/తిరుమలలో నయనతార గుండు? టాక్సిక్ సినిమా కోసం తిరుమలేశునికి తలనీలాలు సమర్పించిందా?

Nayanthara Bald Photos: లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార వరుస పాన్ ఇండియా మూవీస్ తో ఎంతో బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. రాకింగ్ స్టార్ యష్ సరసన నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ టాక్సిక్ త్వరలోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. సల్మాన్ ఖాన్ తో కలిసి SVC63 ప్రాజెక్టులోనూ నయన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఇంతకీ వైరల్ ఫోటోల్లో ఏముంది?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న చిత్రాల్లో నయనతార తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు.. ఆమె గుండుతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. టాక్సిక్ మూవీ విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో నయన్ తిరుమల కొండపై తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారని.. నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తూ ఈ ఫొటోలను విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.
ఇందులో అసలు వాస్తవం ఏంటంటే?
నయనతార నిజంగానే గుండు కొట్టించుకున్నారా అంటే అదంతా ఫేక్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫొటోలు నిజం కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో డిజిటల్ గా ఎడిట్ చేసిన ఫొటోలు అని ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో తేలింది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో నయనతార తన భర్త విగ్నేష్ తో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ సమయంలో తీసిన పాత ఫొటోల ఆధారంగానే ఈ మార్ఫింగ్ జరిగింది. అప్పటి ఒరిజినల్ ఫొటోల్లో నయన్ జుట్టు ఉంది. అయితే కేవలం ఆ లుక్ ను ఏఐ ద్వారా ఎడిట్ చేసి.. ఆమె కట్టుకున్న చీర, చెవిపోగులు అలాగే ఉంచి గుండు ఉన్నట్లుగా ఎడిట్ చేసేశారు.
నయన్ చేతిలో భారీ ప్రాజెక్టులు:
టాక్సీక్ మూవీ గీతూ మోహన్ దాస్ డైరెక్షన్ లో యష్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ లో నయన్ తోపాటు కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి, ఖరేషీ నటిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మాన్స్టర్ క్రియేషన్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ ఆగస్టు 26వ తేదీన వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇక వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్ లో సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా రూపుదిద్దుకుంటున్న మరో బిగ్ ప్రాజెక్టులో నయన్ నటిస్తున్నారు. దిల్ రాజు శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఈ మూవీ నిర్మిస్తుండగా.. సల్మాన్, నయన్ కాంబోలో వస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ ఇదే కావడంతో భారీ ఎక్స్ పెక్టెన్స్ ఉన్నాయి.
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