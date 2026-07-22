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ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా!!: నీట్ ర్యాంకర్

సీజేపీ నిరసనలు మరింత తీవ్రతరం కావడంతో పోలీసులకు, నిరసనకారులకు మధ్య పెద్ద ఎత్తున వాగ్వాదం జరుగుతోంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో, సీజేపీ నిరసనల తరుణంలో నీట్ ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ర్యాంకర్ సంచలన హాట్‌ కామెంట్‌ చేశారు. పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు తాను చాలా బాధపడ్డానని, కానీ ఆ తర్వాత సానుకూలంగా ఆలోచించడాన్ని ప్రారంభించానని ఆయన తెలిపారు. నిరసనల్లో పాల్గొనడం కంటే ఇంట్లోనే ఉండి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడమే మేలని భావించానని పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:30 AM IST
ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా!!: నీట్ ర్యాంకర్
Image Credit: NEET Ranker Reaction On CJP Protest: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా!!: నీట్ ర్యాంకర్
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