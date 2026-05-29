NEET Paper Leak: యూపీఎస్సీని చూసి నేర్చుకోండి! నీట్‌ పరీక్ష నిర్వాహకులకు సుప్రీంకోర్టు చురకలు, NTAపై తీవ్ర ఆగ్రహం!

Supreme Court Serious on NEET Paper Leak: నీట్ పరీక్ష పత్రం లీక్ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు ఈ రోజు తీవ్రమైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎన్టీఏ తరపున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, హై లెవెల్ కమిటీ చీఫ్, ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ కూడా ఈ విచారణకు హాజరయ్యారు. అయితే మానిటరింగ్ కమిటీ సిఫార్సులు చేసినప్పటికీ లీక్ ఎలా జరిగిందని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నలు కురిపించింది. లక్షలాది మంది యువత, వారి కుటుంబాలను మనోవేదనకు గురి చేయడం సరికాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం చూద్దాం.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 29, 2026, 05:05 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:05 PM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

