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Nashik On High Alert: నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయం మూసివేత.. కుండపోత వర్షాలతో మరోసారి హైఅలర్ట్ జారీ..!

Heavy rain alert for nashik: క్లౌడ్ బరెస్ట్ నేపథ్యంలో నాసిక్ జిల్లా త్రయంబకేశ్వర పరిధిలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ చేయడంతో ఎక్కడికక్కడ స్కూళ్లను మూసివేశారు. నాసిక్ ప్రధాన ఆలయంను సైతం మూసివేస్తు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:22 PM IST
Nashik On High Alert: నాసిక్ త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయం మూసివేత.. కుండపోత వర్షాలతో మరోసారి హైఅలర్ట్ జారీ..!
Image Credit: maharashtranews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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