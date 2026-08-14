/ఆగష్టు 15న జాతీయ జెండా ఎగరవేయడానికీ.. రిపబ్లిక్ డే రోజున జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించడానికి తేడా ఏమిటి..!!

Independece Day 2026: ప్రతి యేడాది ఆగస్టు 15న మన దేశ ప్రధాన మంత్రి దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలోని ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడం ఆనవాయితీ వస్తూ వస్తుంది. భారత ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ..2014 నుంచి వరుసగా 13వ సారి ఎర్రకోట పై జాతీయ జెండాను ఎగరవేయబోతున్నారు. ఆగస్ట్ 15 రోజున, జాతీయ పతాకాన్ని స్తంభం దిగువన కడతారు. ఆంగ్లేయుల పరిపాలన నుంచి మన దేశానికి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాలు లభించిన రోజు కాబట్టి దీనికి గుర్తుగా దేశ మువ్వన్నెల పతాకాన్ని కింది నుంచి పైకి లాగుతారు. మొదటి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున బ్రిటిష్ దేశ జెండాను కిందికి దింపుతూ మన దేశ జెండాను పైకి ఎగరువేశారు. మనకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ప్రతీకగా ప్రతి యేడాది ఆగష్టు 15 మన దేశ పతాకాన్ని కింది నుంచి పైకి లాగి ఎగురవేస్తారు. ఇది కొత్త దేశ ఆవిర్భావానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందనేది వారి అభిప్రాయం.
రిపబ్లిక్ డే రోజున రాష్ట్రపతి జెండా ఆవిష్కరిస్తారు..
రిపబ్లిక్ డే జనవరి 26 నాడు భారత రాష్ట్రపతి జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు. జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన మూడు రంగులు జెండాను పైభాగంలో కట్టి, పైకి లాగకుండా విప్పుతారు. ఇలా మన దేశ జెండాను ఆవిష్కరించడం ద్వారా ఇప్పటికే దేశం స్వతంత్రంగా ఉందని తెలియజేయడనే దీని ముఖ్య సందేశం. ఆగష్టు 15, జనవరి 26 రెండు తేదీలలో జెండాను దేశ వ్యాప్తంగా ఎగరేయడం ఆనవాయితీ కాదు మన కర్తవ్యంగా వస్తుంది. దేశ ప్రజలకు ప్రతినిధి, మన దేశ పార్లమెంటుకు ప్రజలచే నేరుగా ఎన్నికైన దేశ ప్రధాన మంత్రి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున జాతీయ పతాకం ఎగుర వేస్తారు. ఇక మన దేశం గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున భారత రాష్ట్రపతి జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు.
మన దేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన సమయంలో మనకు భారత రాజ్యాంగం అమల్లో లేదు.అప్పటికి రాజ్యాంగ అధిపతి అయిన రాష్ట్రపతి పదవి చేపట్టలేదు. దీంతో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన జనవరి 26వ తేదీన రాజ్యాంగాధిపతి రాష్ట్రపతి గణతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు మన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు.
అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే..భారత ఇండిపెండెన్స్ రోజున భారత దేశ ప్రధానమంత్రి జెండాను ఎగురవేస్తారు(Flag Hoisting).రిపబ్లిక్ డే నాడు భారత రాష్ట్రపతి జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు(Flag Unfurling).ఈ రెండింటికి ఇంకొక స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంది. స్వాతంత్ర్య, గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాలు వేరే వేరు ప్రదేశాల్లో నిర్వహిస్తారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఆగస్ట్ 15 నాడు ఎర్రకోటలో జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తారు. ఈ సారి 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఇక గణతంత్ర దినోత్సవం జనవరి 26 నాడు కర్తవ్యపథ్లో జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
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