/Nashik On High Alert: నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయం మూసివేత.. కుండపోత వర్షాలతో మరోసారి హైఅలర్ట్ జారీ..!

Nashik Trimbakeshwar Temples closed due to Heavy rains: మహారాష్ట్రను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ముంబై తో పాటు, పూనె, నాసిక్, వయనాడ్ మొదలైన ప్రాంతాలలో కుండ పోత వానలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. క్లౌడ్ బరెస్ట్ తో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. క్లౌడ్ బరస్ట్ అలర్ట్ తో నాసిక్ లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయాల దర్శనాన్ని నిలిపివేశారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాఠశాలలను మూసివేశారు.
🚨Trimbakeshwar Temple closes for visitors after cloudburst-like conditions triggered high alert in Nashik pic.twitter.com/ZMxxm88Ybz
— The Tatva (@thetatvaindia) July 7, 2026
వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టేవరకు సెలవుల్ని పాటించాలని స్కూళ్లకు అధికారులు ఆదేశించారు. ఇప్పటికే నాసిక్ లో ఎక్కడ చూసిన రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. గంటలకు 40 నుంచి 50 కి.మీల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ మేరకు
నాసిక్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆయుష్ ప్రసాద్, నాసిక్ రూరల్, త్రయంబకేశ్వర్, ఇగత్పురి, పేఠ్, దిండోరి, సుర్గానాతో సహా ప్రమాదకర తాలూకాలలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసి వేయాలని ఆదేశించారు.
ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసు, ఆరోగ్య శాఖ బలగాలను విస్తృతంగా మోహరించాం. ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను ఇప్పటికే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. నాసిక్ దర్శనాలకు వచ్చిన భక్తులు ఆలయం మూసి వేసి ఉండటంతో శిఖర దర్శనం చేసుకుని వెనుతిరుగుతున్నారు. హిస్టరీలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లోని ప్రధాన ఆలయమైన త్రయంబకేశ్వర ఆలయం భారీవర్షాలతో మూసి వేయడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు నాసిక్ ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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