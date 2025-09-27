Navratri celebrations 2025: మన దేశంలో నవరాత్రులను ఎంత వైభవంగా జరుపుకుంటారో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, పాకిస్థాన్లో కూడా ఈ పండుగను హిందువులు చాలా ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. అక్కడి నవరాత్రి వేడుకలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. గర్భా, దాండియా నృత్యాలను అక్కడి ప్రజలు చాలా ఉత్సాహంగా చేస్తూ పండుగ సందడిని మరింత రంగులమయం చేశారు.
పాకిస్థాన్లోని హిందువులు నవరాత్రి పండుగను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలకు సంబంధించి ప్రీతమ్ దేవ్రియా అనే వ్యక్తి ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన హిందువులు ఉత్సాహంగా పండుగ ఆనందంలో మునిగిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
పాకిస్థాన్లో శాకాహారులు, జైనులు కూడా ఉన్నారా అని ఒక నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు.. ప్రీతమ్ దేవ్రియా సమాధానమిస్తూ వారు కూడా ఉన్నారని చెప్పాడు. కరాచీకి చెందిన ధీరజ్ అనే హిందూ.. నవరాత్రి వేడుకలకు సంబంధించిన మరో వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో హిందువులు సంప్రదాయ దుస్తులతో పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. భారత్ నుండి నెటిజన్లు నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వారి ఆనందంలో పాలుపంచుకున్నారు.
ఈ సంవత్సరం నవరాత్రి పండుగ సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు జరుగుతుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలోని తొమ్మిది రాత్రులలో దుర్గమ్మ ప్రతి రోజు ఒక్కో ప్రత్యేక రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల పండుగ విజయదశమితో ముగుస్తుంది. నవరాత్రి సమయంలో నవదుర్గలను భక్తులు ఆరాధిస్తారు. గర్భా అనేది గుజరాత్కు చెందిన సంప్రదాయ నృత్యం, అలాగే దాండియా అనేది కర్రలతో చేసే ఆనందమయ నృత్యం.
