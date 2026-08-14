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ఆగష్టు 15న జాతీయ జెండా ఎగరవేయడానికీ.. రిపబ్లిక్ డే రోజున జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించడానికి తేడా ఏమిటి..!!

Independece Day 2026:  మన దేశ స్వాతంత్య్రం ఎందరో దేశ భక్తుల త్యాగఫలం. 1947 ఆగష్టు 15న మన దేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్లు స్వాతంత్య్రం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితిని కల్పించారు. దీంతో దేశాన్ని రెండు ముక్కలు చేస్తూ మనలో మనం తన్నుకు చావాలని స్వాతంత్య్రం ఇచ్చివెళ్ళారు. ఇక  మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్దించిన  ఆగష్టు 15 జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తాము. అదే సమయంలో జనవరి 26న  రిపబ్లిక్ డే రోజున జెండా ఆవిష్కరించడానికీ మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:54 PM IST
ఆగష్టు 15న జాతీయ జెండా ఎగరవేయడానికీ.. రిపబ్లిక్ డే రోజున జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించడానికి తేడా ఏమిటి..!!
Image Credit: Independence Day (ZEE News Fiag Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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