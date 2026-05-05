NCERT: ఉచితంగా ఆన్‌లైన్ క్లాసులు.. స్వయం ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఇంటర్‌ విద్యార్థుల కోసం సరికొత్త కోర్సులు!

NCERT Launches Free Online Courses: నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (NCERT)విద్యార్థులకు వరంలా మారింది. 11, 12 తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఆన్‌లైన్ కోర్సులను అందుబాటులో అందిస్తోంది. స్వయం (SWAYAM) ప్లాట్ ఫారం వేదికగా విద్యార్థులకు డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ వివిధ సబ్జెక్టుల్లో అందిస్తోంది. దీనికి ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 5, 2026, 09:26 AM IST

NCERT Launches Free Online Courses: ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్ అందిస్తోంది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (NCERT).మొత్తంగా 11 సబ్జెక్టుల్లో ప్రత్యేక ప్రోగ్రాములు అందిస్తోంది. ఇందులో అకౌంటెన్సీ, బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఎకనామిక్స్, జియోగ్రఫీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్‌, సైకాలజీ, సోషియాలజీ, బిజినెస్ స్టడీస్, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టుల్లో ఉచితంగా కోర్సులను అందిస్తోంది. ప్రతి సబ్జెక్టులు 21 వారాలపాటు ఉచితం కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో విద్యార్థులు తమకు ఉన్న సమయంలో కోర్సులను నేర్చుకోవచ్చు. 

 ఇందులో వీడియో లెక్చర్స్‌తోపాటు, నిపుణల చర్చలకు సంబంధించిన ఫోరమ్స్ తదితర గైడెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. నిపుణుల అందించిన ఈ కోర్సుల్లో విద్యార్థులు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇందులో క్విజ్ పోటీలు కూడా ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ కోసం వీటిలో విద్యార్థులు భాగం కావచ్చు. ఇక కోర్సు పూర్తి అయిన తర్వాత ఫైనల్ అసెస్మెంట్ విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్ కూడా అందిస్తున్నారు.

 24 గంటల పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు తమకున్న సమయంలో సులభంగా ఉచిత సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. ఏ సమయంలో ఎక్కడ నుంచైనా ఈ ఆన్‌లైన్ సేవలను పొందవచ్చు. ఇది వారి రెగ్యులర్ స్కూల్ స్టడీస్‌కు ఉపయోగపడతాయి. అయితే సెప్టెంబర్ 1వ తేదీలోపు విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 9వ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. చివరిగా సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. 15వ తేదీ వెంటనే నుంచి కోర్సు ప్రారంభం అవుతుంది.

NCERT అందిస్తున్న కోర్సులు స్వయంలో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం.. 
ఈ కోర్సులు పొందాలనుకున్న విద్యార్థులు వెంటనే స్వయం పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పోర్టల్‌లో కోర్సు ఎంపిక చేసుకొని, ఎన్రోల్మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. అక్కడ స్టడీ మెటీరియల్ అందుబాటులో ఉంటుంది. కోర్స్ యాక్టివటీలో రిక్వైర్మెంట్స్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫైనల్ అసెస్మెంట్ క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్ కూడా ఇస్తారు. ఇంకా ఎన్సీఈఆర్టీ అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా విద్యార్థులు రిజిస్టర్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. అయితే డెడ్ లైన్ కి ముందుగానే ఈ కోర్సు కు రిజిస్టర్ చేసుకున్న వారు మాత్రమే కోర్సు ఉచితంగా పొందుతారు.

ఇక ఇటీవల ఇంటర్మీడియట్‌లోకి ప్రవేశించిన విద్యార్థులకు కూడా ఈ స్వయం పోర్టల్ ద్వారా ఈ సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఎక్కడున్నా కానీ సులభంగా డిజిటల్ విధానంలో ఆన్‌లైన్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వారికి ఏ సబ్జెక్టుల్లో కోర్సు పొందాలన్నా సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి దీన్ని వినియోగించుకోవాలి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

