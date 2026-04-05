Loan against PPF: ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. తక్కువ వడ్డీకే లోన్, ఎలా పొందాలో తెలుసా?

How To Get Loan Against PPF: పీపీఎఫ్ ఒక దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. ఇందులో ప్రతినెలా మీరు కొద్ది మొత్తంలో డబ్బు డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి మీరు వడ్డీ కూడా పొందుతారు. ఇది ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి విధానం దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుంది. ఈ పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్లో అనేది సేవింగ్స్ స్కీమ్ 15 ఏళ్ల పాటు మీరు ఖాతా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా మీరు టాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. అయితే, ఏదైనా పెళ్లి, ఇంటి నిర్మాణం, చదువు నిమిత్తం మీకు లోన్ కావాలంటే ఈ పథకం ద్వారా సులభంగా పొందవచ్చు. దీనికి ఎలాంటి తనఖా కూడా అవసరం ఉండదు.
పీపీఎఫ్లో లోన్ పొందవచ్చు..
పీపీఎఫ్ను కేవలం పెట్టుబడి సాధనంగా మాత్రమే కాదు.. మీకు అత్యవసర సమయంలో దీన్ని నుంచి లోన్ కూడా పొందవచ్చు. అంటే ఇందులో పన్ను మినహాయింపుతోపాటు మెచ్యూరిటీకి ముందే లోన్ కూడా పొందే సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.
PPF పై లోన్ ఎలా పొందాలి?
పీపీఎఫ్ ఖాతా నుంచి లోన్ ప్రతిఒక్క ఖాతాదారులు పొందవచ్చు. మీ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలన్స్ ఆధారంగా లోన్ పొందవచ్చు. దీనికి మీరు నామమాత్రపు వడ్డీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పీపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేసిన మూడు నుంచి ఆరు ఏళ్ల మధ్యలో రుణం పొందవచ్చు. పీపీఎఫ్ ఖాతా నుంచి రుణ సదుపాయం పొందాలంటే ఖాతాదారులు మీ హోమ్ బ్రాంచీ లేదా పోస్ట్ఆఫీస్లో ఫారమ్ D తీసుకుని అందులో మీ లోన్ వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మీ పీపీఎఫ్ ఖాతా నెంబర్, పాస్బుక్ కాపీ, ఒక డిక్లరేషన్ కూడా జత చేయాల్సి ఉంటుంది.
పీపీఎఫ్కు ఎవరు అర్హులు..?
పీపీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోలేని ప్రతి ఒక్క ఖాతాదారుడు ఈ లోన్కు అర్హుడే. ఖాతా ఓపెన్ చేసిన మూడు నుంచి ఆరు ఏళ్ల మధ్యలోనే రుణ సదుపాయం అందిస్తారు. కానీ, కేవలం 36 నెలల్లోనే మీరు తీసుకున్న రుణం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక షార్ట్ టర్మ్ లోన్.
లోన్ లిమిట్ ఎంతంటే?
పీపీఎఫ్పై గరిష్టంగా ఖాతాదారులు ప్రస్తుత సంవత్సరం, గత సంవత్సరం ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలన్స్లో 25 శాతం వరకు రుణం పొందవచ్చు. అయితే, మొదటిసారి రుణం సమయానికి చెల్లించిన వారికి రెండోసారి ఆరేళ్లలోపు దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది.
వడ్డీ ఎంత?
పీపీఎఫ్ రుణం కేవలం 1 శాతం మాత్రమే వడ్డీ వసూలు చేస్తుంది. ఇది ఏడాదికి వర్తిస్తుంది. అయితే, 36 నెలల తర్వాత రుణం చెల్లించేవారికి 6 శాతం వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నెలనెల వడ్డీతోపాటు కొంతమేర ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా చెల్లించవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.