/ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా!!: నీట్ ర్యాంకర్

NEET Ranker Reaction On CJP Protest: ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ, పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు పెద్ద ఎత్తున సీజేపీ మద్ధతుగా నిరసనలు చేపట్టారు. అక్కడ పెద్ద ఎత్తున అరెస్టులు కూడా జరిగాయి. టిపిసిసి కూడా ఈరోజు కూడా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్టులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఖండిస్తూ, ఇది ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై దాడి అని మండిపడ్డారు. అయితే ఈ వివాదంపై నీట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్ బన్సల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు తాను తీవ్రంగా బాధపడ్డానని, కానీ ఆ తర్వాత సానుకూలంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టానని చెప్పారు. నిరసనల్లో వెళ్లడం కంటే ఇంట్లోనే ఉండి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కదా అనిపించిందని, అదే మోటివేషన్తో చదివి తన మార్కులను 706 నుండి 715కి పెంచుకోగలిగానని తెలిపారు. నెగటివిటీని పక్కన పెట్టి కేవలం తన లక్ష్యంపైనే ఫోకస్ చేశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా నీట్ వివాదం జరుగుతున్న సమయంలో ఈ సెకండ్ ర్యాంకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష మే 3వ తేదీన జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. పేపర్ లీకేజీ కారణంగా మే 13న పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. అనంతరం జూన్ 21న రీనీట్ నిర్వహించగా, జూలై 16న ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. న్యూఢిల్లీలోని గ్రేటర్ కైలాష్లోని కేఆర్ మంగళం వరల్డ్ స్కూల్కు చెందిన విద్యార్థి బన్సల్ ఆల్ ఇండియా 2వ ర్యాంక్ సాధించారు.
ఇటీవల ఆయన ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న నిరసనలపై స్పందిస్తూ, నిరసనల్లో పాల్గొనడం కంటే ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చానని చెప్పారు. పరీక్షా విధానంలో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, తాను 99.99 శాతం పెర్సంటైల్ సాధించి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ పొందానని వివరించారు. తన ప్రిపరేషన్ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి తాను తీసుకున్న చర్యలను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు. మొదటిసారి పరీక్ష రద్దయినప్పుడు రెండు గంటల పాటు తీవ్ర నిరాశకు గురైనప్పటికీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సిద్ధమవ్వడం ముఖ్యం అని భావించి పునఃపరీక్షలో మెరుగైన మార్కులు సాధించగలిగానని చెప్పారు.
అదేవిధంగా, తన షెడ్యూల్ను మార్చుకోకుండా ఎప్పటిలాగే క్రమం తప్పకుండా చదువుకున్నానని, కేవలం ఒకే నెలలో 100 శాతం కృషి చేశానని చెప్పారు. మిగిలినదంతా దేవుడికి వదిలేశానని చెబుతూ, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రవేశం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పేపర్ లీకేజీపై నిరసనలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో బన్సల్ చేసిన ఈ ప్రకటన సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు వేలాది మంది విద్యార్థులు పరీక్షా విధానాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వీధుల్లోకి వస్తున్నారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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