటూ వారితో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ సూచన చేశారు. 'ప్రభుత్వ పథకాలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడం కాదు. పథకాల గురించి అర్థమయ్యేలా వీడియోలు పోస్ట్ చేయాలి' అని కేంద్ర మంత్రులకు నరేంద్ర మోదీ సూచించారు.
కేంద్ర మంత్రులకు నరేంద్ర మోదీ చేసిన సూచన తీవ్ర వివాదంగా మారింది. జెన్జీ యువతరం ఇన్స్టాగ్రామ్ అత్యధికంగా వాడుతున్న నేపథ్యంలో.. సోషల్ మీడియా వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుండడంతో నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. యువత ఉద్యమ బాట పట్టకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారానే కేంద్ర మంత్రులు యువతను దృష్టి మరల్చే ప్రయత్నం చేయాలని ప్రధాని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా ప్రధాని ఇన్స్టాగ్రామ్ సూచనపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే స్పందించారు. మనకు చదువుకున్న ప్రధానమంత్రి ఉంటే బాగుండేదని పేర్కొన్నారు. 'పేపర్ లీక్ అంశంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్పై చర్యలు తీసుకోవాలని అడిగితే.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండాలని ప్రధానమంత్రి మంత్రులకు చెబుతున్నాడు. మనకు చదువుకున్న వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉంటే బాగుండేది' అని అభిజిత్ తెలిపారు.