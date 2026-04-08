NC-JCM Meeting 8th CPC: జీతాల పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు అలర్ట్..ఏప్రిల్ 13న మొత్తం తేలిపోతుంది! ఆ రోజు ఏం జరుగుతుంది?

NC-JCM Meeting 8th CPC News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఇప్పుడు ముఖ్యమైన వార్త వచ్చింది. 8వ వేతన సంఘం జీతం పెంపు వంటి అంశాలపై చర్చించేందుకు ఏప్రిల్ 13న ఉద్యోగుల సంఘాలు సమావేశం కానున్నాయి. ఈ కీలక సమావేశంలో 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జాప్యం జరుగుతున్న కారణంగా వారంతా తదుపరి కార్యచరణ ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
NC-JCM కీలక సమావేశం
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జాతీయ మండలి (సంయుక్త సలహా సంఘం) (NC-JCM) ముసాయిదా కమిటీ కూడా 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు కోసం తమ డిమాండ్స్ను ఖరారు చేసేందుకు ఏప్రిల్ 13న కీలక సమావేశం కానున్నారు. జె.పి. చౌబే మెమోరియల్ లైబ్రరీ (ఏఐఆర్ఎఫ్ కార్యాలయ ప్రాంగణం)లో ఉదయం 11:00 గంటలకు జరగనున్న ఈ ముసాయిదా కమిటీ సమావేశంలో.. తుది ప్రజా డిమాండ్ లేఖను పరిశీలించడంతో పాటు వార్షిక వేతన పెంపులు, వేతన స్కేలు సవరణలు, అలవెన్సులు, ఇతర ప్రయోజనాలపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది.
కొత్త వేతన సంఘం కింద జీతం ఎంత పెరుగుతుంది? పెన్షన్లో పెరుగుదల ఎంతమేర ఉంటుంది? అలవెన్సులలో ఎలాంటి మార్పు ఆశించవచ్చు? అనే అంశాలపై చర్చించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. 8వ వేతన సంఘంపై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న తరుణంలో సంయుక్త సంప్రదింపుల సంఘానికి సంబంధించిన ఈ ముఖ్యమైన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. వేతన సంఘానికి సమర్పించాల్సిన సిఫార్సులను రూపొందించడంలో ఈ సమావేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ వేతన సవరణకు సంబంధించి కొనసాగుతున్న సంప్రదింపుల ప్రక్రియలో ఇది ఒక ప్రధాన మైలురాయి అవుతుందని ఉద్యోగులు, ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది ఒక కీలక సమయంగా మారనుంది. వారి అవసరాలను కమిషన్కు సంపూర్ణంగా, దృఢంగా తెలియజేయాల్సిన సమయం ఇదని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 13న జరగనున్న NC-JCM డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల డిమాండ్లను వివరిస్తూ ఒక వినతిపత్రాన్ని ఖరారు చేయడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ వినతి పత్రాన్ని 8వ వేతన కమీషన్కు అందజేయనున్నారు. అందులో వేతన సవరణలు, పెన్షన్ పునర్వ్యవస్థీకరణ, స్టెప్లలో మార్పులకు సంబంధించిన అంచనాలను ప్రముఖంగా తెలియజేయనున్నట్లు సమాచారం.
8వ వేతన సంఘం 2027 చివరి నాటికి లేదా 2028 ప్రారంభంలో పూర్తిగా అమలులోకి వస్తుందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. అయితే 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం.. వేతన సవరణలు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని గత వేతన సంఘాన్ని ఉదాహరణకు తీసుకోవచ్చు. అయితే దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. వేతన సంఘం తన నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి సాధారణంగా చాలా నెలల సమయం తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం సిఫార్సులను పరిశీలించి ఆమోదిస్తుంది. అప్పుడే కొత్త వేతన సంఘం వాస్తవ అమలు ప్రారంభమవుతుంది.
ఒకవేళ పే కమిషన్ అమలులో ఏమైనా ఆలస్యం జరిగితే.. ఉద్యోగులు మధ్యంతర బకాయిలను (8వ పే కమిషన్ బకాయిలు) పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మూల వేతనంతో పాటు పెన్షన్లలో సవరణలు, పెన్షనర్ల కోసం వివిధ చర్యలు కూడా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఇవి ఉద్యోగుల ఆదాయం, పదవీ విరమణ ఆర్థిక భద్రతపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపవచ్చని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఈ కారణాల వల్ల ఏప్రిల్ 13న జరగనున్న సమావేశాన్ని 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియలో కీలక మైలురాయిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, వేతన సంఘంతో చర్చలకు ప్రాతిపదికగా నిలిచే ఉద్యోగుల డిమాండ్లను ఈ సమావేశంలోనే రూపొందించనున్నారు. ఫలితంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ సమావేశాన్ని చాలా నిశితంగా గమనిస్తూ దాని ఫలితాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook