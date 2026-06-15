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Rajya Sabha: ఎగువ సభలో 2/3 ఆధిక్యం దిశగా ఎన్డీఏ బలం..

NDA 2/3 Majority Will Reach: భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే సర్కార్ కేంద్రంలో కొలువై 12 యేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ పుష్కర కాలంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు జీఎస్టీ, ఆర్టికల్ 370, ఆర్టికల్ 30 ఏ రద్దు సహా పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. అయితే కొన్ని రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కోసం ఇంకా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్డీయేకు ఇపుడు రాజ్యసభలో ఆధిక్యం దిశగా దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:40 AM IST
Rajya Sabha: ఎగువ సభలో 2/3 ఆధిక్యం దిశగా ఎన్డీఏ బలం..
Image Credit: NDA Rajya Sabha (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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