/NEET Paper Leak: యూపీఎస్సీని చూసి నేర్చుకోండి! నీట్‌ పరీక్ష నిర్వాహకులకు సుప్రీంకోర్టు చురకలు, NTAపై తీవ్ర ఆగ్రహం!

Supreme Court Serious on NEET Paper Leak: ఈ నెల 13వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మొత్తానికి నీట్ పేపర్ రద్దు కావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. అయితే ఈ పేపర్ లీక్ ఘటనపై ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. గతంలో మానిటరింగ్ కమిటీ సిఫార్సులు పాటించినా లీక్ ఎలా జరిగిందని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. లక్షలాది మంది యువత, వారి కుటుంబాలను శోకానికి గురి చేయడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించింది. యూపీఎస్సీని చూసి నేర్చుకోవాలని హితవు పలికింది. ఈ విచారణకు ఎన్టీఏ తరపున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, హై లెవెల్ కమిటీ చీఫ్, ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ కూడా హాజరయ్యారు.
ఈ విచారణలో ధర్మాసనం తీవ్ర అసంతృప్తిని ఎన్టీఏ తీరుపై వ్యక్తం చేసింది. నిపుణులు, నిపుణుల కమిటీలు, మానిటరింగ్ కమిటీలు ఇచ్చిన సిఫార్సులన్నిటినీ పక్కకు పెట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ ఎలా జరిగిందని ఎన్టీఏను ప్రశ్నించింది. వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దడంలో ఎందుకు విఫలమయ్యారని నిలదీసింది.
లక్షలాదిమంది విద్యార్థులకు క్షోభ..
ఇలాంటి ఘోర తప్పిదాల వల్ల లక్షలాదిమంది యువత, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవడం ఎంత మాత్రం సరికాదు. వారు నమ్మకాన్నే కోల్పోతున్నారు. ఈ వ్యవస్థలను ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని స్పష్టం చేసింది. వివాదాలు లేకుండా లక్షలాదిమంది అత్యంత పారదర్శకంగా సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలు నిర్వహించే యూపీఎస్సీని చూసి నేర్చుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు హితవు పలికింది. వారి పనితీరును ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పింది.
సుప్రీంకోర్టు ఏమని ప్రశ్నించింది..?
నీట్ పరీక్ష అమలుపై వాస్తవంగా ఎంతవరకు పర్యవేక్షణ జరిగిందని సుప్రీంకోర్టు ఎన్టీఏ సభ్యులను ప్రశ్నించింది. గతంలో సిఫార్సు చేసిన చర్యలు ఉన్నప్పటికీ కమిటీ పరిగణలోకి ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఏ అంశాల వల్ల పత్రాలు లీక్ అయ్యాయని అత్యున్నత న్యాయస్థానం డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ను కూడా ప్రశ్నించింది. మీ పర్యవేక్షణ, సిఫార్సులు ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి ఘటనలు ఎలా జరిగాయని అడిగింది.
ఇక కమిటీ 60 సూచనలు చేసింది వాటిలో చాలా వరకు అమలు చేశామని రాధాకృష్ణన్ బదులిచ్చారు. కొన్ని సూచనలు ఇంకా పరిశీలన దశలో ఉన్నాయన్నారు. 2025 నీట్ యూజీ పరీక్ష సంతృప్తికరంగానే నిర్వహించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.ఇక డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లను కోర్టు రికార్డులోకి తీసుకొని తమ స్పందనలు దాఖలు చేయడానికి అదనపు సమయం ఇచ్చింది. కేవలం సిఫార్సు చేయడం సరిపోదు జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడమే అసలు అవసరం అని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు సూచన ఇదే...
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని మరింత బలోపేతం చేయాలని సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు చెప్పింది. ఇక డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్కు పేపర్ లీక్, పరీక్ష ప్రక్రియ అవకతవకలు నివారించడానికి అధిక చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది. అది నీట్ రీ టెస్టులో అమలు చేయాలని చెప్పింది. ఇక రాధాకృష్ణన్ కూడా హామీ ఇచ్చారు.
పేపర్ లీక్, పరీక్ష మాఫియాలను అసలు భరించేదే లేదని ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను జూలై రెండవ వారానికి షెడ్యూల్ చేశారు. ఇక అప్పటిలోగా ఎన్టీఏ, ప్రభుత్వం, నిపుణుల కమిటీ సమాధానాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడు విచారణ జరుగుతుందో అని దేశవ్యాప్తంగా నీట్ రాసిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
