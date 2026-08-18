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తిరుమలలో నయనతార గుండు? టాక్సిక్ సినిమా కోసం తిరుమలేశునికి తలనీలాలు సమర్పించిందా?

Nayanthara Bald Photos: నయనతార తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు.. ఆమె గుండుతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. టాక్సిక్ మూవీ విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో నయన్ తిరుమల కొండపై తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారని.. నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తూ ఈ ఫొటోలను విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:29 AM IST
తిరుమలలో నయనతార గుండు? టాక్సిక్ సినిమా కోసం తిరుమలేశునికి తలనీలాలు సమర్పించిందా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తిరుమలలో నయనతార గుండు? టాక్సిక్ సినిమా కోసం తిరుమలేశునికి తలనీలాలు సమర్పించిందా?
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